Tỷ phú giàu nhất lịch sử nước Mỹ dặn con: “Người thích tiết kiệm không thể giàu có”

Tỷ phú John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) được biết đến là ông trùm dầu mỏ và nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ. Với biệt danh “Vua dầu mỏ”, ông là người sáng lập nên Standard Oil – tập đoàn từng thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu vào cuối thế kỳ 19..

Tên tuổi Rockefeller gắn liền với sự giàu có tột bậc. Năm 1916, khối tài sản của ông chiếm gần 2% giá trị nền kinh tế Mỹ. Nếu quy đổi theo lạm phát, con số này tương đương khoảng 418 tỷ USD ngày nay. Nhờ đó, Rockefeller Sr. được xem là người Mỹ giàu nhất mọi thời đại và là nhân vật sở hữu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, di sản của Rockefeller không chỉ nằm ở tài sản khổng lồ. Ảnh hưởng của gia tộc này còn in dấu đậm nét trong lịch sử nước Mỹ, từ kinh tế, giáo dục cho đến văn hóa. Giới quan sát cho rằng, yếu tố giúp các thế hệ con cháu Rockefeller duy trì sự thịnh vượng chính là nền tảng giáo dục của gia đình.

Theo đó, Rockefeller Sr. không chỉ là một doanh nhân kiệt xuất mà còn là một người cha mẫu mực. Những lời răn dạy của ông thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, trở thành kim chỉ nam giúp con cháu tiếp nối thành công. Trong suốt cuộc đời, “Vua dầu mỏ” đã viết 38 bức thư gửi con trai, trong đó ghi lại những triết lý, kinh nghiệm sống quý báu được ông chiêm nghiệm qua từng giai đoạn thăng trầm.

Một trong những lời dặn dò "kinh điển" nhất của tỷ phú này đó là: “Người thích tiết kiệm không thể trở nên giàu có. Lời dạy này xuất hiện trong lá thư gửi con trai được "Vua dầu mỏ" viết vào ngày 21/6/1914.

Trong thư, ông mượn lời của người bạn, người cộng sự đã khuất là Charles để căn dặn con trai về bài học về sự giàu có. Nội dung như sau:

Có hai loại người trên thế giới sẽ không bao giờ giàu có. Thứ nhất là những kẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, thích sống cuộc sống hào nhoáng, như ruồi nhặng bị thu hút bởi mùi thịt hôi, ham đồ xa xỉ, tiêu xài xa hoa, làm mọi cách để có quần áo đẹp, xe hơi đắt tiền, những ngôi nhà sang trọng và những tác phẩm nghệ thuật xa xỉ. Cuộc sống kiểu này tuy hấp dẫn nhưng lại thiếu lý trí. Do những phút giây thiếu cảnh giác như vậy, họ sẽ trở thành nô lệ xe hơi, nô lệ nhà cửa và một khi phá sản thì không thể cứu vãn!

Ảnh: Internet

Loại người thứ hai, những người thích tiết kiệm, khư khư giữ tiền trong ngân hàng để an toàn. Nhưng làm như vậy không khác gì đóng băng tiền, bạn phải biết rằng bạn không thể làm giàu bằng cách dựa vào lãi suất.

Theo tỷ phú Rockefeller, trên đời có 2 loại người không thể giàu có, đó là người sống tiết kiệm và kẻ chỉ biết tiêu xài. Ông khuyên con trai không nên trở thành 2 loại người đó. Thay vào đó, ông dặn dò con muốn giàu có thì phải biết đầu tư và sử dụng tiền bạc một cách có ích: “Dùng chính sự giàu có để tạo ra nhiều tiền hơn.”

Ở những lá thư khác, vị tỷ phú này cũng gửi gắm con trai mình nhiều bài học ý nghĩa khác để có được sự giàu sang và cả thành công.

Người xưa có câu: “Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó 3 đời". Tuy nhiên, câu nói này không đúng với gia tộc Rockefeller. Trải qua hơn 100 năm, gia tộc này đã giàu có và hưng thịnh tới 7 đời. Bước sang thế hệ thứ 7 với 174 người thừa kế, họ vẫn giữ được số tài sản khổng lồ với tổng giá trị tài sản xấp xỉ 11 tỷ USD vào năm 2019.

Điều đó một lần nữa cho thấy, ngoài tài sản, di sản quý giá nhất mà John D. Rockefeller Sr. để lại chính là nền tảng giáo dục và những triết lý sống vượt thời gian, giúp gia tộc tiếp nối thành công qua nhiều thế hệ.