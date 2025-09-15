Thông tin mới nhất về cặp “đặc nhiệm dù” Thanh Hiếu và Chy Chy

Đó chính là chiến sĩ Nguyễn Thanh Hiếu và Linh Chi (nickname Chy Chy) - cặp đôi chiến sĩ Đặc nhiệm dù và cô gái tặng hoa quen nhau trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50).

Chy Chy và Thanh Hiếu hồi A50 (Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, Chy Chy và Thanh Hiếu đã thay nhau đăng những khoảnh khắc hội ngộ sau hơn 4 tháng xa cách thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Dù mỗi đoạn clip chỉ là đu trend theo nhạc dài hơn chục giây nhưng nhanh chóng viral khắp nơi. Chẳng hạn như clip do Chy Chy đăng tải đã nhận về gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 7 tiếng đăng tải. Trong khi đó, Thanh Hiếu lại chú thích bằng hashtag #chychy #thanhhieu như cách thể hiện tình cảm với Chy Chy.

Clip do Chy Chy đăng tải (Nguồn: Chy Chy)

Thanh Hiếu cũng cập nhật khoảnh khắc mới nhất cùng Chy Chy (Nguồn: Thanh Hiếu)

Phía dưới các clip của Thanh Hiếu và Chy Chy cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú, khẳng định vừa coi clip vừa cười. Nhiều người còn kêu gọi những mạnh thường quân từng hứa tài trợ cho đám cưới Thanh Hiếu - Chy Chy hồi A50 xuất hiện để chuẩn bị vào việc.

“Ta nói còn cười còn khổ mà”, “Đề nghị 2 anh chị đu trend ‘Cầm nhẫn cưới trên tay’”, “Rồi tui đề nghị tập hợp lại các mạnh thường quân hồi A50 đòi tài trợ áo cưới sữa tã rồi chụp hình đặt cỗ,... lại hết nha. Chuẩn bị vào việc nha các đồng chí”, “Vào ra coi clip của tụi nó 800 lần không biết chán”, “Mấy bà có cười tủm tỉm như tôi không”, “Tui cắm trại ở đây 4 tiếng rồi”, "Không cần nhờ AI chuyển cảnh nữa rồi, mượt thế này cơ mà",... là một số bình luận.

Cặp đôi được khen có tướng phu thê khi cười (Ảnh chụp màn hình)

Cặp đôi đi chơi cùng bạn (Ảnh: Vĩnh Hưng)

Sở dĩ có những bình luận này là bởi từ A50, cặp đôi đã được cả nước “đẩy thuyền”. Nhiều người khẳng định đã sẵn sàng tài trợ chi phí cho Linh Chi đi gặp Thanh Hiếu hay xa hơn là tiền váy cô dâu, vest chú rể. Viễn cảnh "happy ending" được vẽ ra, hàng triệu người ngóng tin từng phút từng giây.

Cặp đôi Thanh Hiếu - ChyChy gây chú ý khi bén duyên từ A50. Trong dịp kỷ niệm này, chiến sĩ Thanh Hiếu (sinh năm 2005) đi diễu binh trong đội hình Khối Đặc nhiệm dù được ChyChy (sinh năm 1999) tặng hoa. Sau đó chiến sĩ cũng đáp lại bằng một món quà nhỏ nên được cộng đồng mạng nhiệt tình “đẩy thuyền”.

Cuối A50, cặp đôi đăng ảnh nắm tay, Thanh Hiếu còn chú thích “Hậu phương yêu nước”. Điều này khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của họ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, Linh Chi lại khá kín tiếng, cô cho biết sẽ giữ một số chuyện riêng và không công khai hết, đồng thời thừa nhận nếu có cơ hội thì cả hai sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu.

Có thời điểm ChyChy ngừng chia sẻ về Thanh Hiếu khiến nhiều fan lo lắng, song theo dõi kỹ thì cả hai vẫn duy trì liên lạc và tương tác. Dù chưa một lần xác nhận chính thức chuyện yêu đương, cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ đông đảo cộng đồng mạng, những người mong rằng “chuyện tình tặng hoa” ngọt ngào này sẽ thật sự trở thành hiện thực.

Đây từng là một trong những cặp đôi được yêu quý trong dịp A50 (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)