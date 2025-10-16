Phu nhân Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải diện áo dài đôi với mẹ Hoa hậu Đỗ Hà

Cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương là một trong những cặp đôi nhận về nhiều sự quan tâm nhất hôm nay. Tại lễ nạp tài ở Thanh Hoá - quê nhà nàng Hậu, nhiều khoảnh khắc về gia đình 2 bên cũng viral trên MXH. Trong đó nhận về nhiều lời khen là 2 bà sui gia: Mẹ của Đỗ Hà và mẹ Viết Vương - phu nhân tập đoàn Sơn Hải.

Mẹ Viết Vương (trái) và mẹ Đỗ Hà (phải)

Trong ngày hạnh phúc của các con, 2 mẹ cùng mặc áo dài màu xanh, đúng với tone màu đám cưới. Phu nhân tập đoàn Sơn Hải trực tiếp trao cơi trầu xin nạp tài và lễ đen cho mẹ Đỗ Hà.

Nếu như mẹ Đỗ Hà đã nhiều lần xuất hiện từ khi con gái đăng quang thì đây là lần đầu tiên mẹ Viết Vương chính thức lộ diện trước công chúng. Dẫu vậy khi xuất hiện chung khung hình, hai người mẹ đều gây chú ý với gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng.

Hai bà sui gia mặc áo dài đôi, trao và nhận tráp lễ

Gia đình hai bên chụp ảnh kỷ niệm trong lễ nạp tài

Cũng chính từ những khoảnh khắc trong đám cưới này, hai bà sui gia chiếm trọn thiện cảm của hội ăn cưới online, được khen “10 điểm phúc hậu”: “Hai mẹ đẹp”, “Bố mẹ chồng phúc hậu thật sự”, “Mẹ chồng kiểu sang mà gần gũi, mẹ vợ kiểu nông thôn chất phác. 10 điểm!”, “Hai gia đình đẹp quá”, “Mừng cho Hà và 2 gia đình”,...

Trước đó, mẹ Đỗ Hà cũng chia sẻ ngay trước thềm đám cưới con gái. Mẹ cô dâu tiết lộ vì các con thông báo ngày lễ hơi gấp nên gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị và thấy vừa mừng vừa lo.

Đỗ Thị Hà và bố mẹ (Ảnh: FBNV)

“Cô cũng vừa vui vừa lo. Thời gian cũng hơi cập rập vì con báo ngắn ngày lại mưa gió nên gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị. Vì vậy có chỗ nào chưa được chu đáo thì mong mọi người thông cảm” - mẹ Đỗ Hà nói.

Về lời nhắn gửi đến con gái, mẹ nàng Hậu chia sẻ: “Không có điều gì hơn, hiện tại con đã hoàn thành nhiệm vụ ở công ty và việc học nên trước khi về làm dâu thì mong con trước hết là dâu hiền, đối với cha mẹ bên nội bên ngoại đều như nhau, không phân biệt”.

Khi được hỏi thêm về mong muốn có cháu ngoại không, mẹ Đỗ Hà trả lời chân thành rằng bố mẹ nào cũng mong chuyện này cả.

(Tổng hợp - Ảnh chụp màn hình/ @thuankieule)