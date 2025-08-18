Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hay còn được gọi với cái tên trẻ trung - concert quốc gia A80, đang được chuẩn bị công phu, là tâm điểm của mọi háo hức và mong đợi. Trong không khí rộn ràng này, dự án Fandom Yêu Nước ra đời, mang đến loạt hoạt động sáng tạo từ góc nhìn của giới trẻ hướng về những ngày hội lớn của đất nước.

Dù bạn ở bất cứ đâu, chỉ cần ghé microsite Fandom Yêu Nước là có thể cập nhật đầy đủ các thông tin và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ dự án Fandom Yêu Nước do Kenh 14 khởi xướng. Dễ nhớ, dễ bắt nhịp và lan tỏa hành trình ý nghĩa là điều mà microsite Fandom Yêu Nước mong muốn mang đến cho tất cả.

Microsite Fandom Yêu Nước

Ngày 18/8, tại địa chỉ fandomyeunuoc.kenh14.vn, microsite Fandom Yêu Nước chính thức ra mắt.

Microsite Fandom Yêu Nước là nơi tổng hợp toàn bộ thông tin của fandom đông nhất Việt Nam - Fandom Yêu nước, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho những ai chuẩn bị đi “đu” concert quốc gia. Đây là điểm đến mà mỗi thành viên của fandom đều có thể tham gia - tương tác - lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách riêng, cùng cộng đồng kết nối bởi tình yêu dành cho đất nước thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo và thú vị.

Đầu tiên và quan trọng nhất, toàn bộ tin tức và hình ảnh từ khối diễu binh, thông tin và hoạt động của cộng đồng hướng đến concert quốc gia A80 sẽ được cập nhật liên tục ở microsite Fandom Yêu Nước.

Nhờ vậy, thành viên Fandom Yêu Nước sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào đồng thời được kết nối với hàng triệu trái tim chung nhịp đập yêu nước.

Thông tin về Fandom Yêu Nước và hoạt động của cộng đồng hướng đền concert quốc gia được cập nhật liên tục

Tiếp theo, cập nhật của khối nghệ sĩ, người nổi tiếng trên MXH tham gia hoạt động và hưởng ứng dự án Fandom Yêu Nước cũng xuất hiện ngay tại microsite Fandom Yêu Nước. Tại đây, thông tin và hình ảnh từ các nghệ sĩ, người nổi tiếng liên tục được cập nhật dưới dạng story.

Khối nghệ sĩ

Không chỉ cung cấp và cập nhật thông tin, microsite còn là nơi diễn ra chuỗi hoạt động sáng tạo như Chào Cờ Online, tạo Thẻ ID Yêu Nước độc bản,...

Chào Cờ Online là hoạt động diễn ra hàng ngày từ ngày 18/8 cho tới hết sự kiện. Các thành viên Fandom Yêu Nước có thể chào cờ bao nhiêu lần tùy thích và mỗi ngày nhận được 1 lượt quay vòng quay trên microsite để có cơ hội nhận quà.

Phần quà mà người tham gia có thể nhận gồm các item xịn xò trong bộ sưu tập Yêu Nước, quà từ các thương hiệu đồng hành,... Sẵn sàng tham gia để biết chi tiết các phần quà nhưng bật mí tất cả đều thú vị và thiết thực.

Chào Cờ Online

Không thể không kể đến Thẻ ID Yêu Nước, cũng được ra mắt trong ngày 18/8. Người tham gia truy cập microsite và tạo Thẻ ID Yêu Nước mang đậm dấu ấn cá nhân với tên, ảnh, thông điệp,...

Để dễ dàng tìm thấy đồng đội và lan tỏa tinh thần yêu nước, các thành viên Fandom Yêu Nước có thể chia sẻ trực tiếp Thẻ ID Yêu Nước của mình lên mạng xã hội. Đừng quên rủ rê bạn bè cùng cùng tham gia nhé!

Giao diện ID Yêu Nước

Microsite Fandom Yêu Nước cũng dành riêng một chuyên mục là Toplist tôn vinh để vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sản phẩm hoặc chiến dịch hưởng ứng lễ kỷ niệm nổi bật, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trên nhiều phương diện.

Toplist tôn vinh

Từ phía thành viên Fandom Yêu Nước, ai cũng có thể tương tác trực tiếp với các thông tin và cập nhật đầy ý nghĩa trên microsite. Hoạt động này sẽ giúp người dùng tích lũy điểm và sao. Nếu như điểm giúp nâng cấp danh hiệu hồ sơ cá nhân theo các sắc thái yêu nước mạnh mẽ hơn thì sao sẽ để đổi quà và lượt quay, đem lại cơ hội nhận bộ sưu tập Yêu Nước và quà từ thương hiệu đồng hành.

Người tham gia còn có cơ hội sưu tập các huy hiệu đặc biệt của riêng Fandom Yêu Nước, có thể sử dụng trong hệ sinh thái sản phẩm của Kenh14 sau này.

Các thành viên Fandom Yêu nước sẽ có cơ hội quay thưởng khi tham gia tương tác trên microsite

Với các thông tin và hoạt động này, microsite Fandom Yêu Nước hứa hẹn trở thành nơi mà mọi người, dù ở bất kỳ đâu, vẫn có thể cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc và hòa mình vào bầu không khí sôi động, háo hức của concert quốc gia năm nay. Truy cập ngay TẠI ĐÂY nhé!