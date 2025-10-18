Đông đảo người dân tập trung trước lâu đài của Ngân Collagen: Xảy ra chuyện gì?

Chiều ngày 18/10, tại ngôi nhà của Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995, ở Cần Thơ, người thường được biết đến với cái tên Ngân Collagen) ở phường Hưng Phú, TP.Cần Thơ có đông người tụ tập bên ngoài hàng giờ đồng hồ để chụp ảnh và livestream phát trực tiếp. Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội Tiktok cũng xuất hiện nhiều phiên livestream được thực hiện trước nhà Ngân Collagen. Nhiền phiên livestream thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Theo thông tin trên báo Dân trí, lực lượng dân quân tự vệ phường Hưng Phú sau đó đã có mặt và yêu cầu đám đông giải tán.

Những ngày qua, sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" thì cái tên Ngân Collagen cũng nhận được nhiều sự quan tâm do trước đó, cả 2 từng có thời gian gây ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm giảm cân.

Nhiều người tập trung trước cửa nhà Ngân Collagen. (Ảnh: Dân trí)

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, Ngân Collagen nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang. Nữ TikToker này còn sở hữu trang Facebook cá nhân và kênh TikTok với hơn 600.000 lượt theo dõi cùng nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, những chia sẻ của Ngân Collagen cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của khối tài sản mà cô từng công khai.

Ngân Collagen giới thiệu mình là giám đốc điều hành một công ty chuyên phân phối các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức, trong đó có các sản phẩm như: Kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen Chanh plus. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang rà soát hoạt động kinh doanh của Ngân Collagen.

Ngân Collagen

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, ngày 17/10 vừa qua, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã kiểm tra công ty của Ngân Collagen. Tuy nhiên, địa điểm công ty của nữ Tiktoker đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm. Sở An toàn thực phẩm đã có trao đổi và chia sẻ thông tin với Công an TP.HCM.