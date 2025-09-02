55 tuổi, tôi nghiệm ra 2 thứ để sống hạnh phúc: Đơn giản nhưng không dễ có

* Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu, thu hút lượng tương tác cao. Người phụ nữ trong câu chuyện cho biết về hưu ở tuổi 55, con cháu đều đã có gia đình riêng, không có lương hưu, sống một mình trong căn nhà 80m2, chỉ đảm bảo đủ 2 thứ là hôm nào cũng thảnh thơi, vui cười.

Tôi năm nay 55 tuổi, nhưng đã nghỉ hưu được 5 năm vì hồi đó gặp vấn đề về sức khỏe nên nghỉ hưu sớm. Bạn bè tôi gần như đến lúc này mới nghỉ hưu, hoặc nghỉ hưu một vài năm trở lại đây. Vừa ua đi họp lớp, thấy ai cũng lo lắng, than vãn đủ thứ chuyện từ khi nghỉ hưu, từ tiền bạc, con cái đến đời sống tinh thần,... Tôi không rơi vào những mối lo âu đó nhưng không phải may mắn đâu mà có sự chuẩn bị từ trước, là kinh nghiệm sau nhiều năm ngẫm ra.

Tôi sống thảnh thơi, đúng nghĩa tận hưởng tuổi già. Và tất cả bắt đầu từ việc tôi giữ đúng hai thứ:

1. Tự do tài chính ở mức cơ bản - đủ để không xin tiền con

Không phải ai cũng có lương hưu. Tôi nghỉ việc từ năm 50 tuổi vì vấn đề sức khỏe, đồng nghĩa với việc không được hưởng chế độ dài hạn. Thay vào đó, tôi chọn cách chuẩn bị từ trước.

Ngay từ tuổi 45, tôi đã đều đặn gửi tiết kiệm, chia nhỏ khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư an toàn, đồng thời mua bảo hiểm y tế tư nhân. Tôi luôn xác định rõ: Không cần giàu, chỉ cần lúc bệnh không lo viện phí, lúc sống không phải hỏi xin tiền con cái là đủ.”

Cách tiêu xài cũng được tôi kiểm soát từ sớm: không vay mượn, không chi quá tay, giữ thói quen sinh hoạt giản dị. Đến khi nghỉ hưu, tôi đã có trong tay: Một khoản tiết kiệm đủ để duy trì cuộc sống cơ bản 5-7 năm. Một hợp đồng bảo hiểm có thể chi trả viện phí lớn. Và quan trọng nhất: thói quen tiêu trong khả năng.

Người ta hay nghĩ giàu là nhiều tiền, nhưng với tôi, giàu là không bị động. Tôi thấy vậy đã thắng khối người rồi.

2. Một vòng tròn quan hệ vừa đủ - bạn bè ít nhưng chất

Tôi không đảm bảo rằng về già sẽ có cả nhà con cháu quây quần. Mỗi thế hệ đều có cuộc sống riêng, vì vậy việc kỳ vọng con cái là chỗ dựa chính chỉ tạo thêm áp lực cho cả hai phía.

Thay vào đó, tôi duy trì một vòng tròn nhỏ: 3 người bạn thân từ thời đi làm, có thể gọi nhau bất cứ lúc nào.

Một nhóm bạn tập thể dục buổi sáng, cùng đi chợ, uống trà, tám chuyện hàng xóm.

Những kết nối vừa đủ ấy giúp tôi không bao giờ cảm thấy trống vắng. Tôi không cần nhiều, chỉ cần vài người bạn thật sự có thể cười cùng mình, nghe mình than phiền, vậy là quá đủ.

Tôi cũng chủ động học công nghệ để không bị tụt lại: dùng Zalo gọi video, xem YouTube, tự tìm hiểu thuốc men trên mạng.

Tôi không coi nghỉ hưu là kết thúc, mà chỉ là bước sang một giai đoạn khác. Ngày trước tôi lo cho chồng con, bây giờ tôi lo cho chính mình - nhưng là một sự chăm lo văn minh, thoải mái. Đó không phải ích kỷ, mà là biết tự chịu trách nhiệm cho đoạn đường cuối của đời người.

Con trai tôi từng nói: “Mẹ giống như đã sống thử tuổi già từ khi còn trẻ, nên giờ không khủng hoảng.” Tôi chỉ cười: “Không phải sống thử mà là chuẩn bị. Vì chẳng ai có thể sống hộ mình cả đoạn cuối. Hồi trẻ tôi nuôi con, nhưng về già tôi sẽ không bao giờ để con phải nuôi tôi, nó còn bận nuôi con của nó rồi.”

Nguồn: Xiaohongshu.