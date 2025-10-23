TikToker Bốp có chia sẻ đầu tiên sau tai nạn nghiêm trọng tại Đức, nhắc đến bạn gái với thái độ này

Mới đây, TikToker Bốp (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) đã đăng tải dòng trạng thái đầu tiên trên Instagram sau khoảng thời gian điều trị do vụ tai nạn thảm khốc tại Đức hồi tháng 7. Chia sẻ trên story của mình, TikToker Bốp xuất hiện vẫn với nét mặt lạc quan, tích cực. Tuy nhiên phần đầu của nam TikToker vẫn đang được băng bó.

Bốp cho biết hiện tại anh đang trong thời gian hồi phục sức khoẻ. Anh vẫn đang giữ được tinh thần tốt và hứa hẹn sẽ sớm khỏe trở lại trò chuyện, chia sẻ trên MXH như trước đây vẫn hay làm.

Anh chàng bày tỏ: “Lời đầu tiên, cho mình gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người. Hiện tại, mình đang trong thời gian hồi phục sức khoẻ sau ca mổ. Mình sẽ cố gắng khỏe mạnh hơn mỗi ngày nha. Đợi mình nói chuyện lại cho mọi người nha”.

Bốp xuất hiện trở lại mạng xã hội, sức khoẻ đã ổn hơn và vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực

Cũng trong những dòng chia sẻ đầu tiên này, TikToker Bốp nhắc đến bạn gái của mình - Khánh Vân như một cách để cảm ơn, tri ân đến người đồng hành đặc biệt này. Mặc dù cả hai yêu xa, Khánh Vân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM nhưng khi Bốp gặp tai nạn, cô là người đầu tiên đăng tải bài viết xác nhận sự việc, chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, Khánh Vân cũng thường xuyên cập nhật về tình trạng sức khoẻ của Bốp cũng như gửi gắm những lời yêu thương, tâm sự với mong muốn bạn trai sẽ mau bình phục, mạnh mẽ trở lại.

“Em từng nói em ghét yêu xa vì bản thân mình đã từng bị lừa dối. Nhưng với anh thì lại khác, anh luôn cho em cảm giác an toàn, luôn dành những điều tốt nhất cho em, biết ơn vì em đã luôn được là chính mình khi ở cạnh anh. 1 năm qua em thấy thời gian trôi nhanh quá, mà sao đêm nay em thấy dài. Bốp cố gắng về sớm với em nha. Em nhớ Bốp và yêu Bốp nhiều”, lời nhắn nhủ của Khánh Vân từng viral khắp MXH.

Bốp và bạn gái - Khánh Vân

Cũng vì vậy mà dù chỉ một vài dòng chia sẻ ngắn của TikToker Bốp nhưng khiến không ít người xúc động, mừng rỡ. Bởi sau khoảng thời gian khó khăn, sức khoẻ của anh đã ổn hơn. Cộng đồng mạng cũng dành những lời chúc đến cho Bốp và mong anh bạn sớm trở lại, hay xa hơn là có thể quay clip chung với người yêu.

Trước đó vào tháng 7/2025 vừa qua, thông tin về vụ tai nạn ở Đức của 3 du học sinh Việt khiến Hoàng Trung Hiếu (tức TikToker Bốp, 27 tuổi) bị thương nặng và 2 anh em sinh đôi (23 tuổi) qua đời đã gây chấn động. Vụ tai nạn khiến Bốp bị chấn thương sọ não, phải cắt bỏ chân phải và điều trị thời gian dài ở bệnh viện.

Cách đây 2 tháng, bác sĩ tại Đức khẳng định sức khoẻ của Bốp đã có nhiều tiến triển tốt. Thời điểm đó, nam TikToker đã có thể viết vài từ, nói chuyện với người thân. Bên cạnh đó

Chia sẻ trên tờ Frankfurter Rundschau ngày 16/8, cô Hạnh Nguyễn - mẹ của Bốp cho biết mỗi ngày cô đều di chuyển từ Frankfurt đến Bad König (Odenwald, Đức) để chăm sóc con. Tại bệnh viện phục hồi chức năng thần kinh và ngoại thần kinh giai đoạn sớm, Bốp đã trải qua một ca phẫu thuật não và tiếp tục được điều trị.

Bốp có thời gian dài điều trị tại Đức sau vụ tai nạn thảm khốc, mẹ là người đồng hành cùng anh chàng trong giai đoạn khó khăn này

“Con trai tôi hiện đã tỉnh lại sau cơn hôn mê và không còn nằm ở khoa hồi sức tích cực nữa. Nhưng nó vẫn chưa thể đứng dậy được. Ngay khoảnh khắc nhận ra rằng mình đã mất đi phần cẳng chân, ánh mắt Hiếu nhìn tôi như muốn hỏi: ‘Giờ con còn chơi bóng đá thế nào được nữa?’ vì nó vốn rất thích thể thao. Có những ngày Hiếu rất bồn chồn, cố gắng gỡ bỏ ống truyền, trông như thể muốn bật dậy để về nhà. Các bác sĩ nói rằng nó còn trẻ, đầy năng lượng. Nó muốn được làm gì đó”, cô Hạnh nói.

Được biết hiện tại, Bốp vẫn đang tiếp tục điều trị, hồi phục tại Đức và chưa thể về Việt Nam do các chấn thương trên vùng đầu vẫn chưa ổn định để có thể di chuyển đường dài.

Nhiều người gửi lời chúc và mong Bốp có thể sớm trở lại MXH với năng lượng tích cực giống như trước đây

TikToker Bốp Bọt Biển là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ, sở hữu 115k lượt theo dõi và hơn 8 triệu lượt yêu thích.

Với đông đảo cộng đồng mạng, Bốp là một chàng trai tích cực, luôn mang đến nhiều niềm vui, sự lạc quan qua các video của mình. Mặc dù, các video của anh thực hiện rất đơn giản, anh thường nhép theo lời bài hát và ghi thêm một số lời nhắn truyền cảm hứng trong tình yêu, cuộc sống, các mối quan hệ,... Tuy nhiên, nam TikToker lại khiến nhiều người yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt biểu cảm tự nhiên, vui vẻ, thân thiện.