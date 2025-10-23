"Chị mẹ" của Doãn Hải My - bà ngoại sành điệu, gợi cảm tuổi U50, thể hiện 1 điều cực tinh tế khi chụp hình cùng con gái

Bà Mai Đoàn, mẹ ruột của Doãn Hải My và cũng là mẹ vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, từ lâu đã được mệnh danh là "bà ngoại sang chảnh nhất MXH". Mỗi lần xuất hiện, bà đều khiến công chúng phải trầm trồ bởi vẻ đẹp quý phái, thần thái tự tin và phong cách thời trang cực kỳ tinh tế.

Từng "gây bão" khắp cõi mạng trong lễ cưới cổ tích của con gái và con rể với nhan sắc trẻ trung cùng phong thái sang trọng, bà Mai Đoàn nay lại một lần nữa khiến dân tình "ngẩn ngơ" khi xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi.

Dù chỉ góp mặt trong một khung hình duy nhất chụp cùng con gái trong bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới của con gái và con rể, không váy áo cầu kỳ hay phụ kiện đắt tiền, bà chọn áo lụa kết hợp cùng chân váy đơn giản, một set đồ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp thanh lịch và gu thời trang đẳng cấp. Mái tóc ngắn vốn đã trở thành "thương hiệu cá nhân" của bà, càng làm nổi bật thần thái sang trọng và hiện đại.

Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là dường như thời gian đã bỏ quên bà Mai Đoàn. Dáng người thon gọn, làn da mịn màng, phong thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ giúp bà toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ U50 vừa quý phái, vừa hiện đại nhưng vẫn đầy tình mẫu tử. Không ít cư dân mạng nhận xét rằng, chỉ với một bức hình chụp chung, Doãn Hải My và mẹ đã đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng", minh chứng cho nhan sắc di truyền cực phẩm của hai mẹ con.

Quả thật, với mỗi lần xuất hiện, bà Mai Đoàn đều ghi điểm tuyệt đối từ nhan sắc, vóc dáng cho đến gu ăn mặc và thần thái sang trọng hiếm có. Bà ngoại "sexy" và "sang chảnh" nhất mạng xã hội này càng chứng minh rằng phong cách và khí chất chính là "vũ khí" giúp người phụ nữ tỏa sáng ở mọi lứa tuổi.

Không thể phủ nhận rằng Doãn Hải My thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ - bà Mai Đoàn. Từ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng mịn cho đến thần thái dịu dàng nhưng đầy tự tin, tất cả dường như là phiên bản "trẻ hơn" của mẹ cô.

Thậm chí, nhiều khoảnh khắc hai mẹ con đứng cạnh nhau khiến dân mạng phải bối rối vì trông như hai chị em gái. Bà Mai Đoàn vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da tươi tắn và phong thái tự tin khiến nhiều người phải ghen tị dù đã là bà ngoại tuổi U50. Có khi, "mẹ bỉm" Doãn Hải My còn bị chính mẹ mình "lấn át" vì khí chất sang chảnh và thần thái cuốn hút của "bà ngoại hot nhất mạng xã hội".