Tình trạng của HURRYKNG và Kem mới nhất

Không chỉ nhận nhiều lời khen về chuyên môn rap hay ngoại hình sáng sân khấu, HURRYKNG còn được chú ý với chuyện tình 8 năm cùng bạn gái Kem. Cặp đôi yêu nhau từ thời cấp 3, đồng hành cùng nhau trong mọi chặng đường khiến không ít người ngưỡng mộ.

Mặc dù có công việc riêng nhưng từ khi còn thi Rap Việt đến hiện tại đã nổi tiếng và có lượng người hâm mộ lớn, Kem vẫn luôn theo sát để ủng hộ và hỗ trợ HURRYKNG. Cặp đôi còn nhận nhiều lời khen bởi cách công khai tình yêu tinh tế, luôn dành cho nhau những thời gian chất lượng dù lịch trình làm việc bận rộn.

HURRYKNG và bạn gái Kem

Mới đây, một đoạn clip trên TikTok được netizen chia sẻ rần rần khi bắt gặp HURRYKNG và bạn gái đi du lịch chung. Cả hai thoải mái xuất hiện cạnh nhau cùng bạn bè, ăn mặc giản dị, đời thường. Được biết cũng đã khá lâu, cặp đôi mới chung khung hình như vậy do đó cộng đồng mạng nhanh chóng “thả tim”, dành nhiều lời khen cho cả hai.

HURRYKNG và bạn gái được bắt gặp đi du lịch với nhau

HURRYKNG có một hành động dưới gầm bàn - treo túi bạn gái vào chân mình khiến cộng đồng mạng rần rần "thả tim"

Đáng chú ý hơn, cách HURRYKNG thể hiện sự quan tâm, cưng chiều bạn gái khiến dân tình ngưỡng mộ. Theo đó, nếu nhìn kỹ qua góc quay sẽ thấy nam rapper sinh năm 1999 treo túi xách của Kem vào chân của mình. Nhiều người cho rằng anh chàng chính là “chất liệu bạn trai” mà bất cứ cô gái nào cũng muốn có được. Bởi luôn phụ cầm đồ cho bạn gái, cũng không nỡ đặt túi xách ở đâu nên dù đang ăn uống cũng vẫn tìm ra cách giữ đồ cực đỉnh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng về hành động của HURRYKNG: - “Anh tinh tế thật đó, giữ túi cho chị Kem kìa”. - “Có thể là đã giấu kín rồi nhưng vẫn được camera soi tới. Vậy mới biết họ yêu nhau cỡ nào”. - “Dễ thương ghê, hai bạn này cứ có nét giống nhau”. - Nhờ camera giấu kín mà chúng tôi biết họ đang hạnh phúc và Khang chiều bạn gái thế nào”. - “Trời ơi, chất liệu bạn trai mà ai cũng muốn có. Đáng yêu, dễ thương gì đâu!”. - “Mê đôi này quá, không cưới nhau chắc mình là người khóc đầu tiên”.

Bên cạnh đó, nhìn những hình ảnh này, fan couple của HURRYKNG và Kem cũng phần nào “thở phào”. Bởi thời gian gần đây có không ít những tin đồn liên quan đến tính cách, chuyện tình cảm của nam rapper. Song, anh chàng đều không lên tiếng giải thích hay phản hồi bất cứ điều gì. Thay vào đó, HURRYKNG chỉ “ngầm” đáp trả bằng những hành động thể hiện tình yêu với bạn gái.

Điều này cũng là một phần khiến rapper trẻ này được nhiều khán giả yêu thích. Vì anh tập trung nhiều hơn cho công việc, cuộc sống của mình và luôn có cách để xử lý tình huống tinh tế, chân thành.

Cặp đôi vẫn luôn giữ chuyện tình hạnh phúc, ngọt ngào sau 8 năm bên nhau

HURRYKNG (tên thật Phạm Bảo Khang, SN 1999) và Kem (tên thật Nhung Ngô, SN 1999) quen nhau từ thời cấp 3. Mối tình "gà bông" bắt đầu một cách tự nhiên và trong sáng, với những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Năm 2017, nam rapper chính thức công khai mối quan hệ trên trang cá nhân, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm của họ.

Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Khi HURRYKNG tham gia các cuộc thi lớn Kem thường xuyên có mặt để cổ vũ và động viên tinh thần cho anh.

Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Và từ sau Anh Trai Say Hi, chuyện tình của cặp đôi càng nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ khán giả.