Chuyện tình “hết A80 anh cầu hôn em” của chiến sĩ Khối Hậu cần và người yêu gây bão mạng

Một trong những clip đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội sau buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9) chính là những khoảnh khắc đẹp tại sự kiện, lúc các chiến sĩ được gặp người thân, những người yêu mến. Nhiều chiến sĩ cũng chọn thời điểm đặc biệt, ngày đặc biệt này để tỏ tình, cầu hôn nửa kia.

Clip ghi lại khoảnh khắc một nam chiến sĩ thuộc Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng cầu hôn bạn gái nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Clip: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở A80, chiến sĩ có màn cầu hôn viral.

Chỉ có vài phút ngắn ngủi, song đây có lẽ là khoảnh khắc "để đời" với cả hai, có sự chứng kiến, hò reo chúc mừng của những người đồng đội, người bạn và cả những người đi xem A80,...

"Người hạnh phúc nhất đây rồi", "Hoàn thành nhiệm vụ rồi bây giờ về giữ lời hứa cưới em nè, quá là mỹ mãn đi", "Cầu hôn vào hôm nay thì quá ý nghĩa rồi",... những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện nêu trên là bạn Phương Mai (SN 2000, quê Cần Thơ) và chiến sĩ Trần Văn Danh (SN 1998, quê Cần Thơ). Tại nhiệm vụ A80 lần này, Trần Văn Danh thuộc Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng.

Cặp đôi có màn cầu hôn ngọt ngào, lãng mạn nhất hôm nay. Ảnh: Quân.

Chia sẻ với chúng tôi, cặp đôi cùng quê cho biết rất bất ngờ, và hạnh phúc khi đón nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, những lời chúc phúc từ trên mạng lẫn ngoài đời. Chỉ có vài phút nghỉ ngơi sau khi kết thúc nhiệm vụ, nên địa điểm mà anh Trần Văn Danh cầu hôn bạn gái cũng là ngay tại Cung thể thao Tổng hợp quần ngựa, Ba Đình, Hà Nội - điểm tập kết các khối lực lượng sau nhiệm vụ A80.

Anh chàng chuẩn bị đầy đủ từ nhẫn, hoa đến cả voan đội đầu, hoa cầm tay cho nửa kia.

Cặp đôi quen nhau được 2 năm, đàng trai là người chủ động. Phương Mai chia sẻ: "Thực ra anh Danh chính là bạn thân của anh trai mình. Anh ấy tỏ tình trực tiếp với mình, sau đó còn nhắn những dòng tâm sự, chia sẻ rất dài. Điều đó khiến mình suy nghĩ, và có cảm tình với anh, nên cho anh và mình có hội tìm hiểu".

Phương Mai ra Hà Nội gặp bạn trai thì bất ngờ được cầu hôn. Ảnh: Quân.

Nói về màn cầu hôn đang viral, Phương Mai cho biết cô vô cùng bất ngờ và cảm động. "Mình thực sự không biết trước, vài giây đầu, lúc anh quỳ xuống mình còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra... Dịp này, tuy bận rộn nhưng mình vẫn quyết định di chuyển từ Cần Thơ ra Hà Nội dịp 2/9 này để xem A80, cổ cũ và động viên tinh thần bạn trai mình nói riêng và mọi người nói chung", Phương Mai chia sẻ thêm.

Ngôn tình cũng chỉ đến thế này thôi.

Cô gái có màn tung hoa như... đám cưới viral cõi mạng.

Cô bạn cho biết vì đặc thù công việc nên cả hai không có nhiều thời gian bên nhau, thay vào đó là sự thấu hiểu, tin tưởng. Cả hai vẫn thường gọi điện, nhắn tin cho nhau mỗi ngày,...

"Sau dịp này, mình sẽ được nghỉ phép. Cả hai đứa mình dự tính sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi, sau nhiều ngày xa cách", Trần Văn Danh nói thêm về những dự định sắp tới.

Ảnh/ clip: NVCC.