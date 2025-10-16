Bộ sưu tập túi hiệu và lối sống xa xỉ thầm lặng của vợ thiếu gia Phan Hoàng

Thông tin thiếu gia Phan Hoàng và Khánh Linh (còn gọi là Ruby Nguyễn) sắp sửa kết hôn đang được quan tâm, khi cặp đôi đều có gia thế "khủng" và nổi tiếng trên mạng xã hội. Lúc này, cuộc sống của ái nữ tập đoàn BĐS nổi tiếng trước khi làm vợ, làm dâu cũng được nhiều người quan tâm không kém.

Hình ảnh cô dâu trong đám hỏi hôm 15/10.

Điều này được Khánh Linh phần nào hé lộ thông qua nền tảng mạng xã hội cá nhân, cho thấy cuộc sống sang chảnh, phú quý của thiên kim tiểu thư.

Trên trang Instagram cá nhân có gần 84 nghìn người theo dõi, Khánh Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh chia sẻ về cuộc sống, đó là các bức hình khi cô đi du lịch, tham gia các sự kiện,... cùng bạn bè, người yêu. Tất cả đều cho thấy cuộc sống sang chảnh, giàu có đúng nghĩa.

Khánh Linh đời thường xinh đẹp, sang chảnh.

Không chỉ là ở các nơi mà Khánh Linh đặt chân đến, check-in tại các nhà hàng sang trọng, bãi biển hay khu resort đắt tiền mà nhìn một món phụ kiện luôn đồng hành với cô. Đó chính là túi hiệu.

Lướt Instagram là đếm không hết những mẫu túi hiệu mà Khánh Linh đang sở hữu, khi đó toàn là các sản phẩm đến từ những thương hiệu đắt đỏ trên thế giới như Hermes, Dior, Channel, Louis Vuitton... Nếu không thì cũng là những thương hiệu thời trang cao cấp, đến từ các nhà mốt danh tiếng (thường được giới thượng lưu yêu thích) như Fendi, Bottega Veneta,...

Loạt túi Hermes đắt đỏ, có mẫu hơn 1 tỷ đồng.

Cô nàng không ít lần khoe túi đến từ nhiều nhà mốt như Fendi, Dior,...

Chưa dừng lại, gu ăn diện củ Khánh Linh cũng phần nào cho thấy cốt cách tiểu thư, xuất thân từ gia đình "trâm anh thế phiệt". Cô nàng thường lựa chọn các trang phục tối giản, đen - trắng là chủ đạo, và màu hồng yêu thích, ít họa tiết, không phô trương logo. Đây cũng được coi là gu thời trang xa xỉ thầm lặng (Quiet Luxury) - tập trung vào chất lượng, sự tinh tế và tối giản.

Phong cách này đề cao giá trị nội tại, sự khéo léo, chất liệu cao cấp và thiết kế vượt thời gian, thể hiện đẳng cấp một cách kín đáo và thông minh.

Ái nữ nghỉn tỷ nhận nhiều lời khen về ngoại hình xinh đẹp, khí chất, toát lên thần thái sang chảnh.

Khánh Linh còn thể hiện vai trò nổi bật trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình. Cô từng học tại Đại học Boston (Mỹ). Sau khi hoàn thành việc học, cô về nước giúp đỡ gia đình việc kinh doanh.

Về đời sống cá nhân, mặc dù khá kín tiếng, nhưng Khánh Linh từng chia sẻ trong các story chụp ảnh đời thường bên bạn bè, gia đình, những buổi tối ấm cúng, tại biệt thự hoặc không gian có kiến trúc sang trọng, nội thất cao cấp; đôi khi là hình ảnh cô tập luyện yoga, gym, hoặc tham gia hoạt động thiện nguyện.

Tất cả những điều đó cộng lại tạo nên hình ảnh một “thiên kim tiểu thư nghìn tỷ” - không chỉ giàu có về vật chất mà cả về gu thẩm mỹ, giáo dục và cách sống.

Ảnh: IGNV



