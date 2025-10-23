Bất ngờ thân thế cô gái bắt được hoa cưới của Đỗ Hà - Viết Vương

Mới đây, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc phúc cho cặp trai tài gái sắc và bày tỏ sự thích thú, hào hứng khi “ăn cưới online” theo cặp đôi từ sáng sớm đến tối muộn.

Trong lễ cưới buổi tối tại Quảng Trị, sau khi hoàn thành các thủ tục truyền thống, không bỏ qua các bước nào, Đỗ Hà tiếp tục gây sốt với màn tung hoa cưới. Không ít người mong chờ màn tung hoa này của nàng hậu bởi tò mò không biết ai sẽ là người may mắn “nhận vía” tốt này Đỗ Hà.

Màn tung hoa cưới đang viral trên MXH của Đỗ Hà (Nguồn: @haihawedding)

Theo đó, nhiều người thân, bạn bè của Đỗ Hà đều lên sân khấu tham gia màn tung hoa này. Và cô gái may mắn bắt được bó hoa của nàng hậu là Đỗ Phương Anh - bạn thân của Đỗ Hà. Sở hữu diện mạo xinh đẹp, nụ cười tươi tắn do đó rất nhanh chóng, “in-tư” của cô gái này đã được cộng đồng mạng tìm ra.

Phương Anh - bạn thân Hoa hậu Đỗ Hà là người may mắn bắt được hoa cưới

Được biết, Phương Anh cũng là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân và là bạn chung phòng với Đỗ Hà từ thời sinh viên. Đặc biệt hơn, Phương Anh cũng chính là cô bạn thân “xúi” Đỗ Hà đăng ký đi thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Nghe sự ủng hộ từ bạn, Đỗ Hà chính thức ghi danh và là người đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi sắc đẹp năm đó.

Đỗ Hà từng chia sẻ về câu chuyện này trên truyền thông khiến nhiều người ấn tượng: “Bạn cùng phòng của mình có nói: Bạn phải đăng kí đi thi Hoa hậu liền cho tôi, bây giờ còn trẻ còn kịp chứ mấy năm nữa đi thi là ‘già’ rồi out chắc luôn”.

Cô nàng nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ

Đỗ Hà từng tiết lộ Phương Anh (áo dài hồng đậm) là người đã khuyên cô phải đăng kí đi thi Hoa hậu

Thời điểm đó, Phương Anh cũng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi không ít người cho rằng cô nàng có mắt nhìn người cực chuẩn. Bên cạnh đó, có một khoảng thời gian, người bạn thân này cũng đồng hành, hỗ trợ Đỗ Hà trong khi cô đi thi cũng như hành trình sau đăng quang.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình bạn của Đỗ Hà và Phương Anh. Bởi cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều cột mốc quan trọng. Trong những ngày trọng đại của Đỗ Hà, Phương Anh cũng thường ở cạnh, đóng vai trò bê tráp, phù dâu và dành toàn tâm toàn ý, lời chúc phúc đến đám cưới của bạn thân mình.