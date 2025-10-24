Người yêu cũ chia tay 7 năm bị bệnh nan y, chàng trai xin quay lại chăm sóc

Vào tháng 7, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh thanh niên Trung Quốc bày tỏ tình cảm với một cô gái. Đằng sau video này là câu chuyện cảm động về tình yêu và nghị lực sống.

Theo SCMP , nhân vật chính trong video là Phúc Sinh và Trình Tiểu Ái, đến từ tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Họ là mối tình đầu của nhau, hẹn hò từ thời trung học, nhưng chia tay được 7 năm trước khi Phúc Sinh trở lại tìm người yêu cũ.

Phúc Sinh nối lại tình xưa với Trình Ái Tiếu sau khi biết cô mắc bệnh nan y.

Trình Ái Tiếu mắc chứng mất điều hòa di truyền (hereditary ataxia) - căn bệnh gây teo cơ, khiến người bệnh mất khả năng phối hợp vận động, khó đi lại và gặp trở ngại trong biểu cảm khuôn mặt.

Mẹ Trình được chẩn đoán mắc căn bệnh tương tự khi 23 tuổi, ngay sau khi sinh cô. Trong suốt thời thơ ấu, Trình tận mắt chứng kiến cuộc chiến chống bệnh tật đầy đau đớn của mẹ mình. Bà qua đời khi con gái đang học trung học.

Trình luôn lo sợ bản thân di truyền căn bệnh từ mẹ. Sau một lần nhảy và gặp khó khăn trong việc lấy lại thăng bằng ở thời trung học, cô nhận ra không thể né tránh được số phận.

Năm 23 tuổi, triệu chứng của Trình bắt đầu rõ rệt. Đến hiện tại, lúc 25 tuổi, cô phải có người giúp đỡ mới đi được quãng ngắn và thường xuyên mất kiểm soát các biểu cảm trên khuôn mặt.

Cô cho biết hầu hết người mắc bệnh này cuối cùng bị liệt toàn thân, mất khả năng giao tiếp và thường qua đời vì suy hô hấp.

Căn bệnh vẫn chưa có thuốc chữa. Tuy vậy, Trình vẫn nuôi hy vọng khoa học sớm tìm ra phương pháp điều trị. Cô cố gắng sống sót mỗi ngày để chờ đợi phép màu y học.

Cha Trình, làm công nhân nhà máy, chăm sóc con gái suốt hơn mười năm, giống như từng chăm sóc người vợ quá cố của mình. Để giảm bớt gánh nặng cho cha, Trình trở thành vlogger trang điểm, mong kiếm được một phần thu nhập nhỏ trên mạng.

Trình Ái Tiếu di truyền bệnh hiểm nghèo từ mẹ ruột. Cô phải sống cùng nó từ thời học trung học.

Phúc Sinh biết được tình trạng bệnh của Trình qua bạn bè. Anh nhớ lại khi còn quen nhau, Trình có kể về căn bệnh này. Thế nhưng, anh lúc đó còn quá trẻ để hiểu hết mức độ nghiêm trọng của nó.

Hai người chia tay do học đại học ở hai thành phố khác nhau. Khi Phúc Sinh đứng trước cửa nhà Ái Tiếu một lần nữa, họ xa cách suốt bảy năm.

Phúc Sinh kể khoảnh khắc khi Trình nhìn thấy anh và nở nụ cười tươi như ngày xưa, anh quyết định từ bỏ tất cả để quay về bên cô, không để cô phải chống chọi một mình.

Hiện tại, Phúc Sinh làm việc văn phòng ban ngày, còn buổi tối giao đồ ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho Trình. Anh chỉ nghỉ hai ngày mỗi tháng, còn lại dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cô.

“Nếu ngày mai không còn, anh muốn trân trọng từng hôm nay được ở cùng em. Dù ngày nào đó em không thể nói hay đi được nữa, cũng không sao. Chỉ cần em nhìn anh, anh biết em vẫn yêu anh", Phúc Sinh bày tỏ với người yêu trong nước mắt.

Phúc Sinh tuyên bố sẵn sàng cùng Trình đi hết chặng đường cuối cùng.

Câu chuyện tình yêu vượt qua nghịch cảnh của Phúc Sinh và Trình Ái Tiếu gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Họ cảm phục trước sự chân thành và tử tế của Phúc Sinh, đồng thời cầu mong cho phép màu đến với đôi trẻ.

Cư dân mạng bình luận: "Dù biết trước khó khăn đang chờ đợi và họ rồi sẽ phải chia ly, anh vẫn quay về ở bên cô. Đó mới là đàn ông thực thụ", “Mong rằng y học sớm có bước đột phá để Phúc Sinh và Ái Tiếu có thể ở bên nhau lâu hơn", "Đó là căn bệnh tai quái. Tôi biết người mắc bệnh đó. Chúa phù hộ cho họ", "Chàng trai tốt. Mong cô ấy luôn trân trọng điều đó"...