KOL đình đám lên tiếng về việc kiểm soát nội dung và quảng cáo kiếm tiền

Một trong những sự kiện được chú ý nhất hôm nay chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Ngoài những phát biểu từ phía đại diện các cơ quan chức năng và nền tảng, các KOL, TikToker triệu follower trên mạng xã hội (MXH) cũng trực tiếp trao đổi với truyền thông. Các nội dung được chú ý xoay quanh quá trình hoạt động trên MXH như trải nghiệm sáng tạo nội dung và các bài học, định danh ngành nghề, ảnh hưởng của người nổi tiếng khi đăng tải thông tin và quảng cáo,... và mong đợi ở hội nghị cũng như các sáng kiến được công bố.

Chia sẻ của các KOL tại sự kiện

Về trải nghiệm công việc sáng tạo nội dung, MC Khánh Vy đã trình bày trong tham luận tại sự kiện. Từ chiếc đàn organ với mong muốn chia sẻ đam mê đến đoạn clip nói 7 thứ tiếng viral, dần dần, cô nàng được nhiều người biết đến hơn.

Ban đầu, nữ MC không biết mô tả công việc của mình với mọi người như thế nào: “Nếu nói công việc nhận quảng cáo trên MXH thì hơi kỳ, nếu nói là làm truyền thông thì oách hơn nhưng thời điểm đó không biết truyền thông là cái gì hay truyền thông về cái gì. Cụm từ ‘nhà sáng tạo nội dung’ thì chưa phổ biến ở thời điểm đó và mình cũng chưa sáng tạo được bất cứ cái gì trên MXH. Thành ra đứng trước những trước câu hỏi làm gì thì em cũng chỉ nói là ‘Dạ. Em làm mấy cái vui vui trên MXH’. Đó cũng là lúc em có những băn khoăn: Mình sẽ làm gì? Mình sẽ như thế nào đây?”.

Sau đó Khánh Vy may mắn gặp được một người thầy và nhận được những định hướng trong công việc và cuộc sống vô cùng quan trọng với cô đến tận bây giờ là: Làm điều mình thích và làm điều có ích cho người khác.

Từ đây, Khánh Vy làm những video học ngoại ngữ với mong muốn và mục tiêu: “Bất kỳ ai xem video cũng có công cụ miễn phí để học ngoại ngữ và để biến ước mơ của mình thành trở thành hiện thực”.

Nhìn lại 8 năm hoạt động trên không gian mạng, Khánh Vy đã nhận ra những bài học quan trọng là: Học và Học cùng nhau.

“Để đi đến những nơi mình mong muốn có rất nhiều cách nhưng có lẽ một trong những cách hay nhất, ít nhất là với em chính là học. Học trên trường lớp, học trong sách vở, học từ thầy cô bạn bè, học từ những người xung quanh, học cách quan sát, học cách chậm lại, học cách tăng tốc, học từ va vấp và thiếu sót của bản thân mình, học từ va vấp và thiếu sót của người khác, học để sống, học để làm, học để trưởng thành và học để chung sống cùng nhau.

Bài học nữa là từ trước đến nay chưa có gì em làm một mình mà thành công cả. Nếu có gì em làm thành công thì đó là sức mạnh của trí tuệ và tập thể. Giá trị của học tập suốt đời chỉ có thể được nảy nở và trọn vẹn nhất khi mình học tập suốt đời cùng nhau”.

MC Khánh Vy

Trong khi đó, Huy NL (Nguyễn Lạc Huy, sinh năm 1992) - người sáng lập Schannel, bày tỏ với truyền thông về trăn trở định danh nghề KOL cũng như các quy định quản lý: “Công việc của KOL hầu như chỉ phát triển trong khoảng 10 năm đổ lại đây và không có 1 danh xưng hay tên gọi cụ thể nào trong các quy định. Gần đây mới bắt đầu được bổ sung vào nhưng chưa thực sự phổ biến.

Bây giờ có hội nghị như thế này để các bạn có thể nói lên tiếng nói của mình và lắng nghe yêu cầu của cơ quản lý, là cơ hội tốt để các bạn hoạt động chuyên nghiệp hơn, giống như bất kỳ ngành nghề nào cũng có hành lang pháp lý, có quy định cụ thể”.

Huy NL (thứ 4 từ trái sang) và team Schannel

Không chỉ là gương mặt đình đám của “vũ trụ VFC”, Bảo Thanh cũng là một KOL đình đám với tài khoản Facebook hơn 900.000 người theo dõi. Theo quan sát của Bảo Thanh, KOL có trách nhiệm rõ ràng trên MXH:

“Trên MXH có nhiều thông tin, tích cực có - tiêu cực có, xấu có - đẹp có, tin chuẩn có - tin giả có, thậm chí tin giả mà giống y hệt như tin chuẩn cũng có. Vì vậy mình nghĩ với một người có lượng follow cũng trộm vía là khá cao thì mình phải có trách nhiệm bác bỏ tin giả và lan tỏa thông tin chính xác, tích cực. Mặc dù có thể tiếng nói của mình nhỏ thôi nhưng nhiều người cùng làm việc đó thì tiếng nói của mình càng lớn hơn”.

Bảo Thanh

Về việc KOL, người nổi tiếng có thu nhập từ quảng cáo, Bảo Thanh khẳng định đây là chuyện bình thường. Đó là công sức và công việc của họ. Song song với đó, cô cũng nhận thấy nhiều người rạch ròi vấn đề quảng cáo kinh tế và quảng cáo vì cộng đồng.

“Không chỉ ở Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới, người nổi tiếng làm quảng cáo rất nhiều. Đó là cách rất tốt để lan tỏa cùng các nhãn hàng của Việt Nam, startup, giúp các bạn phát triển mạnh hơn. Không chỉ quảng cáo trên trang cá nhân mà các nhãn hàng cũng quảng cáo trên truyền thông nói chung, đó là cái hỗ trợ để phát triển kinh tế đất nước.

Về phía người nổi tiếng, đương nhiên việc có thu nhập từ quảng cáo là bình thường, mình làm gì thì cũng cần có quyền lợi, các bạn không thể đi quảng cáo không công được. Mình không nói những vấn đề liên quan đến thiện nguyện, hoạt động cộng đồng và hoạt động thanh thiếu niên trên cả nước, những cái đó mình có thể viral free, không liên quan đến kinh tế.

Các bạn trẻ bây giờ rất năng động và cũng tư duy rất mạnh lạc. Cái gì liên quan đến kinh tế thì win - win, đôi bên cùng có lợi còn những cái liên quan đến phát triển cộng đồng thì sẽ hoàn toàn hỗ trợ free”.

Về việc thành lập Liên minh Niềm tin số và được có mặt tại hội nghị, Tina Thảo Thi (Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) rất hào hứng và bày tỏ sự biết ơn: “Đây là sáng kiến rất tuyệt vời, giúp cho các KOL có mặt trong Liên minh có được công nhận từ ban lãnh đạo, công nhận từ quý vị khán giả và tăng uy tín cho các anh chị KOL. Đó là vinh hạnh rất lớn cho tất cả mọi người.

Khi được có mặt tại Hội nghị thì mình mong muốn có được sự hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm duyệt rõ ràng hơn cho chúng mình. Bản thân em thấy rất vinh hạnh, giống như em được tặng huy hiệu ở đây và nó cũng giống như kỷ niệm chương để mình thấy là hành trình của mình đang đi đúng hướng, được mọi người xung quanh công nhận. Mình rất biết ơn”.

Vĩnh Thích Ăn Ngon (trái) và Tina Thảo Thi (phải)

Một số KOL khác tại Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc:

MC Thảo Vân

Pewpew

Võ Hà Linh

Tuấn Ngọc Đây