Đưa 100 triệu cho người lạ ở TP.HCM, người đàn ông dặn kỹ "hết tiền thì nói để đưa thêm" và biến mất

Mới đây trên kênh YouTube Phong Bụi (với hơn 1,7 triệu người theo dõi) đăng tải clip với tiêu đề "Người bí ẩn trúng vé số mang 100 TRIỆU đến nhờ nấu ngàn phần cơm đãi miễn phí người bệnh" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Chị Tưởng hào hứng kể lại chuyện người đàn ông trúng số gửi 100 triệu đồng.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông quen thuộc với bếp ăn từ thiện đã quay lại trong ngày hôm nay, mang theo 100 triệu đồng tiền mặt để ủng hộ. Anh cho biết lý do là vì trúng số.

Chị Tưởng - người phụ bếp cơm miễn phí ở trước bệnh Bệnh viện Nhi đồng 2, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh kể lại: "Anh ấy dặn là đừng nói tên, không cần hình ảnh hay gì hết. Hôm nay anh gửi 100 triệu để nấu cơm, còn dặn rất kỹ là khi nào nấu hết thì báo để đưa thêm".

Chị cũng cho biết thêm đây không phải lần đầu người đàn ông này đến từ thiện, nhưng lần này tới và gửi một số tiền lớn, khiến chị cũng vô cùng bất ngờ.

"Thấy anh ấy vui vẻ, phấn khởi lắm. Tôi nghĩ anh ấy trúng số thật đó. Tôi cũng hy vọng mình trúng số để cho hoặc tặng ai đó những phần quà lớn như vậy", chị Tưởng nói thêm.

Nói có sách mách có chứng, chị Tưởng kéo túi, lấy ra khoe những cọc tiền mới, xếp chồng lên nhau là 100 triệu người đàn ông giấu tên gửi làm từ thiện.

Với 100 triệu đồng quyên góp, nhóm của chị Tưởng có thể duy trì khoảng 10 buổi phát cơm từ thiện, mỗi buổi chuẩn bị trung bình 600 suất ăn, có hôm lên đến 700 phần nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Mỗi buổi, chị Tưởng cùng các thành viên trong nhóm tất bật chuẩn bị nhiều món ăn phong phú, từ cơm trắng, cá kho, thịt rim, rau luộc đến các món xào, canh nóng - tất cả đều được nấu chỉn chu như bữa cơm gia đình. Đến giờ phát cơm, hàng người xếp dài đến tận cuối con đường, ai nấy đều kiên nhẫn chờ đến lượt mình nhận phần ăn ấm nóng nghĩa tình.

Hình ảnh trong buổi phát cơm từ thiện.

Rất đông người xếp hàng để nhận cơm miễn phí.

Bếp cơm thiện nguyện này đã duy trì hoạt động suốt nhiều năm qua, mỗi ngày phục vụ hàng trăm suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà chăm bệnh. Nguồn kinh phí vận hành bếp đến từ tấm lòng của người dân khắp nơi.

Chia sẻ về điều này, chị Tưởng xúc động cho biết chị rất hạnh phúc khi được nhiều người chung tay, cùng nhau san sẻ những phần ăn ấm nóng đến bệnh nhân và những người xa quê đang điều trị nơi đất khách.

Những bình luận của cư dân mạng: - Những người tốt thật sự với trái tim nhân hậu và tấm lòng vị tha luôn là những người thầm lặng lan toả những yêu thương trong cuộc sống vội vàng với những lo toan và nghi ngờ này! - "Anh này tuyệt vời quá. Tui cũng ước một lần được trúng số để từ thiện nhiều hơn nữa" - "Có khi là không có tờ vé số nào ở đây cả, đó chỉ là cái cớ để làm từ thiện thôi. Dù gì cũng cảm ơn tấm lòng vàng của anh".

- "Trên đời vẫn còn nhiều người tốt quá, cảm ơn tấm lòng của anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe !

- "Tôi đã từng gặp và biết nhiều người làm từ thiện mà ko muốn ai biết. Có những người tử tế, tốt bụng làm việc trong âm thầm vì họ biết cho đi là nhận lại".

Nguồn: Phong Bụi