Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải ở nhà vợ Thanh Hóa làm gì mà được nói đến cỡ này?

Một trong những hỷ sự được chú ý nhất tháng 10 chính là ngày vui của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ công ty Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Vì kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước đó nên hiện tại, những khoảnh khắc của doanh nhân trẻ nhận càng được quan tâm nhiều hơn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng (Ảnh: Linh Lê Chí)

Mới đây, những khoảnh khắc hoà tan của chú rể Viết Vương tại quê vợ ở Thanh Hoá tiếp tục viral trên MXH. Theo đó, sau lễ nạp tài, gia đình Đỗ Hà bày tiệc mời người thân, họ hàng và cặp đôi đã đi từng bàn tiệc để chào hỏi, nói chuyện với mọi người.

Tại đây, TGĐ Sơn Hải tay bắt mặt mừng, cười nói rôm rả với họ hàng nhà vợ mà không có bất kỳ sự dè chừng nào.

Viết Vương bắt tay và tươi cười với khách mời tại tiệc ở quê vợ (Nguồn: MXH)

Cặp đôi hơi khom người xuống để nói chuyện với mọi người (Ảnh chụp màn hình)

Cô dâu chú rể chụp ảnh chung với mọi người (Ảnh chụp màn hình)

Dù chỉ là vài khoảnh khắc ngắn được team qua đường ghi lại nhưng khi được đăng tải lên MXH, sự thân thiện của Viết Vương nhanh chóng ghi điểm với cư dân mạng. Ai nấy đều đồng tình rằng doanh nhân trẻ này hòa đồng, lởi xởi nên dành nhiều lời khen, chúc mừng cặp đôi.

Một số bình luận từ netizen: - Đám cưới đúng chất quê luôn. Kiểu tình làng ngõ xóm. Chú rể hoà đồng quá. - Chú rể cũng thiếu gia tập đoàn lớn mà đầy đủ quá, đi từng bàn cảm ơn. - Chọn chồng phải như này mới đáng nè mọi người. Giữ đúng lễ nghi với bề trên, luôn để ý vợ lại cởi mở niềm nở với mọi người xung quanh. Tính ra cũng TGĐ công ty nghìn tỷ mà như này quá ổn rồi. - Cứ giản dị hạnh phúc với bà con hàng xóm là tình cảm hoà đồng. - Đám cưới mà bình dị xóm làng đến chung vui như này đảm bảo cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hôn nhân bền vững luôn. - Chú rể công nhận rất xởi lởi, với ai cũng tươi cười thoải mái cả.

Trước đó, Viết Vương cũng ghi điểm vì hành động tinh tế với mẹ vợ. Khi thấy mẹ Đỗ Hà chưa mở được khoá kiềng để đeo vàng cho con dâu, Viết Vương đã cúi khom lưng xuống, chủ động hỗ trợ. Sau đó anh còn giữ tóc vợ để cùng với mẹ vợ đeo kiềng.

Viết Vương hỗ trợ mẹ vợ mở kiềng vàng (Nguồn: @thuankieule)

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, đến từ Quảng Bình.

Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.

Các thông tin còn lại về Nguyễn Viết Vương chủ yếu liên quan đến tập đoàn Sơn Hải. Được biết, ông Nguyễn Viết Hải - bố của Nguyễn Viết Vương là nhà sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐTV tập đoàn Sơn Hải đến hiện tại.

Vợ chồng Đỗ Hà và bố mẹ chồng

Theo bản đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2024, Sơn Hải có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Các cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1% vốn góp).

Ở thời điểm tháng 5/2024, công ty Sơn Hải có 6 người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐTV Nguyễn Viết Hải, TGĐ Nguyễn Viết Vương, Giám đốc Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Lê Thanh Hướng, Giám đốc Ngô Minh Ngọc, Phó giám đốc Hoàng Minh Trường.

Đến cuối tháng 5/2024, Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền. Cũng từ thời điểm này, TGĐ Nguyễn Viết Vương không còn trong danh sách người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

(Tổng hợp)