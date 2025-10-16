Thiếu gia tập đoàn Sơn Hải 10 điểm tinh tế với mẹ vợ!

Sự kiện được chú ý nhất nhì hôm nay chính là lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Tại đây, bố mẹ 2 bên cũng đã có những chia sẻ và món quà dành tặng cho các con.

Đỗ Hà và chồng doanh nhân (Nguồn: Quả Dưa Lưới)

Đặc biệt, trong khoảnh khắc bố mẹ nàng Hậu trực tiếp trao tặng kiềng vàng và dây chuyền vàng cho con gái, chú rể tiếp tục ghi điểm vì hành động tinh tế.

Khi thấy mẹ vợ chưa mở được khoá kiềng, Viết Vương đã cúi khom lưng xuống, chủ động hỗ trợ. Sau đó anh còn giữ tóc vợ để cùng với mẹ vợ đeo kiềng.

Viết Vương hỗ trợ mẹ vợ mở kiềng vàng (Nguồn: @thuankieule)

Ngoài bố mẹ 2 bên, Đỗ Hà và Viết Vương cũng nhận được quà từ người thân như bà ngoại cô dâu.

Phía dưới khoảnh khắc này, nhiều người dành lời khen cho Viết Vương. Ai nấy đều cho rằng chú rể không chỉ tinh tế với vợ mà còn để ý và có cách ứng xử đúng đắn, chừng mực với bố mẹ vợ.

“Ảnh vừa kinh tế vừa tinh tế”, “Chưa nói chuyện giàu có nhưng lấy chồng phải lấy người thế này”, “Sau này không biết thế nào chứ bây giờ là thấy chú rể oke quá nha!”, “Chồng tinh tế quá! Mừng cho Hà”, “Trai tài gái giỏi! Quá xuất sắc”, “Thấy chú rể rất tinh tế,quan tâm đến Hà và bố mẹ vợ từng chi tiết, hạnh phúc lây luôn á”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Viết Vương cùng mẹ vợ đeo trang sức cho vợ (Nguồn: @thuankieule)

Về phía nhà gái, bố Đỗ Hà cũng thay mặt gia đình lên phát biểu. Bố cô dâu cho biết gia đình hoàn toàn chấp thuận các thủ tục mà nhà trai đã thực hiện và bày tỏ sự xúc động:

“Kính thưa quan viên 2 họ và các ông các bà từ họ nhà trai và nhà gái. Hôm nay theo phong tục và văn hoá thì hôm nay nhà trai đem đến thủ tục đúng trình tự, gia đình nhà gái chúng tôi đã chấp nhận. Và chúng tôi cũng chấp nhận tất cả thủ tục xin cưới của nhà trai, không có gì nói hơn về giờ phút rất xúc động này. Đây là ngày trọng đại của các con, chúng tôi cũng mong họ nhà trai và nhà gái chúc phúc cho các con”.

(Tổng hợp)