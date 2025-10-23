Quá khứ của Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà

Đó là âm thầm đồng hành cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nếu như trong quá khứ, Viết Vương chỉ ở bên cạnh mà không hề xuất hiện công khai thì bây giờ đã danh chính ngôn thuận thành chồng người ta.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương trong ngày rước dâu (Ảnh: Linh Lê Chí)

Trước khi công khai nắm tay nhau về chung một nhà, TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ thị Hà từng có quãng thời gian dài hẹn hò kín đáo. Doanh nhân này không ồn ào trên mạng xã hội, không lộ diện trong các khung hình, nhưng lại luôn ở ngay cạnh đồng hành cùng nàng Hậu.

Trong vài năm qua, cặp đôi đã nhiều lần được các “Conan Internet” phát hiện ra hint hẹn hò như cùng đi du lịch Nhật Bản vào đầu năm 2024, xuất hiện ở Thượng Hải vào tháng 10 cùng năm. Dù đi cùng nhau, cả hai tuyệt nhiên không đăng ảnh chung, chỉ có sự trùng hợp về góc chụp và thời điểm đăng ảnh lên MXH.

Cũng chính từ những chuyến đi này, nhiều người khẳng định ảnh check-in khi đi du lịch của Đỗ Hà là tác phẩm của Viết Vương. Vì được gọi vui là phó nháy chuyên nghiệp của nàng Hậu nên không xuất hiện trước ống kính, nhưng hình bóng doanh nhân vẫn lại luôn hiện diện trong từng khung hình theo cách của mình.

Một khoảnh khắc hint hẹn hò của cặp đôi

Trong những lần được team qua đường bắt gặp như hồi tháng 6 vừa qua, Viết Vương và Đỗ Hà giản dị khi đi chợ cùng nhau. Nếu như Đỗ Thị Hà mặc váy đen, tóc buộc gọn gàng và đeo khẩu trang kín mít, còn thiếu gia họ Nguyễn lại gây ấn tượng bởi phong thái điềm đạm, chủ động xác đồ cho nàng Hậu.

Đặc biệt, TGĐ doanh nghiệp nghìn tỷ còn ghi điểm vì sự gần gũi và nhẹ nhàng, quan tâm với bạn đời. Khi thì đứng phía sau chờ Đỗ Hà chọn đồ, lúc lại nhiệt tình quay clip, chụp ảnh cho vợ làm clip chơi. Chồng nhà người ta thật sự!

Viết Vương hộ tống vợ đi chợ hồi tháng 6/2025

Những lần Viết Vương và Đỗ Hà được team qua đường bắt gặp

Về bản thân, doanh nhân Nguyễn Viết Vương rất kín đáo, hầu như không chia sẻ đời tư, tài khoản MXH để chế độ khoá bảo vệ trang cá nhân. Sự kín đáo này khiến công chúng tò mò nên khi anh chính thức sánh đôi bên cạnh Đỗ Thị Hà nhiều người bày tỏ sự thích thú. Người đàn ông thầm lặng phía sau nay đã được Đỗ Hà đường đường chính chính công khai.

Chia sẻ với Tiền Phong, Viết Vương cũng bày tỏ mong muốn đám cưới không quá rùm beng. Dẫu vậy anh cũng xác định trước tâm lý về việc Đỗ Thị Hà là người đẹp có tầm ảnh hưởng và cũng quen dần với việc được quan tâm về đời tư.

Hình ảnh của Viết Vương chủ yếu liên quan đến công ty Sơn Hải (Ảnh: Sơn Hải Group)

Viết Vương tại một sự kiện của Sơn Hải

(Tổng hợp)