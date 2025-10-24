Đàn ông hay phụ nữ “gấp” kết hôn hơn? Nghiên cứu mới làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người

Có một định kiến cho rằng phụ nữ muốn hoặc cần các mối quan hệ nhiều hơn nam giới. Theo một loạt cuộc thăm dò của YouGov năm 2023, những bộ phim hài lãng mạn được người Mỹ yêu thích nhất là “Pretty Woman”, “Sleepless in Seattle” và “Sixteen Candles”. Và trong những bộ phim đó, cốt truyện khá đơn giản: Nữ chính say mê một chàng trai, rồi họ đến với nhau, thường là sau một loạt những cuộc gặp gỡ “đặc biệt”. Bộ phim kết thúc xoay quanh việc phản ánh một niềm tin lâu đời về mối quan hệ nam nữ.

Justin Lehmiller, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Kinsey, cho biết: “Có một khuôn mẫu chung rằng phụ nữ muốn hoặc cần các mối quan hệ nhiều hơn nam giới, đồng thời phụ nữ sẽ có xu hướng cam kết nhanh hơn trong một mối quan hệ”.

Nhưng một nghiên cứu gần đây của DatingNews.com và Viện Kinsey về 2.000 người độc thân ở Mỹ đã bác bỏ tuyên bố đó.

Theo nghiên cứu, hơn 25% nam giới cho biết họ muốn đẩy nhanh tiến độ dọn vào sống chung và 18,8% muốn kết hôn sớm. Trong khi đó, chỉ có khoảng 18,8% phụ nữ muốn dọn vào sống chung nhanh hơn và 13,7% muốn kết hôn sớm.

Theo phát hiện của Kinsey, động lực của họ là tài chính: Nhiều đàn ông sẽ đẩy nhanh những cột mốc này để ổn định.

Và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến tình hình kinh tế hiện tại, với việc việc làm và tuyển dụng đang chậm lại, cùng với thuế quan đẩy giá cả lên cao tại quốc gia này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn nhiều điều hơn thế nữa.

“Đàn ông phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ lãng mạn như một nguồn hỗ trợ xã hội và cảm xúc chính”, Lehmiller nói. “Vì vậy, khi nam giới không có điều đó trong cuộc sống, chúng ta thấy mức độ hạnh phúc tâm lý của họ thấp hơn.”

Geoff MacDonald, học giả về tình trạng độc thân và giáo sư tâm lý học tại Đại học Toronto, hiểu rõ xu hướng này. MacLab của MacDonald tập trung vào hạnh phúc của người độc thân và phát hiện ra rằng phụ nữ độc thân có nhiều khả năng hạnh phúc hơn so với nam giới độc thân.

MacDonald nói: “Phụ nữ dễ dàng cảm thấy hạnh phúc hơn hơn thông qua tình bạn và các mối quan hệ gia đình. Còn đàn ông thường gặp khó khăn hơn khi tự mình làm điều đó.”

Lehmiller cho biết điều đó có thể là do áp lực văn hóa khi sự nam tính “truyền thống” khiến đàn ông dễ “hạn chế thời điểm và cách thức thể hiện cảm xúc của mình”. Vì vậy, họ không có xu hướng gần gũi với bạn bè nam giới hoặc xây dựng mối quan hệ thân mật với những người khác. Thường thì chỉ những mối quan hệ lãng mạn giúp đàn ông đáp ứng nhu cầu đó.

Các nhà nghiên cứu không phải là những người duy nhất nhận thấy sự háo hức của nam giới trong việc hẹn hò. Kyle Scheinkman đã làm việc tại công ty tư vấn mối quan hệ Relationship Hero từ năm 2018, ban đầu là huấn luyện viên cho khách hàng và hiện là giám đốc huấn luyện.

Khoảng 100 huấn luyện viên của công ty chủ yếu tư vấn cho những người đang phát triển mối quan hệ lãng mạn, từ củng cố mối quan hệ đến hỗ trợ những người muốn tìm kiếm bạn đời.

“Nhìn chung, nam giới có xu hướng đăng ký tham gia tư vấn nhiều hơn”, ông nói. “Họ có xu hướng tham gia nhiều buổi tư vấn và chi tiêu nhiều hơn cho các khóa lâu dài.”

Việc nam giới mong muốn cam kết sớm hơn có những mặt tích cực. Hôn nhân được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho đàn ông về sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính, giúp họ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo việc vội vàng tiến tới hôn nhân khi chưa tìm hiểu kỹ có thể khiến mối quan hệ thiếu nền tảng vững chắc, dẫn đến nguy cơ đổ vỡ cao hơn.

"Ở góc độ xã hội, xu hướng đàn ông muốn cam kết sớm hơn có thể phản ánh sự thay đổi vai trò giới và thúc đẩy bình đẳng giới trong các mối quan hệ", Lehmiller nhận định.

