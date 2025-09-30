Từng tan vỡ vì mẹ người yêu, cô gái đến show hẹn hò lại chấm chàng trai 'sợ mẹ'

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất mang đến câu chuyện đầy cảm xúc của cặp đôi Nguyễn Thành Tiên (35 tuổi, sống tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Hà (36 tuổi, sống tại xã Xuân Lộc, Đồng Nai). Một bên là chàng trai được mẹ bao bọc, một bên là người phụ nữ từng tổn thương vì bạn trai cũ quá nghe lời mẹ. Cuộc gặp gỡ của họ khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng chi tiết.

Cặp đôi xuất hiện tại chương trình.

Thành Tiên là con một, hiện kinh doanh phòng trọ do mẹ giao quản lý. Anh tự nhận mình vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn và không hút thuốc; nhược điểm là khá nhút nhát, ít nói, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Anh từng có hai mối tình nhưng đều "không đi đến đâu". Mối tình đầu 3 năm với đồng nghiệp tan vỡ vì không hợp, mối tình thứ hai chỉ kéo dài nửa năm vì hai bên gia đình không tìm được tiếng nói chung.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã ngoài 30, Thành Tiên chưa từng nắm tay bạn gái. Sự e dè và bao bọc của gia đình phần nào khiến chàng trai chậm bước trong con đường tình duyên.

Thành Tiên là người nhút nhát, ít nói.

Còn đằng gái lại mang đến ấn tượng trái ngược. Thanh Hà vui vẻ, hoạt bát, thích mang tiếng cười đến cho người khác, chăm chỉ và dễ thích nghi. Nhược điểm là khi đói dễ cáu gắt, và đặc biệt không biết nấu ăn.

Trong chuyện tình cảm, Thanh Hà từng trải qua nhiều biến cố. Mối tình sinh viên kéo dài 2 năm khép lại khi ra trường. Sau đó, cô bước vào một mối tình 3 năm, nhưng bạn trai thiếu lập trường, chuyện gì cũng nghe lời mẹ, dẫn đến nhiều bất đồng. Hậu quả là cuộc tình tan vỡ dù họ đã có chung một bé gái. Từ đó, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nay đã 9 tuổi.

Thanh Hà từng trải qua biến cố trong chuyện tình cảm.

Tham gia chương trình, cả hai nhân vật đều có gia đình đi cùng để động viên. Con gái nhỏ của Thanh Hà cũng xuất hiện, bày tỏ mong muốn mẹ có chồng để đỡ buồn. Chị gái của Hà nhận xét đằng trai hiền lành, dễ thương và khuyên em gái nên cho anh cơ hội.

Còn Thành Tiên được mẹ tháp tùng. Bà thẳng thắn thừa nhận con trai được bao bọc từ nhỏ nhưng tin rằng khi anh lập gia đình, mọi thứ sẽ thay đổi. Người mẹ cũng nói sẽ ủng hộ hết mình mối quan hệ này, không can thiệp quá sâu, và sẵn sàng yêu thương con riêng của Hà như cháu ruột.

“Gia đình cô ít người, càng có thêm con cháu thì càng vui. Nếu thành đôi về gia đình cô thì cứ yên tâm thoải mái, nhà cô hiếm người nên rất mong con dâu ngoan hiền, biết trên biết dưới. Cháu không sợ gánh nặng của bố mẹ già, vì bố mẹ vẫn lo được, bố vẫn có lương hưu", bà nói.

Khoảnh khắc rào chắn mở ra, hai nhân vật chính trao cho nhau món quà đầy ý nghĩa. Thành Tiên tặng Hà nước hoa, còn Hà tặng anh chiếc ly để mỗi lần uống nước sẽ nhớ đến cô.

Cả hai nhanh chóng bước vào cuộc trò chuyện thẳng thắn. Khi được hỏi nghĩ gì về mẹ đơn thân, Thành Tiên khẳng định anh không bận tâm, thậm chí thoải mái chấp nhận. Về khoảng cách địa lý, anh cũng sẵn sàng đi lại, chủ động gợi ý gặp nhau cuối tuần. Hà chia sẻ thêm rằng cô thường xuyên lên TP.HCM thăm anh chị, nên việc gặp gỡ không khó khăn.

Hai người trò chuyện tìm hiểu về nhau.

Đặc biệt, Thành Tiên bày tỏ mong muốn khi kết hôn sẽ để vợ quản lý tiền bạc. Nếu có mâu thuẫn, anh chọn cách ra ngoài để tránh cãi vã. “Anh muốn lập gia đình với em, sống bên em cả đời. Nếu em đồng ý, hãy bấm nút cùng anh. Anh sẽ lo cho em và con hạnh phúc", chàng trai thổ lộ.

Dẫu vậy, Hà không giấu được sự lưỡng lự. Ký ức về người cũ từng thiếu lập trường khiến cô lo ngại Thành Tiên cũng sẽ “sợ mẹ”. “Anh phải bước ra quyết định cho cuộc đời mình. Bố mẹ không thể đi cùng anh mãi, chỉ có vợ mới đồng hành lâu dài", Thanh Hà trải lòng.

MC Quyền Linh lúc này cũng vào cuộc, phân tích rằng Thành Tiên tuy hiền và nhút nhát nhưng có thể nhờ sự đồng hành của vợ và mẹ để dần trưởng thành, tự lập hơn. Người mẹ của Thành Tiên cũng nhanh chóng trấn an, khẳng định: “Khi có vợ thì để vợ lo, tôi không can thiệp. Dù con dâu có một hay vài đứa con, gia đình cô vẫn thương, không coi đó là gánh nặng".

Cả hai cùng bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội.

Thành Tiên trao cho bạn gái nụ hôn đầu tiên.

Hai bên gia đình gặp nhau trong chương trình.

Sau những phút đắn đo, cả hai cùng quyết định bấm nút hẹn hò. Khán giả vui mừng vỗ tay khi chứng kiến khoảnh khắc họ trao nhau cái nắm tay run run và nụ hôn má đầy cảm xúc. MC Quyền Linh gửi lời chúc phúc, hy vọng đây là khởi đầu cho một câu chuyện hạnh phúc, và biết đâu sớm có tin vui gửi đến chương trình.