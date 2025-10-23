Xôn xao clip flycam quay lén cảnh sinh hoạt trong biệt thự Ngân Collagen, trước đó chồng đã làm đơn trình báo

Mới đây trên mạng xã hội TikTok xôn xao clip flycam bay vào tận nhà Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) để ghi hình, thậm chí là các cảnh sinh hoạt bên trong.

Người này thậm chí còn điều khiển flycam quay cận cảnh bên trong biệt thự của Ngân Collgen. Ảnh cắt từ clip đang lan truyền trên MXH.

Theo như những gì trong clip lan truyền trên MXH, thì một người chưa rõ danh tính đã điều khiển flycam ghi hình căn biệt thự từ trên cao xuống, cho thấy toàn cảnh. Thậm chí còn zoom vào các ô cửa sổ đang mở, thấy chén đũa, quần áo. Một người phụ nữ trẻ vừa từ trong nhà bước ra đã phải chạy vội vào khi bất ngờ thấy máy bay không người lái đang tiến tới ghi hình.

Đông đảo cư dân mạng sau khi xem xong clip này đều bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Càng quá đáng hơn khi có những cảnh quay zoom cận vào bên trong, thấy những gì có ở trong các căn phòng, và còn lan truyền trên mạng xã hội.

Một người trong căn biệt thự của Ngân Collagen bị người lạ ghi hình đang được lan truyền trên MXH.

"Quá đáng lắm đó, cứ tưởng thế là hay", "Vi phạm pháp luật rồi đó, vô duyên mà tưởng là hài hước à", "Tui là tui cũng thấy bức xúc giùm luôn á", "Vượt mức rồi đó",... là những bình luận chỉ trích hành động trên từ cư dân mạng.

Hiện tại, tài khoản đăng tải video flycam bay vào tận nhà Ngân Collagen để ghi hình này đã ẩn/ xóa clip song các đoạn cut, hình ảnh vẫn đang tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượt tương tác "khủng".

Trước đó không lâu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều clip người dân tụ tập bên ngoài hàng giờ đồng hồ để chụp ảnh và livestream phát trực tiếp trước căn biệt thự 500 tỷ đồng của Ngân Collagen ở Cần Thơ. Thậm chí, nhiều người còn rủ nhau chia ca đứng trước nhà Ngân Collagen, hứa hẹn cập nhật từng giờ, từng ngày.

Nhiều người tìm đến trước nhà Ngân Collagen để livestream, chụp ảnh. MXH

Lê Trung - chồng Ngân Collagen - cũng đã nhiều lần gọi điện phản ánh và gửi đơn đến công an phường Hưng Phú (Cần Thơ).

Theo báo Người Lao Động, một cán bộ Công an phường Hưng Phú thông tin như sau: "Đơn đã được chuyển cho tổ an ninh để xử lý. Nhiều ngày qua, công an phường cử lực lượng xuống nhà bà Ngân và giải thích cho người dân (những người quay phim, chụp ảnh-PV), đến thời điểm này cơ quan công an chưa làm việc gì liên quan đến Ngân Collagen".

Những ngày qua, sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" thì cái tên Ngân Collagen cũng nhận được nhiều sự quan tâm do trước đó, cả 2 từng có thời gian gây ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm giảm cân.

Ngân Collagen không chia sẻ về vấn đề này, trên các nền tảng mạng xã hội của mình, Ngân Collagen vẫn chăm chỉ cập nhật hình ảnh mới, livestream, đăng tải clip bán hàng.

Về biệt thự của Ngân Collagen, cô từng nhiều lần chia sẻ trên MXH, úp mở cho biết giá trị không nhỏ, từ đây làm dấy lên tên gọi “lâu đài 500 tỷ”. Cũng theo lời Ngân, nhà được xây dựng trên diện tích 1.000m2, có 2 mặt tiền. Cô cho biết biệt thự này do chồng - Lê Trung thiết kế và phụ trách xây dựng, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện.

Bên trong biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen.

Nội thất bên trong biệt thự sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như gỗ, đá quý, một số được mạ vàng. Ngân Collagen cho biết nhiều món đồ được đặt mua từ nước ngoài, mời đội ngũ chuyên gia về Việt Nam trực tiếp thi công và lắp đặt. Tuy nhiên, khi các ồn ào nổ ra, nhiều người đặt câu hỏi về độ xác thực của khối tài sản mà Ngân Collagen từng công khai.

Ngân Collagen nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang. Cô cũng giới thiệu mình là giám đốc điều hành một công ty chuyên phân phối các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức năng.

KOL này đang gây chú ý khi sản phẩm làm đẹp do cô quảng cáo đang bị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân Collagen đang bị cơ quan chức năng rà soát.

Theo Dân Trí, vào tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus". Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.