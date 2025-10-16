Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải và phu nhân gây sốt

Ngày 16/10, TGĐ công ty Sơn Hải Nguyễn Viết Vương đã tổ chức lễ nạp tài với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cùng doanh nhân đi hỏi vợ có bố mẹ là vợ chồng Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải. Vốn kín tiếng, vợ chồng doanh nhân ngành xây dựng nhanh chóng gây chú ý.

Vợ chồng Chủ tịch HĐTV của công ty Sơn Hải và con trai (Ảnh: Tiền Phong)

Đoàn nhà trai đi hỏi vợ cho TGĐ Sơn Hải (Ảnh: Tiền Phong)

Trong ngày trọng đại của con trai và gia đình, vợ chồng Chủ tịch gây ấn tượng với phong thái điềm đạm, sang trọng nhưng vẫn rất gần gũi.

Phu nhân Chủ tịch chọn áo dài nền nã đồng điệu cùng mẹ của Hoa hậu Đỗ Hà, tạo nên hình ảnh 2 bà sui gia rạng rỡ và tình cảm, khiến netizen không tiếc lời khen ngợi. Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Hải mặc vest, giữ phong thái chuẩn mực của một doanh nhân từng trải.

Phu nhân Chủ tịch trao cơi trầu lễ nạp tài cho mẹ Hoa hậu (Nguồn: @thuankieule)

Đặc biệt doanh nhân Nguyễn Viết Hải đã có những chia sẻ đầy xúc động dành cho các con và gia đình thông gia. Bố chú rể nói:

"Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi.

Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi".

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải phát biểu trong ngày trọng đại của con trai

Sự xuất hiện này không chỉ thu hút sự quan tâm bởi quy mô và sự chỉn chu, mà còn vì đây là lần hiếm hoi gia đình quyền lực của Sơn Hải Group lộ diện công khai - đánh dấu một cột mốc trọng đại của cả hai gia đình doanh nhân và Hoa hậu.

Phía dưới các khoảnh khắc về vợ chồng doanh nhân Nguyễn Viết Hải, netizen để lại nhiều bình luận chúc mừng gia đình cũng như nhận xét tích cực: “Nhìn mặt mẹ chồng Đỗ Hà rất gần gũi nha”, “Người ta cưới mà tui cười tui hạnh phúc, tui khóc là sao”, “Chọn chồng phải như này, được nhà chồng tôn trọng. Bố mẹ chồng vui vẻ, tình cảm”, “Công ty lớn mà người ta nói chuyện tình cảm, giản dị, nhìn rất coi trọng nhà gái luôn. Quá tuyệt vời”, “Trời ơi. Bác trai nói thấy thương ghê. Từng lời từng chữ thể hiện sự trân trọng con dâu và nhà gái”,...

Được biết doanh nhân Nguyễn Viết Hải sinh năm 1966, tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (cũ), Quảng Bình. Theo lý lịch tự thuật khi ứng cử Đại biểu HĐND năm 2021, ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ năm 1984 - 1993, ông Hải là cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình và về chế độ 176 từ năm 1994. Từ sau đó trở đi, ông Hải kinh doanh và thành lập công ty từ năm 1998. Từ năm 2016 đến nay, ông Nguyễn Viết Hải là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong 2 nhiệm kỳ, 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải (Ảnh: Sơn Hải Group)

Về Sơn Hải, theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính tại số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình và ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Doanh nghiệp này hiện đang có 4 người đại diện theo pháp luật gồm: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải, Ngô Minh Ngọc.

Theo bản đăng ký kinh doanh vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Các cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1% vốn góp).

Đến cuối tháng 5/2024, tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền.