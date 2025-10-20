Á khoa khiến cả hội trường đứng hình vì màn 'ngã rồi thả tim' ở lễ tốt nghiệp

Những ngày gần đây, người dùng mạng xã hội chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc một tân cử nhân bước lên sân khấu rồi ngã, ôm bụng đau đớn. Mọi người người quanh đó vội vàng đến gần hỏi thăm thì người này nhanh chóng làm ký hiệu trái tim, cả hội trường vỡ oà trong tiếng cười. Video thu hút hơn 60.000 lượt yêu thích và gần 3.000.000 lượt xem sau 3 ngày đăng tải.

Thực tế đây chỉ là mà diễn hóm hỉnh của "tân diễn viên” tại buổi lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, ngày 14/10.

Nhân vật chính trong video là tân cử nhân Tường Hồng Phú (ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình), anh cũng là người lên ý tưởng về màn biểu diễn trên.

Hồng Phú cùng nhóm bạn lên kế hoạch giả vờ ngã và kết thúc bằng màn thả tim.

Hồng Phú chia sẻ, màn diễn là "đặc sản" của ngành diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình trong mỗi mùa tốt nghiệp. Có cơ hội được vinh danh trên sân khấu của buổi lễ, anh sáng tạo màn diễn đặc biệt, lưu lại kỷ niệm trong ngày lễ quan trọng nhất cuộc đời.

Dù đã lên kế hoạch diễn xuất cùng bạn bè, nhưng khi kết thúc lễ trao bằng, câu hỏi anh nhận được nhiều nhất là: "Có phải bạn ngã thật không?".

Kết quả học tập ấn tượng của Hồng Phú. (Ảnh: NVCC)

Hồng Phú có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi tốt nghiệp loại giỏi và là á khoa duy nhất của ngành diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình.

Sau tốt nghiệp, Hồng Phú tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất để trở thành người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, "giữ lửa" cho sân khấu.