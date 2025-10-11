Lý do các kênh mạng xã hội của Hoàng Hường chưa bị khóa

Sau khi Hoàng Hường bị khởi tố, trang cá nhân của Hoàng Hường tiếp tục đẩy mạnh các nội dung về hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ đồng bào vùng lũ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo... nhằm tạo thiện cảm, gia tăng tương tác, đồng thời khiến thông tin điều tra bị lấn át trên không gian mạng.

Trên TikTok, một số cư dân mạng đăng tải video thông báo tin tức về vụ việc của Hoàng Hường cho phụ huynh, nhưng các bà mẹ lại tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây chỉ là tin bịa đặt, bởi Hoàng Hường vẫn đi làm từ thiện, hoạt động trên mạng xã hội.

Hoàng Hường thường xuyên đăng tải hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ đồng bào vùng lũ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn... trên mạng xã hội.

Việc các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường liên tục đăng tải video mang tính lấy lòng thương cảm có thể làm lu mờ thông tin pháp lý. Nhiều người dễ bị dẫn dắt bởi hình ảnh thiện nguyện thay vì chú ý đến hành vi vi phạm, từ đó vô tình cổ vũ và tiếp tay cho sai phạm. Một bộ phận khác lại dựa vào hình ảnh từ thiện để phủ nhận sự thật, dẫn tới tình trạng hoang mang, khó phân biệt đúng sai.

Điều này khiến nhiều khán giả đặt ra câu hỏi: Việc xử lý tài khoản mạng xã hội của Hoàng Hường sau khi cô bị khởi tố sẽ được thực hiện thế nào? Đồng thời, đâu là hướng xử lý chung cho các trường hợp tương tự?

Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết việc xử lý các kênh, trang mạng xã hội phải căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể.

"Nếu các kênh đó là công cụ vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý. Trường hợp của Hoàng Hường bị khởi tố về vi phạm quy định về kế toán, chưa liên quan đến hành vi quảng cáo sai sự thật. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra", Cục trưởng Lê Quang Tự Do nêu.

Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng 5 đồng phạm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, hệ sinh thái kinh doanh của Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê khai sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường sở hữu hệ thống kênh trực tuyến có lượng người theo dõi lớn, thường khai thác các nội dung về từ thiện, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đưa cả những tranh cãi cá nhân lên mạng để đối đáp trực tiếp trong các buổi livestream.

Hiện kênh TikTok Hoàng Hường 88 có hơn 1,6 triệu người đăng ký và 24 triệu lượt thích, trang Facebook cá nhân thu hút 375.000 người theo dõi, kênh Gia đình Hoàng Hường đạt 1,4 triệu lượt đăng ký, trong khi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường có hơn 2,3 triệu người theo dõi, được lập từ năm 2020.