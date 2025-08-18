Phó tổng Đỗ Quang Vinh xuất hiện tại hội nghị KOL toàn quốc: Từ visual đến khí chất đều sáng rực

Hôm nay (18/8) doanh nhân Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) gây chú ý khi tham gia tham luận tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức.

Tại sự kiện, Đỗ Quang Vinh gây chú ý với visual, phong thái đúng chuẩn tổng tài ngân hàng khi lên phát biểu, chia sẻ về vấn đề giữa doanh nghiệp và KOL, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số.

Clip: Chia sẻ tại Hội nghị của doanh nhân Đỗ Quang Vinh.

"Thưa quý vị, tất cả chúng ta cũng đã đều biết đất nước của chúng ta đang trong giai đoạn chuyển mình, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với 4 trụ cột.

Đó là phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số quốc gia. Thứ 2 đó là hội nhập dịch tế trong tình hình mới. Thứ 3 là đổi mới công tác xây dựng và thi hành phát luật. Thứ 4 đó là phát triển kinh tế tư nhân.

Và như chúng ta cũng đã biết, trong bối cảnh này, mạng xã hội là một kênh truyền thông rất quan trọng. Mỗi cá nhân hay tổ chức đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến tất cả mọi người trong xã hội.

Chính vì vậy, đây chính là nguồn lực mà chúng ta cần nhận rộng và phát triển. Và làm sao để chúng ta có thể đưa sức ảnh hưởng này biến thành tác động động bền vững? Chìa khóa đó chính là 2 chữ niềm tin.

Và chúng ta cũng đều biết tất cả những cá nhân hay tổ chức thì họ sẽ sử dụng sức mạnh lan tỏa, chính là những năng lượng mềm. Vậy, làm sao để chúng ta có thể lan tỏa năng lượng mềm này một cách tốt nhất và chính xác nhất? Thì đó là thông qua KOL - những người dẫn dắt về quan điểm.

Họ có thể đến từ bất cứ một lĩnh vực nào. Có thể đến từ một cách nghiệp, doanh nhân, hoặc là nhà quản lý, hoặc là nhà báo. Và họ cũng có thể chính là những người nghệ sĩ ngồi đây ngày hôm nay. Mỗi người, có một nhiệm vụ khác nhau. Và tựu chung lại sẽ hình thành bản đồ, niềm tin số của quốc gia.

Niềm tin thì chính là hệ miễn dịch của xã hội. Nếu niềm tin mạnh, thì tin giả sẽ rất là khó để lan truyền....", một phần mở đầu cho bài tham luận của Đỗ Quang Vinh tại sự kiện.

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có những chia sẻ gây chú ý. Ảnh: FBNV

Rất nhanh ngay sau khi kết thúc sự kiện, Đỗ Quang Vinh đã hào hứng đăng tải hình ảnh, kèm những chia sẻ gây chú ý: "Vinh dự được mời là một KOL tham gia tham luận tại Hội Nghị KOL (KOL Summit) do Hiệp hội an ninh mạng Quốc Gia - Bộ Công An tổ chức.

Mang trên mình trách nhiệm, sứ mệnh dẫn dắt niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc, doanh nhân khi là KOL sẽ cần hiểu đúng làm đúng và tạo dựng niềm tin bền vững để có những tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội".

Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, khen ngợi thần thái đỉnh chóp, chia sẻ ấn tượng của vị phó tổng. "Cứ như tổng tài trong truyền thuyết ấy nhỉ", "Vừa đẹp vừa giỏi quá", "Đỉnh nha",... là những bình luận của cư dân mạng.

Visual của Đỗ Quang Vinh được nhiều người nhận xét chuẩn tổng tài, chỉn chu, lịch lãm.

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) là con trai của cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường được gọi là bầu Hiển) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), và một số chức vụ khác.

Xuất phát điểm là thiếu gia của tập đoàn nghìn tỷ với người bố tài giỏi nổi tiếng, trong những năm qua, Đỗ Quang Vinh cũng đang dần trở thành cái tên được nhiều người biết đến với những dấu ấn riêng của bản thân. Anh từng du học tại Singapore và Anh, có thời gian sống và làm việc tại nước ngoài trước khi về nước kế thừa sự nghiệp gia đình.

Tại đây, anh cũng bắt đầu từ vị trí chuyên viên, trải qua tất cả các nghiệp vụ của ngân hàng trước khi tiến đến vị trí lãnh đạo. Năm 32 tuổi, Đỗ Quang Vinh trở thành Phó Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất SHB. Ngoài vị trí Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB, anh còn còn là Chủ tịch Chứng khoán SHS.

Đỗ Quang Vinh không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà con là một gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng ưu ái gọi là “tổng tài vạn người mê”, chuẩn hình mẫu các “tổng tài” bước ra từ trong truyện.

Anh là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH cá nhân và hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Ngoài Facebook thì TikTok của vị tổng tài ngành ngân hàng này cũng đăng tải khá nhiều những clip bắt trend cực hài hước, dí dỏm.

Một vài hình ảnh đời thường của Đỗ Quang Vinh.

Mạng xã hội cũng là nơi nam doanh nhận thường xuyên cập nhật hình ảnh công việc, sở thích thể thao, du lịch và đặc biệt là chuyện chăm sóc, nuôi dạy 3 nhóc tỷ kháu khỉnh.

Trần Hà - S.A.