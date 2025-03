"Đừng như Chu Thanh Huyền vợ Quang Hải nhá" - netizen thả nhẹ 1 câu, đây là cách Doãn Hải My phản ứng

Chu Thanh Huyền (SN 2000, vợ Quang Hải) và Doãn Hải My (SN 2001, vợ Đoàn Văn Hậu) là 2 nàng WAGS thường bị đặt lên bàn cân so sánh. Bởi 2 cô nàng đều kết hôn với những cầu thủ nổi tiếng hàng đầu, nên cả hai thường gây chú ý về nhan sắc, tính cách, tài năng cũng như cách hành xử đời thường.

Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My thường bị đặt lên bàn cân so sánh.

Mỗi khi một trong 2 người gặp chuyện, y như rằng người còn lại cũng sẽ được nhắc đến. Gần đây, Chu Thanh Huyền liên tục gặp nhiều vấn đề như bị tố PR sản phẩm bất chấp, nói chuyện thách thức cộng đồng mạng.

Thế là bên dưới các bài đăng của Doãn Hải My, bỗng nhiên Chu Thanh Huyền cũng được réo tên rất nhiều với hàng loạt bình luận, điển hình như: "Bà đừng như Chu Thanh Huyền vợ Quang Hải nhá, tóc dày sẵn nhưng lại đi quảng cáo ba chấm lắm. Tôi thích bà lắm đấy", "Bạn này nhẹ nhàng và dễ thương hơn vợ Quang Hải", "Thích cách làm video và tiếp cận của Hải My hơn"...

Đứng trước những bình luận so sánh này, Doãn Hải My chỉ lơ đi, không hề trả lời hay reaction nào. Điều này được nhận xét là hành động khôn khéo và hợp lý của Doãn Hải My, khi cô đứng ở ngoài "cuộc chiến" và tránh những điều tiếng không hay.

Doãn Hải My ngó lơ những bình luận nhắc đến tên Chu Thanh Huyền bên dưới bài đăng của mình.

Trước đó, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền từng bị cộng đồng mạng so sánh khi cùng check-in ở thư viện khổng lồ ở Hàn Quốc.

Dù video của bà xã Quang Hải đăng tải sau vài tháng, nhưng cô nàng đã nhanh chóng thu hút đến hơn 9 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận, dễ dàng vượt mặt về số view so với khoảnh khắc check-in bắt trend của Doãn Hải My.

Tuy nhiên, video của Doãn Hải My đầy những bình luận tích cực, khen cho nhan sắc và vẻ đẹp tri thức của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Còn video của Chu Thanh Huyền lại nhận về nhiều bình luận trái chiều. Cư dân mạng tranh cãi về cách cô nàng nhảy vô tư giữa không gian thư viện mà mọi người đều yên lặng làm việc, đọc sách hoặc di chuyển đều lặng lẽ. Tuy nhiên, chính những yếu tố khác biệt này giúp bà xã Quang Hải có thêm nhiều tương tác từ dân mạng, dễ dàng viral và thu hút nhiều lượt xem hơn.

Netizen từng so sánh Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền khi 2 cô nàng cùng quay video tại một thư viện ở Hàn Quốc.

Thực tế, ở ngoài đời thì Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My thu hút fan theo những cách rất riêng.

Doãn Hải My thu hút fan nhờ vào sự gần gũi, sang trọng và nhẹ nhàng của tiểu thư Hà thành. Mặc dù sở hữu điều kiện tài chính khủng từ cả gia đình ba mẹ ruột lẫn chồng, song Doãn Hải My rất chăm chỉ cày nhiều job ở các mặt trận như: Nhận booking quảng cáo, xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng và gần đây cũng gia nhập vào "miếng bánh" livestream bán hàng.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền lại gây ấn tượng nhờ sự sắc sảo, song cô nàng cũng nhận về rất nhiều điều tiếng thị phi trong thời gian qua. Không hề kém cạnh Doãn Hải My, vợ Quang Hải cũng rất chăm chỉ kiếm tiền trên mọi mặt trận như booking quảng cáo, livestream bán hàng...