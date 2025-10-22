Chàng trai 4 lần bị người yêu 'đá' vì mê bóng gặp 'chân ái' ở show hẹn hò

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai người độc thân có tính cách trái ngược nhưng có chung mong muốn tìm kiếm tình yêu nghiêm túc. Đó là anh Trần Hải Ninh (36 tuổi), nhân viên logistics tại Cảng Sóng Thần phường Bình Dương, TP.HCM và cô Hồ Thị Kim Tuyến (34 tuổi), phó giám đốc một công ty thủy sản ở phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Hải Ninh và Kim Tuyến xuất hiện tại chương trình.

Ngay từ những phút đầu, Hải Ninh gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, giọng nói đĩnh đạc và niềm đam mê thể thao mạnh mẽ. Anh hài hước chia sẻ mình là “fan ruột” của câu lạc bộ Manchester United suốt 27 năm qua, khẳng định bản thân không cá độ, chỉ đơn thuần yêu bóng đá, thích đá bóng. Anh biết nấu ăn, không hút thuốc, không rượu bia, những điểm cộng lớn trong mắt phái nữ.

Tuy vậy, chàng trai 36 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận điểm yếu: "Mình dễ cáu khi công việc chưa hoàn thành, và nếu đang tập trung mà bị làm phiền thì xin mời đi chỗ khác. Nhưng nếu có vợ, anh chắc chắn sẽ thay đổi, vì khi đó mọi ưu tiên đều dành cho gia đình".

Trải qua 4 mối tình, dài nhất gần 1 năm, ngắn nhất chỉ hơn tháng rưỡi, Ninh tự nhận anh từng mải mê đá bóng để người yêu ở nhà rồi bị người yêu "đá". Giờ đây, anh đã rút kinh nghiệm, mong tìm được người bạn đời hiền lành, biết nấu nướng một chút và cùng chia sẻ sở thích thể thao.

Hải Ninh là người hài hước, đam mê đá bóng.

Còn Kim Tuyến toát lên vẻ nhẹ nhàng, dễ mến. Cô giới thiệu mình là người vui vẻ, sống tích cực, biết lắng nghe và luôn trân trọng các mối quan hệ xung quanh. Nhược điểm là rất dở về phương hướng, dễ bị lạc đường và nấu ăn chưa được khéo. Tuyến từng trải qua hai mối tình nhưng vì không hợp tính, không hợp khẩu vị và thiếu tiếng nói chung nên đều tan vỡ.

Dù không phải người mê bóng đá, Tuyến tỏ ra khá cởi mở: “Nếu bạn trai nghiện đá bóng, mình sẵn sàng ngồi xem cùng để cổ vũ. Mình mong muốn tìm một người đàn ông chung thủy, có học thức, biết sẻ chia và đặc biệt không gia trưởng, keo kiệt".

Kim Tuyến là cô gái hiền lành, ít nói.

Khoảnh khắc mở rào, không khí trở nên ấm áp khi Hải Ninh tặng bạn gái một thỏi son môi và bất ngờ tự tay tô son cho bạn gái ngay tại trường quay, khiến khán giả bật cười thích thú. Đáp lại, Kim Tuyến tặng anh chiếc đồng hồ báo thức để mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới ý nghĩa.

Cả hai tặng nhau những món quà ý nghĩa.

Trong phần trò chuyện, Ninh tâm sự: “Ngoài thời gian làm việc, anh dành thời gian cho thể thao, tập gym và học tiếng Anh nên ít khi ra ngoài tán gái. Nhưng nếu hôm nay gặp được người phù hợp, anh sẵn sàng gác đam mê lại để dành thời gian cho người mình thương". Ninh cũng tiết lộ, bố mẹ anh đều là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu, tính tình hiền lành, vui vẻ và luôn mong sớm có cháu bế.

Khi Kim Tuyến bày tỏ quan điểm: “Em mong cả hai cùng cố gắng phát triển, chia sẻ việc nhà và cùng nhau vun đắp nếu tiến tới hôn nhân", Ninh nắm tay cô nói chân thành: “Năm nay anh 36 tuổi, nếu có cơ hội tiến xa hơn, anh chắc chắn sẽ là người chồng tốt. Anh yêu ai là yêu hết lòng, giống như tình yêu với Quỷ Đỏ, chỉ trung thành với một đội duy nhất. Với em cũng vậy, anh sẽ yêu em như yêu MU".

Hải Ninh và Kim Tuyến mang đến màn tương tác dễ thương, hài hước.

Khi Kim Tuyến hài hước hỏi: “Giữa em và Quỷ Đỏ, anh chọn ai?”. Ninh khiến cả trường quay bật cười với câu trả lời thông minh: “Trong thâm tâm anh vẫn thích MU, nhưng khi về chung một nhà, anh sẽ quan tâm em hơn".

Tuyến lo ngại về khoảng cách địa lý giữa phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, nhưng Ninh trấn an rằng công việc của anh khá linh hoạt, hoàn toàn có thể sắp xếp để về thăm người yêu mỗi tuần. Để tăng cảm xúc, anh còn hát tặng cô ca khúc Rực rỡ tháng năm , giai điệu ngọt ngào như lời tỏ tình nhẹ nhàng.

Cặp đôi đồng ý bấm nút cho nhau cơ hội hẹn hò.

Đến giây phút quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. Cuộc gặp giữa chàng trai mê "Quỷ Đỏ” và cô phó giám đốc "ế 30 năm” kết thúc bằng một khởi đầu đầy hứa hẹn. Cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách, cách sống và niềm tin về một tình yêu chân thành, điều mà bất kỳ ai khi đến với Bạn muốn hẹn hò cũng đều mong đợi.