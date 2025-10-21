Tình cảnh hiện tại của mẹ Ngân 98

Những thông tin xoay quanh Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) sau khi cô bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, vẫn tiếp tục được quan tâm.

Ngân 98 và mẹ ruột - bà T..

Đặc biệt là về tình trạng của mẹ ruột nữ DJ - bà Trần Thị T. (sinh năm 1972). Bởi, trước đó theo thông tin từ cơ quan chức năng thì mẹ ruột Ngân 98 là người đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu. Còn trên thực tế, mọi hoạt động kinh doanh, lợi nhuận do Ngân 98 nắm giữ. Về lý do để mẹ đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai với cơ quan chức năng do thường đi lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ. Bà T. là người buôn bán nhỏ ở quê.

Đến nay, sau hơn 1 tuần vợ Lương Bằng Quang vướng vòng lao lý, nhiều người tò mò, thắc mắc tình trạng hiện tại của bà T..

Trong livetreams gần đây nhất của Phương Anh - em gái Ngân 98, khi được cộng đồng mạng hỏi về tình trạng hiện tại của mẹ. Cô liền quay camera sang phía mẹ, tiết lộ rằng mẹ đang tiều tụy, khóc nhiều ngày liền sau khi con gái vướng vòng lao lý. Lúc này, bà T. vẫn liên tục nhắc đến con gái, liên tục hỏi thăm tình hình của Ngân 98.

Phương Anh cũng chia sẻ hai mẹ con ôm nhau khóc khi hay tin, xem clip cảnh Ngân 98 bị bắt.

Ngân 98 và em gái.

Trong livestream vào ngày hôm qua, Phương Anh cũng cho biết mẹ cô - bà T. đã gửi cho quần áo cho Ngân 98, dự định vào thăm con gái trong trại tạm giam nếu được cho phép.

"Phương Anh đã đọc hết những lời động viên của mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn ở lại bên hai chị em trong suốt hành trình này. Khoảng thời gian này Phương Anh sẽ cố gắng sửa đối bản thân mình tốt hơn trước, để khi chị hai nhìn lại Phương Anh với một người tốt hơn và chính chắn hơn...", cô chia sẻ lên TikTok cá nhân hơn 251 nghìn người theo dõi.

Trước đó, trên các nền tảng MXH, Ngân 98 nhiều lần nhắc đến mẹ ruột và gia đình, song với nhiều thông tin tiêu cực.

Đầu năm 2025, Ngân 98 livestream cho biết mình bị bố ruột dọa tống tiền. Việc này bắt nguồn từ yêu cầu của bố mẹ Ngân 98 muốn cô chu cấp 1 tỷ đồng để trả nợ, nhưng Ngân từ chối với lý do nếu một lần cho hết thì bố mẹ sẽ không còn động lực kiếm tiền, tiếp tục cho vay rồi bị lừa.

Trong quá khứ, Ngân 98 nói rằng mình phải chịu nhiều đòn roi từ gia đình. Năm 18 tuổi, sau khi học xong lớp 12, bố mẹ Ngân 98 ép cô cưới người bạn trai đang hẹn hò. Để trốn chạy cuộc hôn nhân này, Ngân 98 lên TP.HCM và cũng bắt đầu nổi đình nổi đám trên mạng xã hội từ đó.

Ngân 98 trong livestream kể chuyện bố mẹ hồi đầu năm 2025

Ngân 98 cũng tiết lộ lý do công khai chuyện gia đình trên mạng xã hội dù vấn đề không hề tốt đẹp: "Nhiều người nói tôi không có khôn khéo, chuyện gia đình không nên lên đây kể. Nhưng mà không kể thì sớm muộn nó cũng lòi ra thôi. Vì gia đình tôi đâu có tốt đẹp gì đâu. Từ xưa tới nay mọi người hay hỏi bố mẹ tôi còn không nhắc tới nữa đó. Thậm chí tôi không cho mẹ lên livestream vì không biết mạng xã hội như thế nào và không kiểm soát được lời nói".

Khi được cư dân mạng hỏi về mối quan hệ với gia đình sau ồn ào, Ngân 98 từng khẳng định cô vẫn dành tình thương cho bố mẹ. Sau khi từ chối yêu cầu chu cấp 1 tỷ đồng, bà xã Lương Bằng Quang cho biết đã nhắn tin lần cuối cho bố rồi quyết định chặn liên lạc để tránh mâu thuẫn kéo dài.