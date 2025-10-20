Làm rõ tình trạng sức khoẻ hiện tại của bé gái bị cha dượng bạo hành

Còn nhớ vào đầu tháng 10 vừa qua, dư luận Trung Quốc rúng động với clip trích xuất từ camera kéo dài gần 5 phút ghi lại toàn bộ diễn biến vụ vợ chồng mâu thuẫn đánh nhau. Phẫn nộ hơn cả là cảnh bé gái - được cho là con riêng của vợ bị cha dượng bạo hành.

Clip chồng bạo hành vợ và con gái riêng. Nguồn: Douyin.

Video vụ việc lan truyền trên mạng, dẫn đến tin đồn rằng cô bé đã qua đời. Bởi, theo như những gì diễn ra trong clip thì người đàn ông tức giận vì mâu thuẫn gia đình, đã túm tóc, đẩy mạnh cô bé xuống nền nhà, phần đầu và gáy của cô bé bị đập mạnh xuống nền nhà. Cô bé có biểu hiện co dật, không tự đứng dậy được; lúc được mẹ đỡ dậy thì đã bất tỉnh.

Sau khi clip lan truyền, nhiều tài khoản mạng xã hội bắt đầu chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng rằng bé gái trong clip “đã không qua khỏi”. Một số video còn cắt ghép lại cảnh bé nằm bất động và chú thích “đã mất rồi”, “không kịp cứu”. Tin đồn kéo dài suốt nhiều ngày, càng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Cô bé bị cha dượng bạo hành một cách thô bạo, tàn nhẫn.

Thậm chí, lúc người mẹ đỡ con gái đang bất tỉnh dậy thì người cha dượng này vẫn không ngừng mắng mỏ, dọa nạt.

Mới đây, tờ 163 cập nhật mới nhất thì chính quyền địa phương - nơi gia đình này đang sinh sống đã phủ nhận tin đồn này. Đại diện chia sẻ với truyền thông: "Cô bé bị thương và hiện tại đã đi học bình thường, không có chuyện đã qua đời như một số nơi đăng tải".

Phía Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thạch Sư (tỉnh Phúc Kiến) - đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc ngay sau khi clip lan truyền - xác nhận rằng họ đang “theo dõi, xử lý vụ việc” và nhấn mạnh “phản đối mọi hình thức bạo lực gia đình”.

Hiện tại, chưa có thêm thông tin cụ thể về người cha dượng và mẹ ruột của bé gái. Cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, chờ kết luận chính thức trước khi thông báo rộng rãi.

Ngoài ra, trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam), nhiều người vẫn tiếp tục lên clip, nhắc đến vụ việc, hỏi diễn biến mới, quyết không để "vụ này chìm", lên án hành vi của cha dượng và cả mẹ ruột. Bởi, theo nhiều nguồn tin trước đó trên mạng xã hội, hay phỏng vấn hàng xóm thì không chỉ một lần mà đã rất nhiều lần cô bé bị cha dượng đánh đập.

Cụ thể, như tờ163 đã đưa tin trước đó, khi phóng viên tìm đến khu chung cư - nơi được cho là chỗ ở của gia đình trong clip, nhiều người hàng xóm xác nhận họ từng nghe thấy tiếng cãi vã, tiếng đập mạnh và tiếng trẻ khóc vào ban đêm.

Một số người nói từng thấy bé gái có vết bầm ở tay, nhưng khi hỏi thì người mẹ chỉ đáp “tự ngã thôi”. Người đàn ông trong clip bị cho là thường uống rượu, hay nổi nóng, từng có hành vi bạo lực trước đó.

Theo chia sẻ từ cư dân trong khu, cặp đôi này đều đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cậu bé xuất hiện trong clip là con riêng của chồng, còn bé gái bị bạo hành là con riêng của vợ.

Nhiều người chỉ trích sự im lặng của người mẹ, cho rằng bà cũng phải chịu trách nhiệm vì không bảo vệ được con. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản khác kêu gọi Trung Quốc cần siết chặt quy định bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong các gia đình tái hôn, nơi con riêng dễ trở thành nạn nhân của bạo lực.

"Tin đồn bé gái đã tử vong được phủ nhận, nhưng nỗi lo về bạo lực trong gia đình vẫn còn nguyên. Dư luận chờ đợi kết luận điều tra chính thức, trong khi những câu hỏi lớn vẫn chưa được trả lời: người cha dượng sẽ bị xử lý ra sao, và bé gái liệu có thật sự an toàn?", một bình luận của cư dân mạng thu hút lượng tương tác cao. Cư dân mạng còn chia sẻ rằng hành vi này không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của bé gái. Nhiều người kêu gọi xử lý nghiêm minh để bảo vệ trẻ em và cảnh báo các vụ bạo lực gia đình khác.

Diễn biến của vụ việc vẫn đang tiếp tục được truyền thông Trung Quốc cập nhật!

Nguồn: Douyin, 163.