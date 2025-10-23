Hợp đồng hôn nhân 28 trang giữa Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu bị rò rỉ? Bất mãn tột độ!

Những ngày vừa qua, “Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên ly hôn" trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến trên khắp các nền tảng MXH Trung Quốc sau tiết lộ của Trần Lam - bà trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Nối tiếp sau đó, nhiều nguồn tin hành lang cũng tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân của cặp đôi.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên

Đêm ngày 21/10 - rạng sáng ngày 22/10 vừa qua, trên mạng xã hội rộ lên thông tin từ một nguồn thân cận tiết lộ sốc: Cặp đôi Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Nguyên nhân nằm ở việc Đậu Kiêu kiên quyết từ chối ký bản hợp đồng tiền hôn nhân dài tới 28 trang.

Theo nguồn tin, gia tộc Hà Hồng Sân với khối tài sản hàng nghìn tỷ HKD vốn nổi tiếng nghiêm ngặt về quy tắc nội bộ. Nếu con cháu chọn kết hôn theo kiểu hôn nhân kinh tế, họ sẵn sàng sử dụng quỹ gia tộc để tổ chức đám cưới xa hoa. Nhưng nếu tự do yêu đương như trường hợp của Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu, mọi chi phí phải tự bỏ tiền túi.

Và điều bắt buộc với hôn nhân của mọi thành viên nhà họ Hà là phải ký thoả thuận tiền hôn nhân, nhằm ngăn chặn chuyện tài sản của gia tộc “chảy” ra ngoài.

Vì vậy thông tin về đám cưới ở Bali (Indonesia) năm 2023 của cặp đôi cũng khác xa những gì đã được lan truyền trước đó. Từ trước đến nay, các nguồn tin vẫn cho rằng đám cưới tiêu tốn đến 50 triệu HKD (khoảng 169 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) là do Đậu Kiêu chi trả toàn bộ. Song hiện tại lại được cho là do mẹ ruột Hà Siêu Liên - Trần Uyển Trân chi trả. Phía Đậu Kiêu chỉ đóng góp 5 triệu HKD (gần 17 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền sính lễ.

Đám cưới của cặp đồi hồi tháng 4/2023

Nhưng tạm gác vấn đề đám cưới vì cũng đã cưới rồi, vấn đề chính nằm ở bản hợp đồng tiền hôn nhân dày cộp kia. Theo nguồn tin, văn bản này quy định rõ các vấn đề quan trọng như: (1) Tài sản 2 bên hoàn toàn tách biệt, mọi tài sản đứng dưới tên Hà Siêu Liên phải độc lập; (2) Đậu Kiêu không được phép can dự vào hoạt động kinh doanh của gia tộc; (3) Nếu hôn nhân chưa tròn 3 năm đã tan vỡ, toàn bộ cổ phần của nam diễn viên sẽ bị thu hồi và bán giảm giá.

Với những nội dung này, phản ứng của Đậu Kiêu rất dứt khoát, từ chối ký hợp đồng tiền hôn nhân và tuyên bố: “Kết hôn chứ không phải mở công ty!”. Vì vậy buổi ký kết bị hủy ngay tại chỗ.

Động thái này làm nhà họ Hà liền có tâm lý cảnh giác cao độ, bởi gia tộc vốn gắn liền với những vụ tranh chấp tài sản phức tạp giữa các bà vợ và con cái. Mẹ Hà Siêu Liên cũng được cho là người cực kỳ thận trọng với những ai không xuất thân từ hào môn. Trước đây, bà từng khiến con trai - Hà Duệ Khải - ly hôn và vợ cũ của anh ra đi gần như trắng tay.

Sau khi thông tin này được công bố, một số cư dân mạng đã tra cứu hệ thống đăng ký kết hôn tại địa phương và không tìm thấy tên Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ rằng họ chỉ tổ chức lễ cưới mà chưa đăng ký kết hôn hợp pháp.

Có thông tin cho rằng, nhà họ Hà vốn có truyền thống “làm lễ cưới trước, đăng ký kết hôn sau” - thường chỉ hoàn tất sau khi cặp đôi sinh con hoặc ký xong thỏa thuận tiền hôn nhân. Việc Đậu Kiêu từ chối ký hợp đồng tiền hôn nhân có thể khiến toàn bộ quy trình bị đình lại vô thời hạn.

Đến nay, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vẫn giữ im lặng, không phản hồi trước loạt tin đồn. Song câu chuyện giữa họ đã vượt xa phạm vi một tin giải trí, trở thành tấm gương phản chiếu phức tạp của tình yêu, tiền bạc và lòng kiêu hãnh trong thế giới thượng lưu nên mới thu hút sự chú ý rộng khắp như vậy.

Theo 163