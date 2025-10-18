Người đàn ông bán nhà, bán xe cho bạn vay 6 tỷ đồng, đổi lại 182 thùng tiền mặt niêm phong: 5 năm sau, cảnh sát phá khóa mới sững sờ

Năm 2022, cảnh sát thành phố Hoài An (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã nhận một vụ trình báo lừa đảo. Người báo án là ông Trương cho biết mình bị bạn lừa tiền thông qua chiêu trò “cho vay lãi suất cao kèm thùng tiền thế chấp”.

Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện vụ việc này liên quan đến hơn chục nạn nhân khác. Trong đó, trường hợp của ông Lê đặc biệt kỳ lạ: Trong nhà ông chất đầy 182 thùng tiền mặt bị “niêm phong bởi tòa án”, bên trong được cho là chứa khoản tiền khổng lồ trị giá 70 triệu NDT (tương đương 259 tỷ đồng). Tin rằng mình đang nắm giữ “kho báu” trong tay nên ông Lê lại không dám động tới đồng nào, ông buộc phải bán xe, bán nhà để trang trải cuộc sống. Chỉ đến khi cảnh sát gõ cửa điều tra, ông mới bàng hoàng biết được sự thật đằng sau số tiền khổng lồ ấy.

Kho báu trong nhà và khởi đầu của một cú lừa ngoạn mục

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017. Ông Lê và Liêu vốn là bạn thuở nhỏ, cùng làng, quan hệ thân thiết. Một đêm khuya, Liêu bất ngờ tìm đến nhà ông Lê với vẻ mặt khó xử, nói rằng gia đình đang gặp khó khăn và xin vay 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Ông Lê không chút do dự đã đồng ý cho bạn vay. Vài ngày sau, Liêu đúng hẹn hoàn trả toàn bộ số tiền, khiến ông Lê càng thêm tin tưởng.

Không lâu sau đó, Liêu lại tiếp tục mượn tiền, đồng thời tiết lộ với ông Lê một bí mật to lớn: cha mẹ ông ta từng kinh doanh ở Thượng Hải, tích lũy được khối tài sản khổng lồ, nhưng do vướng vào tranh chấp làm ăn nên hơn 100 tỷ NDT (tương đương 370 nghìn tỷ đồng) hiện đang bị tòa án đóng băng trên giấy tờ. Liêu nói mình cần tiền để theo kiện và “giải phóng tài sản”, cam kết sẽ không vay miễn phí mà sẽ dùng vật có giá trị làm tài sản thế chấp, tuyệt đối không để ông Lê chịu thiệt.

Ông Lê hoàn toàn tin tưởng vào lời kể của Liêu. Kể từ đó, Liêu thường xuyên đến vay tiền, mỗi lần đều mang theo một “hộp dụng cụ niêm phong của tòa án”, nói rằng bên trong là tiền mặt bị phong tỏa, chỉ có thể mở bằng thiết bị chuyên dụng của tòa. Anh ta còn khẳng định trong mỗi thùng đều gắn thiết bị định vị, nếu tự ý phá niêm phong sẽ kích hoạt chuông báo động và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Qua khe hở của hộp, ông Lê từng nhìn thấy những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ màu đỏ, điều này càng khiến ông tin rằng lời Liêu nói là thật.

Vì muốn giúp bạn và cũng vì lời hứa “sau khi thắng kiện sẽ đền đáp ông 5 triệu NDT” (tương đương 18,5 tỷ đồng), ông Lê liên tục cho Liêu vay tiền. Đến mức, ông phải bán chiếc ô tô trị giá khoảng 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) và ngôi nhà hơn 400.000 NDT (khoảng 1,48 tỷ đồng) để có tiền cho vay. Trong suốt thời gian đó, ông Lê tổng cộng đã cho Liêu vay hơn 1,6 triệu NDT (tương đương gần 5,9 tỷ đồng).

Càng vay nhiều, số “thùng tiền mặt” mà Liêu mang đến nhà ông Lê cũng ngày một tăng. Tới lúc cảnh sát phát hiện, ông Lê đã có tổng cộng 182 thùng, chất kín cả một phòng trong nhà.

Mỗi sáng, việc đầu tiên ông Lê làm là đếm lại số thùng, chỉ cần thấy thiếu một chiếc là bồn chồn không yên, thậm chí không dám đi xa, sợ rằng tài sản bị trộm mất.

Thế nhưng, trái ngược với “kho báu” chất đầy nhà, cuộc sống của ông Lê ngày càng túng quẫn. Ông phải vay mượn khắp nơi để trang trải sinh hoạt, song vẫn không dám động tới những thùng tiền kia, vì tin rằng chỉ cần Liêu “giải phong tỏa tài sản”, ông sẽ nhận được khoản đền đáp hậu hĩnh.

Chiếc bẫy tinh vi

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2022, sau khi ông Trương (nạn nhân khác) nộp đơn tố cáo. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện toàn bộ câu chuyện mà Liêu thêu dệt: từ “tài sản bị phong tỏa” cho đến “thùng tiền mặt niêm phong của tòa án” đều là bịa đặt.

Trước đó, vì nhiều lần đòi nợ không được, ông Trương đã tự ý cạy mở một trong những thùng tiền mặt mà Liêu từng mang đến, và phát hiện bên trong chỉ có tờ 100 NDT thật đặt ở lớp trên cùng, còn lại toàn là giấy trắng.

Sau khi làm rõ, cảnh sát mở rộng điều tra với các nạn nhân khác. Khi đến nhà ông Lê để thông báo sự thật, ông vẫn kiên quyết không tin, còn lấy ra một tờ “thông báo giải phong tỏa tài sản” của tòa án do Liêu cung cấp để làm bằng chứng rằng bạn mình không lừa dối.

Để làm rõ sự thật, cảnh sát quyết định mở niêm phong ngay những thùng tiền mặt trong nhà ông Lê. Kết quả khiến tất cả choáng váng: bên trong mỗi thùng đều có đúng một tờ tiền thật đặt ở trên cùng, còn toàn bộ phía dưới là tiền âm phủ.

Chứng kiến cảnh đó, ông Lê sụp đổ hoàn toàn. Ông mới cay đắng nhận ra rằng gần 5,9 tỷ đồng mà mình bán xe, bán nhà, vay mượn để đưa cho Liêu, đổi lại chỉ là một đống giấy giả và lời dối trá. Còn khoản thưởng đền đáp 5 triệu NDT mà Liêu hứa hẹn bấy lâu, hóa ra chỉ là giấc mộng hão huyền.

Sau đó, cảnh sát nhanh chóng triển khai truy bắt và bắt giữ Liêu, đưa về trụ sở để điều tra. Tại cơ quan công an, Liêu đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, khai rằng mình chưa từng có khối tài sản bị phong tỏa hàng chục tỷ nào cả. Tất cả giấy tờ pháp lý và “thùng tiền niêm phong của tòa án” đều do hắn tự làm giả, nhằm tạo lòng tin và lấy lợi nhuận cao làm mồi nhử, lừa chiếm tiền của người khác.

Tính đến thời điểm bị bắt, Liêu đã lừa đảo hơn 10 nạn nhân, với tổng số tiền lên tới 4,3 triệu NDT (tương đương khoảng 16 tỷ đồng).

Hiện Liêu đã bị xử lý theo quy định pháp luật, vụ án đang được chuyển sang giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho công chúng: trước những lời mời gọi như “lợi nhuận cao”, “tài sản thế chấp đặc biệt” hay “các kênh đầu tư nội bộ”, người dân cần giữ tỉnh táo, không cả tin dù là người quen, đồng thời phải xác minh kỹ mọi thông tin liên quan đến tiền bạc để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi.

Theo 163