Nhà chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Từ nhà thầu địa phương với tài sản chưa đầy 1 tỷ đồng vươn lên thành đại gia hạ tầng

Thông tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp kết hôn đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt khi chồng sắp cưới của nàng hậu là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập năm 1998, với tổng tài sản chưa tới 1 tỷ đồng. Dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Nguyễn Viết Hải, doanh nghiệp đã từng bước phát triển từ một nhà thầu địa phương trở thành "ông lớn" trong ngành xây dựng, năng lượng và bất động sản.

Nếu giai đoạn đầu, lĩnh vực hạ tầng giao thông là "sân chơi" gần như độc quyền của các tổng công ty Nhà nước như Trường Sơn, Thăng Long hay Cienco, thì trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, Sơn Hải đã nổi lên như một biểu tượng của khối tư nhân, đủ sức cạnh tranh trực tiếp ở các dự án quốc gia.

Doanh nghiệp liên tục trúng thầu các dự án lớn, đầu tư mạnh vào thiết bị thi công hiện đại và duy trì mức tăng trưởng vốn điều lệ đều đặn qua từng giai đoạn. Theo dữ liệu công bố, vốn điều lệ của Sơn Hải đã tăng từ 370 tỷ đồng (2016) lên 480 tỷ (2018), đạt 2.366 tỷ (2021) và 4.478 tỷ đồng vào tháng 5/2024, toàn bộ bằng vốn góp tiền mặt. Đáng chú ý, ông Nguyễn Viết Hải hiện là người nắm quyền chi phối tuyệt đối, với phần vốn góp hơn 4.476 tỷ đồng, tương đương 99,9% tổng vốn.

Tăng trưởng vốn đi liền với quy mô doanh thu và đóng góp ngân sách. Năm 2023, Sơn Hải ghi nhận doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 106 tỷ đồng, qua đó trở thành đơn vị nộp thuế lớn nhất tỉnh Quảng Bình.

Người đứng sau sự thành công của Tập đoàn Sơn Hải là ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập.

Tên tuổi của Sơn Hải bắt đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia dự án mở rộng quốc lộ 1A năm 2014. Trong khi hầu hết nhà thầu chỉ cam kết bảo hành 2 năm, Sơn Hải tuyên bố bảo hành 5 năm cho hai gói thầu đi qua địa phận Quảng Bình. Đến giai đoạn thi công cao tốc Bắc – Nam, doanh nghiệp này nâng thời hạn bảo hành lên 10 năm, động thái được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ" thể hiện sự tự tin tuyệt đối về chất lượng thi công.

Từ đó, hàng loạt công trình của Sơn Hải trở thành hình mẫu về độ bền và kỹ thuật thi công. Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) từng đánh giá doanh nghiệp là hình mẫu thi công hiệu quả. Một số công trình tiêu biểu gồm các đoạn cao tốc Bắc – Nam, quốc lộ 1A qua Quảng Bình, các tuyến tránh miền Trung chịu ảnh hưởng lớn bởi khí hậu khắc nghiệt.

Trên bản đồ cao tốc Việt Nam, Tập đoàn Sơn Hải xuất hiện từ cao tốc Bắc – Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm, đến dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Vân Phong - Nha Trang, gói thầu XL-07 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, gói thầu XL-10 tại cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45…

Tập đoàn Sơn Hải cam kết bảo hành cao tốc 10 năm.

Chỉ riêng giai đoạn 2018 – 2024, Sơn Hải đã trúng 22 gói thầu với tổng giá trị ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng gần 76% giá trị (tương đương hơn 19.000 tỷ đồng) là các gói thầu được chỉ định thầu, không qua đấu giá công khai.

Từ đầu năm 2025, doanh nghiệp này tiếp tục thắng 4 gói thầu lớn. Một trong những thương vụ gây chú ý là gói thầu số 26 (Km53–Km63+500) thuộc cao tốc Sơn La, nơi Sơn Hải vượt qua liên danh Đèo Cả để trúng thầu với giá 1.153 tỷ đồng, tiết kiệm gần 490 tỷ đồng (thấp hơn gần 30% so với dự toán). Trước đó, doanh nghiệp này cũng được ghi nhận trúng gói thầu 545,8 tỷ đồng tại dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, thấp hơn giá dự toán 120 tỷ.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông, Sơn Hải còn mở rộng đầu tư sang năng lượng và bất động sản, trở thành tập đoàn đa ngành.

Trong mảng năng lượng, doanh nghiệp đầu tư vào loạt dự án thủy điện lớn tại miền Trung như Đắkrông 4 (1.400 tỷ đồng), Đắkrông 3 (400 tỷ), Khe Sông (180 tỷ), và cụm Hướng Sơn 1–4 với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng.

Với mảng bất động sản và du lịch, Sơn Hải đầu tư nhiều dự án quy mô: Khu đô thị Nam Cầu Dài (rộng 40 ha, tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng), Khu đô thị Trương Phúc Phấn (10 ha, vốn 500 tỷ), Khách sạn 5 sao 25 tầng và khu căn hộ cao tầng tại Đà Nẵng, cùng khu nghỉ dưỡng 5 sao Bảo Ninh (Quảng Bình, rộng 22,6 ha, vốn khoảng 2.300 tỷ đồng).