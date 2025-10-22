Đầu đông vận thế đảo chiều: 3 con giáp "cũ hết, mới đến", tình yêu được định sẵn, tiền tài hanh thông

Khi những cơn gió đầu đông ùa về, năng lượng của đất trời cũng bắt đầu chuyển mình. Theo tử vi học phương Đông, từ cuối tháng 10 âm lịch, một số con giáp sẽ bước vào giai đoạn "thanh lọc vận số" cũ tan biến, mới bắt đầu. Đây là thời điểm mà nhân duyên, tài vận và sự nghiệp cùng xoay chuyển, mở ra chương mới đầy hanh thông.

Vũ trụ đang nhắn gửi rằng: "Đừng sợ đổi thay, vì đổi thay là cách vận may tìm đến". Và dưới đây là 3 con giáp được sao cát tinh soi chiếu mạnh nhất đầu đông này.

Tuổi Sửu – Tạm biệt bế tắc, đón vận phú quý và nhân duyên rực rỡ

Ảnh minh họa

Suốt nửa năm qua, tuổi Sửu như phải đi qua hành trình dài đầy thử thách. Mọi nỗ lực dường như chưa được đền đáp xứng đáng, khiến họ nhiều lúc muốn buông xuôi. Thế nhưng, từ cuối tháng 10 trở đi, sao Thái Âm và Tử Vi đồng chiếu báo hiệu sự chuyển mình ngoạn mục.

Trong công việc, những dự án dang dở bắt đầu có tín hiệu khả quan, người tuổi Sửu dễ được cấp trên trọng dụng hoặc quý nhân nâng đỡ. Đặc biệt, người làm ăn buôn bán sẽ có đơn hàng lớn, tiền về đều như nước, vận tài hanh thông.

Về tình duyên, năng lượng Thái Âm khiến họ trở nên dịu dàng, thu hút hơn hẳn. Một người từng âm thầm quan tâm có thể bất ngờ bày tỏ tình cảm, mở ra mối quan hệ nghiêm túc và bền lâu. Với người đã có gia đình, mâu thuẫn nhỏ được hóa giải, tình cảm vợ chồng ấm áp trở lại sau thời gian nguội lạnh.

Đầu đông này, Sửu nên mở lòng đón nhận điều mới, bởi chính trong thay đổi sẽ tìm thấy người phù hợp và con đường phú quý thật sự.

Tuổi Dần – Nghiệp cũ khép lại, duyên mới mở ra

Tuổi Dần vốn là con giáp mạnh mẽ, luôn kiên cường vượt khó. Nhưng thời gian qua, nhiều người tuổi Dần lại thấy mình rơi vào "vòng lặp" của những chuyện cũ – công việc bế tắc, tình cảm chông chênh. Tuy nhiên, vận số đang đảo chiều mạnh mẽ.

Ảnh minh họa

Từ đầu tháng 11, sao Thiên Hỷ và Lộc Tồn chiếu mệnh hai sao đại cát mang đến niềm vui bất ngờ. Tình duyên của tuổi Dần nở rộ: có thể gặp người khiến họ thay đổi cách nhìn về tình yêu, hoặc quay lại với một mối quan hệ từng dang dở nhưng lần này chín chắn hơn.

Về tài chính, đây là giai đoạn "cũ hết, mới đến" thật sự. Một số Dần có thể thay đổi công việc, chuyển hướng kinh doanh, hoặc nhận lời mời hợp tác tiềm năng. Cát tinh giúp họ thu hút tài khí và quý nhân, mang lại vận phát triển mạnh trong 3 tháng cuối năm.

Hãy nhớ: đầu đông này, tuổi Dần càng dám dứt bỏ quá khứ, càng mở được cánh cửa tương lai cả về tình và tiền.

Tuổi Hợi – Bước vào giai đoạn được yêu, được quý và được hưởng

Người tuổi Hợi trời sinh hiền lành, sống nhân hậu nên thường được quý nhân phù trợ. Nhưng năm vừa qua, họ chịu không ít áp lực tinh thần, thậm chí có lúc cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Từ cuối tháng 10 âm, sao Hồng Loan và Phúc Đức đồng chiếu – mở ra vận đào hoa cực vượng. Người độc thân có cơ hội gặp đối tượng lý tưởng qua công việc hoặc người quen giới thiệu. Mối quan hệ tiến triển nhanh, chân thành và mang màu "duyên định mệnh".

Không chỉ tình duyên, tài vận của tuổi Hợi cũng bừng sáng. Người làm công ăn lương có thể nhận thưởng, người kinh doanh gặp khách lớn, đầu tư sinh lời vượt mong đợi. Đây là thời điểm thích hợp để Hợi mạnh dạn triển khai kế hoạch tài chính hoặc mở rộng quy mô.

Cuối năm nay, Hợi có thể nhìn lại và mỉm cười: "Thì ra mọi tổn thương chỉ là bước đệm để mình gặp đúng người, làm đúng việc, sống đúng hướng".

Ba con giáp Sửu – Dần – Hợi đang bước vào chu kỳ "cũ hết, mới đến". Sự thay đổi không chỉ đến từ may mắn, mà là thành quả của những tháng ngày kiên trì và biết buông bỏ.

Khi đầu đông gõ cửa, vận thế cũng gõ nhịp mới: Cũ ra đi, mới xuất hiện.

Và nếu bạn thuộc một trong ba con giáp này hãy sẵn sàng: vì định mệnh sắp sửa viết lại cuộc đời bạn bằng cả tình yêu và tài lộc.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm