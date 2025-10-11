Chưa từng xảy ra: Khán giả lao lên bấm nút sau khi đàng trai bị từ chối ở show hẹn hò, nói lý do bất ngờ

Người thương đi lấy chồng, nhiều năm không yêu ai khác

Anh Bùi Văn Phụ, SN 1976, quê gốc ở Hải Phòng, đã chuyển vào Vũng Tàu (cũ, nay là TP.HCM) sinh sống từ năm 2000 và hiện làm công nhân cơ khí. Anh Phụ chưa từng lập gia đình.

Nói về lý do sống độc thân suốt nhiều năm qua, anh Phụ thật thà kể, thời còn trẻ, anh có yêu thầm một người. Kể từ khi người này đi lấy chồng, anh không còn thích yêu đương nữa.

Đến giờ khi đã nhiều tuổi, một mình lầm lũi cũng buồn, hơn nữa, đồng nghiệp làm cùng lại nghi ngờ giới tính nên anh Phụ quyết định tham gia chương trình hẹn hò mong tìm được người phù hợp, đồng thời chứng minh cho mọi người biết mình “chuẩn men”.

Anh Phụ năm nay 49 tuổi, chưa từng chính thức yêu ai.

Người đàn ông U50 bộc bạch, ưu điểm của anh là việc gì cũng làm được, từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà,... Tiêu chí tìm bạn gái của anh cũng rất đơn giản, chỉ cần là người có sức khỏe tốt. Nếu tiến được xa hơn, anh mong “nửa kia” sinh cho mình 2 người con, vợ chồng cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái trở thành người tốt. Qua cách nói chuyện, mọi người đều cảm nhận được, anh Phụ là người hiền lành, thật thà, tốt bụng.

Người được chương trình mai mối cho anh Phụ là chị Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1980, giáo viên một trường THPT ở tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM). Giống như anh Phụ, chị Phương chưa từng kết hôn. Chị đang sống với mẹ và hiện đã sẵn sàng cho việc lập gia đình.

Người phụ nữ trải qua 2 mối tình chính thức. Trong đó, mối tình đầu kéo dài 8 năm. Chị Phương thừa nhận bản thân khá gia trưởng, không thích người làm trái ý mình. Một người đàn ông phải có sự trưởng thành, đủ khả năng làm cho chị phục thì chị mới nghe lời. Mối tình đầu không đáp ứng được tiêu chí này.

Chị Phương từng trải qua 2 mối tình nhưng chưa đi được đến cái kết trọn vẹn.

Nữ giáo viên tâm sự, gu của chị là người đàn ông có ngoại hình như nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Mối tình thứ 2 kéo dài 2 năm. Về ngoại hình, tính cách người này thì đúng gu của chị Phương song vì điều kiện công việc, cả hai phải yêu xa. Ngoài ra, chị Phương cũng cảm thấy không phù hợp với gia đình của bạn trai nên cả hai chia tay.

Chị Phương bày tỏ, chị không thích người đàn ông mà hỉ, nộ, ái, ố đều thể hiện ra mặt. Nữ giáo viên thích một người đàn ông có sự điềm tĩnh để kìm lại cái tính “nhoi nhoi” của mình.

Ưu điểm của chị là: Chân thành, nhiệt tình, tôn trọng mọi người, khéo léo nữ công gia chánh. Người phụ nữ này nếu thích điều gì sẽ tiến tới để làm và đã làm thì sẽ tìm mọi cách để có được thứ mình muốn. Nữ giáo viên có khuyết điểm là hơi nóng tính.

Khán giả lao lên sân khấu đòi bấm nút

Sau khi 2 bên đã chia sẻ về bản thân cũng như quan điểm trong việc tìm kiếm người bạn đời, họ được mở tấm ngăn để nhìn thấy nhau. Anh Phụ tặng chị Phương một bó hoa và thừa nhận, đây là lần đầu anh tặng hoa cho phụ nữ. Trong khi đó, chị Phương mời anh Phụ cùng 2 MC thưởng thức món bánh do chính tay chị làm.

Người phụ nữ tên Mai lên sân khấu, bấm nút hẹn hò vì nhận thấy rất cần một người đàn ông như anh Phụ.

Chia sẻ cảm nghĩ của mình, anh Phụ nhận thấy chị Phương hợp với mình và rất thiện chí muốn tiến tới. Anh cũng chấp nhận tính cách gia trưởng của đàng gái vì: “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, không quan trọng, miễn là vui vẻ”. Khoảng cách địa lý cũng không phải vấn đề với anh Phụ. Nếu cả 2 có thể tiến xa hơn, việc sống ở đâu sẽ tùy vào mong muốn của chị Phương.

Mặc dù vậy, vào giây phút quan trọng, chị Phương đã không bấm nút. Nữ giáo viên gửi lời xin lỗi và cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của anh dành cho em chưa chạm được tới cảm xúc của em”. Anh Phụ cũng vui vẻ trước quyết định của chị Phương và bày tỏ muốn làm bạn, giữ liên lạc với chị.

Ngay sau đó, điều bất ngờ chưa từng có đã xảy ra trên sân khấu, khi một khán giả tên Mai (38 tuổi, ở TP.HCM) đã chạy lên bấm nút.

Chị Mai chia sẻ, bản thân chưa từng lập gia đình. Khi ngồi dưới ghế khán giả, lắng nghe những tâm sự của anh Phụ, chị thấy người đàn ông này rất hợp với mình và rất cần một người đàn ông như vậy để kìm mình lại. Các tiêu chí mà anh Phụ đưa ra, chị Mai cảm thấy bản thân làm được.

Trước tình huống bất ngờ, anh Phụ bày tỏ thấy chị Mai là một người vui vẻ và dự định sẽ… giới thiệu một người bạn cho chị. Hai MC của chương trình đã mời anh chị xuống hậu trường để trò chuyện thêm.

Nguồn: Bạn muốn hẹn hò