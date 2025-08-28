Đổi quà Fandom Yêu Nước tại phố đi bộ Hồ Gươm: Hòa mình trong không khí 80 năm Tự hào Việt Nam

Hành trình “Fandom Yêu Nước” đã mang đến cho cộng đồng nhiều khoảnh khắc gắn kết và niềm vui bất ngờ từ những phần quà ý nghĩa. Giờ đây, khi Lễ hội Độc Lập: 80 năm Tự hào Việt Nam đang đến gần, booth Fandom Yêu Nước tại bờ hồ Hoàn Kiếm chính thức trở thành điểm hẹn để người chơi trực tiếp đổi quà.

Nếu bạn đã tham gia vòng quay trên microsite và may mắn trúng thưởng, hãy mang mã nhận quà đến booth để nhận phần thưởng của mình. Còn nếu đây là lần đầu bạn biết đến hoạt động, đội ngũ tại booth sẽ hướng dẫn cụ thể để bạn có cơ hội tham gia, thử vận may và mang về những kỷ niệm đáng nhớ.

Những phần quà đang chờ đón bạn bao gồm:

- Bộ sưu tập Yêu Nước: những vật phẩm lưu niệm được thiết kế riêng cho chiến dịch, gói trọn tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

- Ly Tiếp Nhiệt Tự Hào từ Fami: không chỉ là chiếc ly cách nhiệt tiện lợi, mà còn mang trong mình thông điệp “tiếp năng lượng, giữ vững tinh thần tự hào” – đồng hành cùng bạn trong từng khoảnh khắc sôi động của lễ hội.

- Áo và charm bạc Dấu Son Độc Lập từ Bảo Tín Mạnh Hải: thiết kế tinh tế, giàu giá trị biểu tượng, như một “dấu son” để ghi nhớ cột mốc 80 năm tự hào của dân tộc, đồng thời là kỷ vật đặc biệt dành tặng cộng đồng.

- Túi tote Yêu Nước và thực phẩm tiếp năng lượng từ Milo: chiếc túi tiện dụng đi kèm những phần quà tiếp sức từ MILO, giúp người tham gia thoải mái hòa mình trong không khí náo nức của ngày hội mà vẫn tràn đầy năng lượng.

BST Ly Tiếp Nhiệt Tự Hào của FAMI

BST Yêu Nước gồm Áo, Khăn bandana và Túi tote

BST Charm bạc Dấu Son Độc Lập - Bảo Tín Mạnh Hải

Địa điểm đổi quà sẽ đặt tại booth Fandom Yêu Nước trên bờ hồ Hoàn Kiếm (gần trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội). Người chơi có thể đến nhận quà theo khung giờ cụ thể sau:

- Ngày 30/8 và 02/9/2025: từ 14h00 – 18h00

- Ngày 31/8 và 01/9/2025: sáng từ 9h00 – 12h00, chiều từ 14h00 – 18h00

Lưu ý, vòng quay nhận quà trên microsite sẽ chính thức đóng lại vào 23h59 ngày 01/9/2025. Booth Fandom Yêu Nước không chỉ là nơi trao gửi những phần quà ý nghĩa, mà còn là điểm hẹn để cộng đồng cùng nhau sẻ chia niềm vui, lưu giữ kỷ niệm trong những ngày lễ lớn của dân tộc. Đây cũng là dịp để mọi người hòa mình vào dòng người nô nức chuẩn bị cho lễ diễu binh A80 – 80 năm Tự hào Việt Nam, cùng nhau sống trong bầu không khí thiêng liêng và rực rỡ ngay giữa lòng Thủ đô.

Hãy ghé thăm booth, tham gia các hoạt động và cùng cộng đồng viết tiếp những khoảnh khắc đáng nhớ, để niềm tự hào dân tộc được lan tỏa rộng khắp trong mùa lễ hội Độc Lập: 80 năm tự hào Việt Nam năm nay.

Ra đời năm 2011, FAMI mang sứ mệnh tạo ra những sản phẩm chất lượng cao từ nhựa nguyên sinh 100%. Hành trình của FAMI không dừng ở một thương hiệu đồ nhựa đơn thuần, FAMI chọn cho mình một con đường đặc biệt – thổi hồn và văn hóa Việt vào từng sản phẩm thông qua những họa tiết, màu sắc, đến những dòng chữ chạm khắc bản sắc dân tộc. Trong hành trình "80 Đẹp Lắm", FAMI tự hào với vai trò Thương hiệu đồng hành, sánh bước cùng đất nước, lan tỏa vẻ đẹp Việt qua những sản phẩm tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng cả một câu chuyện văn hóa. FAMI tin rằng, tinh thần yêu nước không chỉ gói gọn trong những ngày lễ lớn, mà sống trong từng khoảnh khắc đời thường: một chiếc ly quen thuộc trên bàn làm việc, hay một thùng giữ nhiệt đồng hành cùng bạn trong chuyến đi xa. Từ 80 năm rực rỡ non sông đến vô vàn phút giây đời thường, FAMI sẽ luôn bên bạn – giữ mát vị nước, giữ "nhiệt" tinh thần Việt.