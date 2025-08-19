Căn nhà 100m2 của người phụ nữ sinh năm 1975 không lương hưu, không con cái gây kinh ngạc

Tiểu Lý, năm nay 50 tuổi, sống một mình cùng một chú mèo nhỏ trong căn nhà 100m2 chưa tính sân vườn ở Tân Cương, Trung Quốc.

Căn nhà bốn mùa ngập tràn hoa, cây xanh; lúc nào người phụ nữ 50 tuổi này cũng dậy từ sáng sớm, không đi làm vẫn miệt mài làm chăm chút nhà cửa, sân vườn, tập thể thao đến tối. Không có lương hưu, cũng chẳng thấy đi làm, lại sống một mình trong căn nhà lớn, nhiều người tò mò lý do khi cô kể cuộc sống tuổi 50 của mình trên mạng xã hội Xiaohongshu.

Người phụ nữ nuôi một chú cún nhỏ. Ảnh minh họa.

Tiểu Lý chuyện không lương hưu, độc thân và sống trong căn nhà 100m2 một mình là có thật. Song, để an nhàn như những gì đã chia sẻ thì đều nhờ vào bí quyết, thực hiện từ khi chưa nghỉ hưu đến khi về già, quyết định không đi làm. "Tất nhiên tôi vẫn có tiền và vẫn phải tiết kiệm chứ, nhưng tiết kiệm của tôi theo cách khác", Tiểu Lý chia sé.

Theo đó, dù không có lương hưu, cô vẫn có thu nhập từ việc đầu tư vào một cửa tiệm trà của bạn.

"Đương nhiên, vì là dân thiết kế nên tôi cũng góp chút công sức vào việc decor quán trước đó của nó. Quán đó mở khi chúng tôi đều 30 tuổi, trải qua nhiều biến cố cho đến hiện tại có hai chi nhánh, có một lượng khách hàng ổn định, chẳng cần phải quảng cáo nhiều, nguồn thu vẫn có đều đều nên hằng tháng tôi vẫn có một khoản nhỏ.

Tôi luôn quan điểm tiền thì phải sinh lời nên đã đầu tư mua vàng dự trữ, giá cao thì bán hoặc đầu tư vào các dự án của hội bạn tôi nếu thấy phù hợp. Nhưng vì cũng chẳng có nhiều, lại cần tích trữ phòng khi đau ốm nên mua vàng và để dành trong ngân hàng vẫn là lựa chọn tối ưu", người phụ nữ chia sẻ.

Một vài góc bên trong căn nhà nơi người phụ nữ 50 tuổi này đang sống. Ảnh minh họa.

Cô cho biết thực ra số tiền kiếm từ tiệm trà hàng tháng không quá nhiều, đặc biệt là khi ngày nay có nhiều cửa tiệm, thương hiệu cạnh tranh, nhưng với mức chi tiêu ở tuổi già, nếu không ốm đau, bệnh tật hay lo cho con cái thì khoản tiền đó vừa vặn để sống mà chẳng cần đi làm nếu biết vun vén.

"Nhưng tôi biết tương lai phía trước vẫn còn chuyện phải lo, vì đã chọn độc thân đến cuối đời nên tôi càng phải tính toán hơn nữa", Tiểu Lý chia sẻ.

Người phụ nữ 50 tuổi này cho biết chọn sống độc thân nên đã không ngừng cố gắng làm việc ở thời trẻ. Có những giai đoạn cô làm đến 3-4 công việc cùng một lúc, cũng nhờ một phần vào sự hậu thuẫn của gia đình, năm 40 tuổi, Tiểu Lý mua căn nhà 100m2, bắt đầu lên kế hoạch để 50 tuổi nghỉ việc, nghỉ hưu tận hưởng cuộc sống.

Cô cũng duy trì thói quen đã được hình thành từ nhiều năm nay, sống tối giản và tiết kiệm nhất có thể.

Hằng ngày cô ở nhà, khi đọc sách, lúc uống trà,.... Ảnh minh họa.

Tiểu Lý đã chọn mua một căn nhà có sân vườn, nơi cô trồng rau ăn quanh năm. Căn nhà ở xa trung tâm thành phố, ven tỉnh nên giá cả thực phẩm khi đi chợ vào buổi sáng vừa tươi, vừa rẻ. Tiền ăn uống không tốn quá nhiều.

Cô không có thói quen mua sắm, thay vào đó chỉ mua những đồ dùng thật sự cần thiết. "Khoản tiêu tốn nhất chắc là tiền decor căn nhà, khi về hưu thật sự có rất nhiều thời gian rảnh nên cứ lướt mạng xã hội, nếu thấy là tôi liền mua ngay, lúc thì cây xanh, khi lại tấm trải bàn. Được 1 tháng, vì thói quen tính tổng chi tiêu theo tháng, tôi thấy rõ mình đang thâm hụt ngân sách nên điều chỉnh lại liền, cái nào tái chế hay đi xin, tự trồng được là tôi làm tất", Tiểu Lý chia sẻ.

Ngoài ra, cô cho biết bản thân cũng không có thói quen tích trữ đồ đạc, lãng phí và cũng tốn chi phí bảo trì, chỉ dùng đồ cần thiết. Thói quen thường ngày được cô duy trì cũng chỉ có đọc sách, chùi dọn nhà cửa, trồng rau, chơi với một chú cún nhỏ,...

Khi về hưu Tiểu Lý cũng bán đi nhiều món đồ cá nhân, chỉ dùng 1-2 chiếc túi, giày dép cũng tương tự, vừa có thêm tiền và "kìm hãm" việc chi tiêu. Không ra ngoài khi không cần thiết, chỉ đi dạo xung quanh hoặc chăm cây cối trong nhà là chủ yếu, cũng là người hướng nội nên Tiểu Lý hài lòng với chuyện này.

"An nhàn và phải đi đôi với tiết kiệm, chứ nếu thấy cái gì cũng mua thì chẳng mấy chốc mà sạch túi", Tiểu Lý nói thêm.

Ngoài ra, sức khỏe cũng là điều vô cùng quan trọng. Cô cho biết tiết kiệm chứ đừng hà tiện với chuyện ăn uống hay đầu tư cho sức khỏe, vì nếu bị bệnh tật thì có bao nhiêu tiền cũng không đủ.

"Tôi cố gắng duy trì cuộc sống healthy, thứ mà trước đây tôi hiếm khi có. Đó là đi ngủ lúc 9h và dậy lúc 4 hoặc 5h sáng. Sau đó bắt đầu một ngày mới với một ly nước ấm và tập yoga, chiều lại có thể ra sân vườn tập thể thao nhẹ nhàng. Đồ ăn cũng thanh đạm, chủ yếu là rau, trứng,...", Tiểu Lý chia sẻ.

Cô cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống khi về già như hiện tại. Mỗi người có quan điểm sống khác nhau nên với Tiểu Lý vậy là phù hợp.

Nguồn: Xiaohongshu.