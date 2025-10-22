Chiếc quần của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải ngày đi cưới vợ sao lại thế này?

Được quan tâm nhiều nhất mạng xã hội lúc này chính là đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Từ sáng sớm, cặp đôi đã thực hiện nghi lễ rước dâu tại Thanh Hoá và hiện tại đã có mặt ở Quảng Trị - quê nhà chú rể để chuẩn bị cho hôn lễ chính thức.

Bên cạnh những không gian tiệc được đầu tư hoành tráng, cùng các nghi thức đậm nét truyền thống từ hai bên gia đình thì diện mạo của thiếu gia Viết Vương vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Bởi trước đó, trong thời gian hẹn hò, nam doanh nhân và Đỗ Hà rất kín tiếng, không để lộ danh tính.

Thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà hạnh phúc trong lễ đón dâu

Chính vì vậy, từ lễ nạp tài đến lễ cưới hôm nay, chú rể Viết Vương liên tiếp được lên hot search của dân mạng. Song đáng chú ý hơn cả, ngoài việc được khen điển trai, gương mặt sáng, hiền lành cùng loạt cử chỉ tinh tế thì điều khiến netizen bàn tán rôm rả lại liên quan đến 1 chi tiết trên bộ vest của anh chàng.

Theo đó, trong một góc quay toàn thân, nhiều người chú ý đến chiếc quần của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Không ít người bày tỏ thắc mắc về độ dài của chiếc quần, bởi nhìn chú rể diện lên form khá ngắn, không chạm đến giày. Thông thường, độ dài quần vest lý tưởng sẽ dài che phủ hết phần gót giày hoặc đến khoảng 2 đường dây buộc giày tính từ trên xuống. Do đó dáng quần có phần hơi ngắn của Viết Vương khiến nhiều người quan tâm.

Chiếc quần của chú rể bỗng trở thành topic được thảo luận rôm rả trên MXH

Nhiều người cho rằng dáng quần ngắn "dìm" chiều cao chú rể. Một số người đoán có thể khi may đo, Viết Vương đã sử dụng một chiếc giày khác để thiết kế quần vừa in. Nhưng khi đến ngày thực tế, nam thiếu gia sử dụng thêm miếng độn giày cũng có thể tạo ra sự thay đổi cho trang phục.

Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng, quần form dáng này cũng thường được nhiều chú rể theo style Hàn Quốc lựa chọn bởi thuận tiện trong việc di chuyển, cử động.

Hơn nữa, dân mạng cũng bày tỏ rằng trong ngày trọng đại, chồng Đỗ Hà hẳn cũng có một ekip riêng để tư vấn, thiết kế về trang phục. Do đó, rất có thể đây là lựa chọn của bản thân chú rể Viết Vương, một dáng quần khiến anh cảm thấy thoải mái, tự tin nhất trong ngày đi đón dâu.

Nhiều người cho rằng có thể do nam thiếu gia đã đổi giày trong ngày cưới (so với lúc may đồ) nên quần bị ngắn

Trước đó, MXH viral hình ảnh Đỗ Hà cùng chồng đi thử vest cưới (Nguồn: @kimxkimofficial)

Trong một đoạn clip được chia sẻ trên MXH, chú rể Viết Vương và vợ - Hoa hậu Đỗ Hà cùng nhau đi may vest. Tuy nhiên bộ vest mà anh may đo được đăng tải clip lên truyền thông này lại chưa xuất hiện chính thức. Mà khi đi đón dâu, Viết Vương lại mặc một bộ vest khác vẫn chỉn chu, bảnh bao nhưng giản dị hơn.

Dẫu vậy nhiều người cho rằng chi tiết nhỏ này cũng không phải vấn đề quá lớn trong ngày đặc biệt. Bởi visual hay cách ứng xử của Viết Vương dành cho Đỗ Hà vẫn nổi bật và chiếm spotlight hơn.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, đến từ Quảng Bình (cũ), nay là Quảng Trị. Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.

Các thông tin còn lại về Nguyễn Viết Vương chủ yếu liên quan đến tập đoàn Sơn Hải. Ông Nguyễn Viết Hải - bố của Nguyễn Viết Vương là nhà sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐTV tập đoàn Sơn Hải đến hiện tại.