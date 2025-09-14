5 thói quen nhỏ giúp bạn hạnh phúc hơn nhiều lần

Bí quyết của sự hạnh phúc và sức khỏe tinh thần tốt thường nằm ở chính những thói quen tự chăm sóc bản thân mỗi ngày. Mỗi người có cách thực hành tự chăm sóc khác nhau, nhưng về cơ bản, đó là "việc chủ động bảo vệ hoặc cải thiện sức khỏe của chính mình".

Nếu muốn thấy cuộc sống trở nên hạnh phúc và tích cực hơn, bạn có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày.

Dưới đây là 5 thói quen giúp con người cảm thấy hạnh phúc hơn:

1. Bắt đầu ngày mới với tâm thế tích cực

Chuyên gia tâm lý xã hội Stephanie Roth Goldberg khẳng định: Điều quan trọng là bắt đầu ngày mới bằng một thói quen lành mạnh. Đó có thể là dành vài phút thư giãn với tách cà phê trước khi đi làm, hoặc tập thể dục nhẹ để khởi động.

“Điều quan trọng là không để cảm giác mỗi sáng thức dậy đều vội vã lao ngay vào công việc”. Goldberg chia sẻ. “Chọn cho mình điều gì mang lại cảm giác dễ chịu vào buổi sáng sẽ giúp bạn thiết lập nhịp điệu tích cực cho cả ngày”, chuyên gia cho biết thêm.

Ảnh minh hoạ.

2. Nghỉ ngơi giữa giờ làm việc

“Việc nghỉ giải lao trong ngày làm việc là vô cùng cần thiết cho sức khỏe tinh thần”, Goldberg nhấn mạnh. Đơn giản như rời khỏi màn hình máy tính, bước ra ngoài hít thở không khí cũng có thể cải thiện sự tập trung và tâm trạng.

Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể đi bộ một vòng ngắn hoặc ghé qua bàn đồng nghiệp để trò chuyện, giúp “làm mới” lại nhịp làm việc.

3. Dành 15 phút cho sự tĩnh tâm mỗi ngày

Tiến sĩ tâm lý Monica Johnson cho rằng chỉ cần 15 phút rèn luyện sự tĩnh tâm mỗi ngày cũng có thể tạo ra thay đổi rõ rệt.

Bà gợi ý chia thành ba khoảng, mỗi lần 5 phút:

Buổi sáng, hít thở sâu và đặt mục tiêu cho một ngày tích cực.

Buổi trưa, làm mới lại tâm trí bằng đi bộ ngắn kết hợp nghe audio thư giãn, hoặc dùng kem dưỡng có mùi hương dễ chịu để xoa dịu cảm xúc.

Buổi tối, dành 5 phút để thư giãn trước khi ngủ, như tô màu hoặc nghe âm thanh thiên nhiên.

Những thói quen nhỏ này không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Ảnh minh hoạ.

4. Quy định “thời gian rời xa màn hình”

Goldberg cho rằng việc dành ra một khoảng thời gian trong ngày để rời xa điện thoại và máy tính là “một cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhưng thực tế không phải ai cũng duy trì thói quen này”.

Không nhất thiết phải chỉ trước giờ đi ngủ, bạn có thể chọn bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Thời gian “rời xa màn hình” giúp khơi gợi sự sáng tạo, kết nối và tạo ra những cảm xúc mà khi liên tục tiếp xúc với thiết bị, bạn khó có được.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng màn hình quá nhiều có liên quan đến sự kém ổn định cảm xúc.

5. Thiết lập thói quen ngủ khoa học

Ngủ đủ và ngủ ngon là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chuyên gia Katie Leikam khuyên bạn nên có thói quen đi ngủ cố định mỗi đêm: rửa mặt, đặt điện thoại xuống và tắt đèn đúng giờ.

“Điều này sẽ giúp bạn có giấc ngủ chất lượng hơn, một trong những món quà tuyệt vời nhất cho sức khỏe tinh thần”, Leikam nhấn mạnh.

Ảnh minh hoạ.

Kết luận

Những thay đổi trên tuy nhỏ và đơn giản nhưng có thể tạo ra tác động tích cực rõ rệt đối với sức khỏe tinh thần và cảm giác hạnh phúc. Việc áp dụng từng bước một sẽ giúp giảm bớt áp lực thường ngày và dần hình thành một lối sống cân bằng hơn.

Theo Yourtango