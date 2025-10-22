2 chi tiết đưa đám cưới Viết Vương - Đỗ Hà lên hàng top, gia đình chủ tịch Sơn Hải quá chu toàn!

Sáng ngày 22/10, lễ đón dâu của Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải đã diễn ra tại Thanh Hóa - quê nhà cô dâu.

Theo đó, từ chiều ngày 21/10, đoàn xe rước dâu nhà Sơn Hải đã di chuyển từ nhà trai ra Thanh Hóa và ở tại khách sạn. Đến sáng sớm nay, chú rể Viết Vương và cả gia đình dậy sớm và đến nhà gái từ 5h30 sáng.

Đoàn xe dâu chuẩn bị ở khách sạn tại Thanh Hóa (Nguồn: @haituan1204)

Xe sang đỗ dài trên đường vào nhà Đỗ Hà (Nguồn: @haituan1204)

Đoàn xe đi đón dâu vào chiều 21/10 (Nguồn: @haituan1204)

Dàn xe mà Viết Vương và nhà Sơn Hải đi rước dâu cũng rất hoành tráng. Dẫn đầu là chiếc xe dâu Lexus gắn hoa trắng, nối tiếp là nhiều dòng xe sang như Mercedes, Cadillac, Mercedes, BMW, Porsche,... nối đuôi nhau xuất hiện, tạo nên khung cảnh sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn.

Trong khi đó, ở đầu cầu nhà trai, rạp cưới mà nhà Sơn Hải chuẩn bị để đón Đỗ Hà về dinh cũng đã hoàn thiện, tạo nên khung cảnh tuyệt đối cổ tích khi lên đèn.

Khung cảnh cổ tích tại đám cưới (Nguồn: Thái Lê)

Tuy nhiên vào tối ngày 21/10, do ở khu vực Quảng Trị có mưa lớn nên ảnh hưởng ít nhiều đến khu vực rạp cưới, nhiều đồ trang trí bị ướt. Vì vậy ai nấy đều hi vọng các vấn đề này sẽ được khắc phục trước khi buổi lễ chính thức diễn ra.

Theo các khoảnh khắc được chia sẻ lên MXH, nhà trai đã sử dụng trung tâm khu đô thị Nam Cầu Dài (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) để dựng rạp cưới. Phía trong, sân khấu chính được trang trí tông trắng chủ đạo, kết hợp hệ thống đèn LED, hoa tươi và phông nền ánh sáng gợi cảm giác sang trọng, hiện đại nhưng không kém phần tinh tế.

Không gian tiệc cưới được chia thành nhiều khu vực riêng biệt gồm, sân khấu trung tâm, khu vực đón khách, không gian tiệc và khu vực chụp hình check-in. Với những hình ảnh được ghi nhận, có thể thấy hàng tấn hoa tươi đã được sử dụng, hàng trăm nhân sự để kịp tiến độ cho buổi lễ chính và chi phí chuẩn bị được cho là nhiều tỷ đồng.

Một số hình ảnh rạp cưới khi đang thi công

Theo dự kiến, khoảng chiều ngày 22/10, Đỗ Hà sẽ về đến nhà chồng. Dù 2 nhà cách xa về mặt địa lý, thế nhưng nhà trai vẫn thực hiện các nghi thức truyền thống đầy đủ và chỉn chu khiến netizen rất ấn tượng, xuýt xoa Đỗ Hà thắng đời 100 - 0. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Cưới xa mà vẫn đủ thủ tục, cô dâu sĩ không biết mặt đất là gì luôn, bố mẹ đẻ thì hãnh diện. - Đám cưới đúng kiểu xa hoa nhưng vẫn rất truyền thống. Rước dâu rồi về tổ chức luôn. - Có ai đi ăn hỏi từ hôm tới giờ chưa về mai lại đi hóng cưới như mình không? Thấy 2 em hạnh phúc mà vui gì đâu á. - Nó vui, nó truyền thống, nó gần gũi nó háo hức mong chờ nó cứ muốn chúc phúc. Cái đám cưới đúng nghĩa là “đám và cưới” luôn. - Hoa hậu cưới mà cả nước ăn cưới online, tui ăn từ đám hỏi tới giờ rộn ràng luôn. - Thấy nhà chồng vừa tốt về kinh tế và bình dị trong cách cư xử, chồng thì cho thoải mái nên con dâu như là chính bản thân. - Ui nhà này vẫn đầy đủ nghi thức đúng chuẩn đám cưới truyền thống, nhà cô dâu cũng làm cỗ mời họ hàng, làng xóm mấy ngày liền, bình dị như bao nhà khác.

Vợ chồng Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

