6 lần IVF mới có con, chưa kịp tận hưởng hạnh phúc thì chồng lâm vào hôn mê

Trong số phát sóng mới nhất của chương trình G õ cửa thăm nhà , khán giả rơi nước mắt trước hành trình cuộc sống đầy gian truân của chị Dương Thị Phương Nga (32 tuổi) và anh Lê Đồng Đông (38 tuổi), cặp vợ chồng có 10 năm gắn bó tại TP.HCM. Sau những ngày gian nan với nợ nần, bệnh tật và 6 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có con, họ vừa kịp chạm đến niềm hạnh phúc làm cha mẹ thì biến cố lớn ập xuống.

Chỉ ba tháng sau khi gây chú ý ở chương trình Vợ chồng son (tháng 3/2025), anh Đông, trụ cột của gia đình bị hôn mê kéo dài do viêm não Nhật Bản. Căn nhà nhỏ của họ từ đó bao trùm bởi lo lắng và nước mắt. Chị Nga một mình chèo chống chăm chồng, nuôi con, cực khổ trăm bề vẫn không ngừng hy vọng, dù biết phía trước là con đường dài đầy thử thách.

Đồng Đông - Phương Nga từng xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son.

Hết gian truân tìm con lại đối mặt với bệnh hiểm

Vợ chồng anh Đông, chị Nga cùng điều hành một xưởng may đồng phục tại phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM), nhận thiết kế và sản xuất theo đơn hàng của khách. Xưởng từng có tới 20 nhân viên, nhưng do khó khăn nên hiện chỉ còn 5 người. Sau khi chồng bị bệnh, chị Nga một mình gồng gánh toàn bộ công việc, vừa trông con nhỏ vừa quản lý xưởng, mọi ngày dài đều không có phút nào nghỉ ngơi.

Khi đoàn của chương trình Gõ cửa thăm nhà đến, anh Đông đang nằm điều trị tại bệnh viện; bố mẹ già từ Thanh Hóa đã vào chăm con trai, thay nhau túc trực ngày đêm.

Kể lại những gian truân các con từng trải qua, bố anh Đông cho biết sức khỏe con trai ông vốn yếu từ nhỏ. Ba tuổi, anh ngã đập đầu xuống đất, đến thời học cấp 2 lại gặp chấn thương đầu. Những vết thương ấy để lại di chứng khiến Đông thường xuyên cần được theo dõi. Người đàn ông này cũng từng phải chiến đấu với u não ác tính. Chị Nga cũng có u ở tuyến yên, khối u lành tính nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản.

Suốt 4 năm trời, vợ chồng họ rong ruổi khắp nơi tìm cách chữa chạy để sinh con, nhiều lần làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Có lúc họ chuyển tới 7 phôi nhưng không đậu phôi nào, sau đó mới phát hiện nguyên nhân là do u não của chị Nga. Sau khi điều trị u, chị lại phải chữa thêm bệnh nhi hóa tử cung – hành trình đầy đau đớn, tốn kém nhưng chưa bao giờ khiến họ bỏ cuộc.

Cuối cùng, phép màu đã đến, bé Milo (tên thật Đức Phước) chào đời, trở thành trái ngọt của tình yêu và nghị lực. Bé trai (hiện 10 tháng tuổi) được mọi người nhận xét giống bố như đúc. Anh chị thở phào, thường nói với nhau rằng “mọi gian nan đã qua”, không ngờ chỉ ba tháng sau khi bé ra đời, tai ương lại gõ cửa nhà họ.

MC Quốc Thuận đến thăm nhà và gặp bé Milo.

“Nếu biết trước, tôi đã chụp hình gia đình sớm hơn…”

Chị Nga nghẹn ngào nhớ lại ngày 25/6 khi anh Đông phát bệnh: “Anh rủ tôi và con đi chụp hình thôi nôi sớm. Anh nói ba lần, nhưng tôi bảo còn sớm, đợi thêm 2–3 tháng nữa. Giờ nghĩ lại, tôi ước gì đã đồng ý để có tấm hình cả nhà cùng nhau" .

Khi thấy anh Đông sốt 39 - 40 độ C, nôn ói, mệt, gia đình nghĩ chỉ là sốt siêu vi thông thường, không ngờ 3 ngày sau đã hôn mê. Bác sỹ nói trường hợp của anh tiến triển quá nhanh, thông thường phải sau một tuần, bệnh nhân viêm não Nhật Bản mới rơi vào hôn mê. Cũng phải gần 1 tháng sau, kết quả xét nghiệm mới xác định anh mắc căn bệnh có tỷ lệ rất thấp (1% ở người lớn) nhưng đặc biệt nguy hiểm này.

Hiện tại, anh Đông vẫn nằm liệt giường và phải theo dõi, chăm sóc đặc biệt, nhiều lúc tuy mở mắt nhưng giống như vô thức. Để tránh truyền nhiễm, việc thăm nom bị hạn chế, chỉ một người nhà được vào chăm. Anh phải thở bằng nội khí quản và ăn qua ống mũi, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Bác sỹ cho biết đây là quá trình điều trị rất dài, đòi hỏi sự kiên trì và chi phí lớn. Gia đình từng muốn chuyển sang bệnh viện có chi phí rẻ hơn, nhưng vì anh đang phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở nên không nơi nào nhận.

Nga nghẹn ngào khi nói về biến cố của gia đình

Nga và bố chồng xuất hiện trong chương trình.

Mỗi ngày, chị Nga đều chạy giữa bệnh viện và xưởng may, cố gắng duy trì lượng đơn hàng ít ỏi để có tiền lo cho chồng. “Tôi biết chi phí điều trị rất cao, nhưng mạng sống của anh không thể đợi được. Tôi vay mượn khắp nơi, chỉ mong có thêm thời gian để anh hồi phục", chị chia sẻ trong nước mắt.

Bà ngoại phụ chăm bé Milo tại nhà để chị có thể lo toan mọi việc. Còn bố mẹ anh Đông, tuổi đã ngoài 60, ngày đêm túc trực bên giường con. “Chúng tôi tưởng được nghỉ ngơi tuổi già, ai ngờ giờ lại chăm con bệnh nặng. Chỉ mong con trai sớm tỉnh lại để còn được nhìn thấy cháu mình lớn lên", người cha nghẹn ngào.

MC Quốc Thuận từng biết đến vợ chồng Nga - Đông khi dẫn chương trình Vợ chồng son, vẫn luôn nhớ rằng anh Đông là người "lạc quan, lúc nào cũng nghĩ cho vợ con" dù chịu quá nhiều thử thách trong đời. Kêu gọi khán giả chia sẻ và giúp đỡ, Quốc Thuận xúc động nói rằng "họ xứng đáng được tiếp sức, được yêu thương thêm lần nữa”.

Cuối chương trình, MC Quốc Thuận gọi video trực tiếp đến bệnh viện để gửi lời động viên đến anh Đông. Dù không biết anh có nghe thấy hay không, mọi người vẫn tin rằng tình yêu, niềm hy vọng của vợ con sẽ giúp anh chóng hồi phục.

MC Quốc Thuận xúc động nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Chị Nga nghẹn lời nhắn nhủ: “Vợ chồng mình từng hứa sẽ có thêm em cho Milo, và có nhiều con hơn nữa. Vợ vẫn ở đây, sẽ không bỏ cuộc, sẽ luôn ở bên cạnh anh" . Lời hứa này không chỉ là niềm tin của riêng chị, mà còn là thông điệp đẹp về tình yêu và nghị lực sống gửi đến khán giả. Mọi người khâm phục họ vì sự bền bỉ, kiên cường đối mặt với những thử thách triền miên của cuộc sống, và luôn nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua, không chút sờn lòng.