Tình trạng rạp cưới của "cậu cả" Viết Vương - Đỗ Hà ở Quảng Trị trước khi bão số 12 đổ bộ

Ngày 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã được chú rể Nguyễn Viết Vương và gia đình tổ chức lễ rước dâu trọng thể, từ Thanh Hoá về địa điểm tổ chức đám cưới tại Quảng Trị. Nhà Sơn Hải đã dựng rạp tổ chức tiệc cưới cho con trai và con dâu tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - siêu dự án 2.200 tỷ của tập đoàn.

Vợ chồng Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Rạp cưới có hướng nhìn đẹp ra sông Nhật Lệ, mái vòm nổi bật với tone màu trắng chủ đạo, diện tích hàng nghìn m2, sức chứa hàng nghìn người. Với quy mô và sự đầu tư của nhà trai, nhiều người cho rằng chi phí dựng rạp cưới này có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên cùng thời điểm tổ chức đám cưới Viết Vương - Đỗ Hà, khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. Vì vậy hội ăn cưới online đang dành sự quan tâm cho tình hình rạp cưới hàng chục tỷ này.

Theo cập nhật mới nhất từ đơn vị thi công vào sáng 22/10, rạp cưới về cơ bản đã hoàn thiện. Đội ngũ đang tiếp tục sửa sang những chi tiết cuối cùng cho rạp cưới của cặp đôi thêm phần rực rỡ.

Cập nhật tình hình ở rạp cưới Viết Vương - Đỗ Hà vào sáng 22/10 (Nguồn: @hajimewedding)

(Nguồn: @hajimewedding)

Không khí hoàn thiện những bước cuối cùng ở rạp cưới (Ảnh: Tiền Phong)

Toàn cảnh rạp cưới Viết Vơng - Đỗ Hà nhìn từ trên cao xuống

Trước đó, vào đêm 21/10, ở Quảng Trị mưa to nên một số khu vực bên ngoài rạp cưới ướt sũng nước. Khu vực bên dưới mái vòm dù đã được quây kín nhưng do 2 đầu lại mở đón khách nên bị tạt ít nhiều.

Mưa lớn ở rạp cưới vào đêm 21/10 khiến nhiều người lo lắng (Nguồn: @haituan1204)

Phía dưới các chia sẻ về đám cưới, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên cặp đôi, mong thời tiết thuận lợi hơn để ngày vui được trọn vẹn.

“Cưới đúng ngày bão rồi. Khổ thân”, “Mong trời hết mưa để đám cưới vợ chồng em Đỗ Hà niềm vui trọn vẹn”, “Bão số 12 vào ảnh hưởng đến đám cưới bạn rồi, mong trời sẽ tạnh”, “Chắc tâm trạng lúc này của cô dâu chú rể và người thân vừa hồi hộp vừa hạnh phúc lắm. Mong cho trời đừng mưa hoặc mưa nhỏ thôi ạ”, “Cưới đúng ngày bão thì khó mà tránh mưa được nhưng mong đám cưới 2 bạn may mắn suôn sẻ”,... - là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước đó, khoảnh khắc lên đèn ở rạp cưới Đỗ Hà khiến nhiều người xuýt xoa vì khung cảnh như cổ tích (Nguồn: Thái Lê)

Do ảnh hưởng của bão số 12, theo báo Người lao động, trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 500 - 700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200 mm/3giờ).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

