Vực thẳm "ở rể nhà giàu" của chồng Hà Siêu Liên

Những ồn ào về tin đồn ly hôn giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - ái nữ của vua sòng bạc Hà Hồng Sân (Trung Quốc) đang khiến cư dân mạng quan tâm. Theo nguồn tin từ bà Trần Lam - người được gọi là “bà trùm showbiz” Hong Kong (Trung Quốc) - cặp đôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa án và đang chờ hoàn tất thủ tục.

Một số nguyên nhân được lan truyền là gia đình Hà Siêu Liên vẫn luôn không hài lòng với xuất thân của Đậu Kiêu, không hỗ trợ tài chính cho đám cưới của cặp đôi năm 2023. Cũng theo lời Trần Lam, mẹ ruột Hà Siêu Liên cấm con gái chuyển nhượng tài sản, không để Đậu Kiêu xài tiền và đứng tên chung tài sản, cản trở con rể bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc.

Những động thái này cùng với việc bị kiểm soát, ép giải nghệ và bị nhà vợ xem thường khiến Đậu Kiêu bất mãn và quyết định ly thân. Hiện tại, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã sống xa nhau, không tương tác trên mạng xã hội và không xuất hiện chung tại sự kiện.

Dù các thông tin chưa được người trong cuộc xác thực nhưng công chúng cho rằng những bất mãn của Đậu Kiêu nếu có thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ đây là điều đã được dự đoán trước, từ khi cặp đôi mới hẹn hò.

Tài tử phái thực lực thành con rể nhà giàu

Đậu Kiêu từng là tài tử được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ, xuất thân bình thường, nổi lên nhờ thực lực và nỗ lực. Nhưng khi kết hôn với Hà Siêu Liên - cô con gái của đế chế sòng bạc Macau - anh không còn chỉ là một diễn viên, mà trở thành “con rể nhà giàu”, gắn liền với hai chữ “hào môn”.

Dư luận liên tục nhắc đến “chồng của ái nữ nhà họ Hà”, “con rể vua sòng bạc” thay vì diễn viên Đậu Kiêu, thay vì những vai diễn của anh - điều tối kị với một người nổi tiếng. Bởi không ai muốn cả đời bị nhắc đến như người đi kèm với hào quang hay sự giàu có của người khác.

Ngay cả khi người đó chấp nhận sống cùng với vị trí con rể nhà giàu thì hào môn chưa bao giờ là nơi dễ sống.

Theo nhiều nguồn tin, trong suốt cuộc hôn nhân, Đậu Kiêu phải đối mặt với sự khác biệt quá lớn với gia đình vợ, từ cách tiêu tiền, ứng xử đến vị thế. Ngay cả nghi vấn Đậu Kiêu phải tự chi trả cho đám cưới cũng thể hiện rất nhiều thứ, đặc biệt là lấy vợ giàu không có nghĩa là anh được dựa dẫm, mà phải chứng minh mình xứng đáng từng đồng, từng vị trí trong gia tộc ấy.

Tất nhiên, một người đàn ông cưới một người phụ nữ thành công, giàu có không phải là điều đáng sợ. Anh ta nên thấy tự hào vì có nửa kia giỏi giang. Nhưng cái đáng sợ là bị nhìn nhận như người phụ thuộc.

Cảm giác bị lép vế, bị che lấp, bị đánh đồng với tài sản của vợ - đó chính là nỗi bất mãn âm ỉ mà nhiều người đàn ông trong những cuộc hôn nhân “lệch tầng mây” phải chịu. Và trong trường hợp của Đậu Kiêu, có lẽ sự im lặng bấy lâu không chỉ là giữ gìn hình ảnh, mà còn là một dạng mệt mỏi kéo dài.

Cái giá của việc cưới một người không cùng tầng mây

Nhiều người đàn ông hiện đại vẫn vô thức mang trong mình niềm tự hào nguyên thủy - mong muốn được là người che chở cho bạn đời. Nhưng khi bạn đời lại quá mạnh, quá giàu, quá quyền lực, vai trò đó dễ bị lung lay.

Trong trường hợp của Đậu Kiêu, việc ít xuất hiện công khai cùng vợ, hạn chế tương tác trên mạng xã hội đều bất thường. Có người nói đó là dấu hiệu của sự chán nản, có người lại cho rằng đó là nỗ lực giữ sĩ diện - một kiểu tự thu mình khi thấy bản thân không thể tỏa sáng bằng đối phương.

Nhưng dù ở góc nhìn nào, nó cũng phản ánh một thực tế: Trong những cuộc hôn nhân chênh lệch, người có ít hơn - dù là tiền hay tiếng - luôn phải nỗ lực gấp đôi để giữ lấy sự cân bằng.

Người ta thường nói tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản. Nhưng thực tế, giữa tiền bạc, quyền lực và danh vọng, tình yêu lại là thứ dễ bị thử thách nhất. Một người phụ nữ giàu có bước vào hôn nhân với tâm thế muốn chia sẻ; còn người đàn ông, dù yêu đến mấy, vẫn phải vật lộn với nỗi sợ bị mất mình.

Có lẽ, nếu tin đồn ly hôn là thật thì cuộc hôn nhân của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên không tan vỡ vì thiếu tình cảm mà vì quá nhiều sức nặng của vị thế. Khi một người phải cố chứng minh mình không nhỏ bé, còn người kia vô tình khiến đối phương thấy nhỏ bé hơn thì dù có yêu đến đâu, cũng khó mà bền lâu.

