Nghỉ hưu sớm với mức lương hưu 73 triệu đồng/tháng, nữ cựu chuyên viên tài chính thừa nhận: “Tôi tiếc nuối vì mình đã quá vội vàng”

40 tuổi có thể được coi là giai đoạn chín muồi của sự nghiệp với nhiều người. Thế nhưng, người phụ nữ họ Đinh ở Thành Đô, Trung Quốc lại lựa chọn dừng lại ở chính thời điểm tưởng chừng rực rỡ nhất. Sau nhiều năm làm việc trong ngành tài chính, tích lũy đủ kinh nghiệm và thu nhập, bà quyết định nghỉ hưu sớm, bắt đầu cuộc sống nhàn nhã khi vẫn còn rất trẻ.

Với lương hưu hằng tháng hơn 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng), cô tự tin rằng mình đã đủ tiềm lực để sống một cuộc đời thoải mái, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Những ngày đầu nghỉ hưu, cuộc sống thực sự như một kỳ nghỉ dài. Cô có thời gian cho những thú vui trước đây chưa kịp theo đuổi như tập yoga, học làm bánh, đọc sách và đôi khi đi du lịch.

Bạn bè nhìn vào đều ngưỡng mộ cô Đinh vì ở tuổi 40, đã có thể rời bỏ guồng quay bận rộn để tận hưởng thành quả của chính mình. Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài quá lâu. Chỉ sau một năm, cô Đinh bắt đầu nhận thấy khoảng cách lớn giữa những gì mình tưởng tượng và thực tế cuộc sống.

Khi chi phí cuộc sống “ăn mòn” lương hưu

Hơn 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng) mỗi tháng, nếu so với thu nhập bình quân của người lao động Trung Quốc, là một con số đáng mơ ước. Nhưng để duy trì mức sống trung lưu ở một thành phố phát triển như Thành Đô, số tiền ấy lại không hề dư dả.

Các khoản chi cơ bản từ tiền điện, nước, trả góp, phí quản lý khu chung cư, đến chi phí bảo hiểm y tế… vốn dĩ không quá đáng kể khi còn đi làm, nay trở thành áp lực phải tính toán cẩn thận. Một bữa ăn tại nhà hàng, vài buổi café cùng bạn bè hay một chuyến du lịch ngắn ngày cũng dễ dàng tiêu tốn vài nghìn tệ. Cô nhận ra rằng chi tiêu thực tế luôn cao hơn kế hoạch, và dòng tiền “hao mòn” nhanh hơn những con số trên giấy.

(Ảnh minh họa)

Đặc biệt, y tế và bảo hiểm là hai gánh nặng lớn. Khi còn làm việc, công ty chi trả phần lớn chi phí này. Giờ đây, cô phải tự mua các gói bảo hiểm thương mại để bù đắp, vừa đắt đỏ, vừa không toàn diện. Chỉ một lần nhập viện vì bệnh nặng đã khiến cô tốn kha khá tiền bạc.

Thêm vào đó, lạm phát ngày một rõ rệt. Thực phẩm, dịch vụ, giao thông tất cả đều tăng giá nhanh chóng. Những chi phí cố định mà cô dự tính ổn định đã đội lên từng năm, khiến khoản lương hưu tưởng chừng “rộng rãi” trở nên eo hẹp.

Nuối tiếc sau một quyết định vội vàng

Ngoài áp lực tài chính, điều khiến cô Đinh bất ngờ hơn là cảm giác trống trải trong cuộc sống. Khi còn đi làm, mỗi ngày của cô được định hình rõ ràng bởi công việc, mục tiêu, đồng nghiệp và những cuộc họp. Sau khi nghỉ hưu, dù có nhiều thời gian rảnh, cô lại thấy mình lạc lõng.

“Không đi làm, không có kế hoạch, không còn đồng nghiệp để trò chuyện. Ban đầu là thoải mái, sau thành nhàm chán,” cô tâm sự. Những hoạt động như yoga, nấu ăn hay đọc sách chỉ mang lại niềm vui nhất thời, không đủ để tạo cảm giác gắn kết và ý nghĩa lâu dài. Trong khi đó, bạn bè cùng trang lứa vẫn bận rộn sự nghiệp, khó đồng hành trong những buổi gặp gỡ thường xuyên.

(Ảnh minh họa)

Nhìn lại, cô Đinh cho rằng mình đã quá vội vàng. Ở tuổi 40, cô vẫn còn đủ năng lực và cơ hội để tiếp tục làm việc, tích lũy thêm cả kinh nghiệm lẫn tài chính. Nếu kiên nhẫn thêm vài năm, khoản lương hưu sẽ cao hơn, quyền lợi bảo hiểm y tế được duy trì lâu hơn, và quan trọng là cô có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống không còn công việc.

Giờ đây, cô đang cân nhắc tìm một công việc bán thời gian liên quan đến đào tạo hoặc tư vấn tài chính cá nhân. Cô hy vọng điều này không chỉ giúp tăng thu nhập, mà còn giúp mình duy trì sự kết nối xã hội và tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Câu chuyện của cô Đinh là một lời nhắc nhở. Nghỉ hưu sớm không chỉ là bài toán về tài chính, mà còn là bài toán về tâm lý và mục tiêu sống. Một khoản lương hưu cao chưa chắc đủ nếu không tính đến lạm phát, chi phí y tế và những khoản chi bất ngờ. Quan trọng hơn, thời gian rảnh rỗi cần được lấp đầy bằng những kế hoạch cụ thể, nếu không, cảm giác cô đơn và hối tiếc sẽ sớm xuất hiện.

Ở tuổi 40, cô Đinh từng nghĩ mình đã đạt đến đích sớm hơn nhiều người. Nhưng thực tế, đó chỉ là một khúc quanh, và con đường phía trước vẫn còn rất dài. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả tài chính lẫn tinh thần mới chính là chìa khóa để nghỉ hưu sớm thực sự mang lại hạnh phúc.