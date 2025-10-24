Cặp vợ chồng xây nhà 93m2 cho 3 thế hệ ở thành phố “tấc đất tấc vàng”: “Sống chung với bố mẹ không có gì đáng sợ”

Người phụ nữ tên Đại Mẫn (Thượng Hải, Trung Quốc) từ lâu đã mơ ước về ngôi nhà có sân vườn. Hai vợ chồng cô quyết định biến mong muốn này thành hiện thực khi xây ngôi nhà 93m2 để đón bố mẹ về sống chung.

Họ rất hài lòng về cuộc sống tại căn nhà này. Nhờ trải nghiệm sinh hoạt chung, vợ chồng Đại Mẫn nhận ra sống chung với người cao tuổi không có gì đáng sợ. Họ có thể ở nhà cả ngày, không đi ra ngoài vẫn vui vẻ khi cùng nhau làm nhiều hoạt động chung thú vị.

Tầng 1 được Đại Mẫn và chồng thiết kế khu vực sân vườn, phòng khách, phòng cho người cao tuổi và bếp. Nội thất được lựa chọn theo một số tông màu chủ đạo như trắng, be, nâu, xanh ô liu tạo cảm giác dễ chịu cho không gian sống. Căn nhà có nhiều cửa sổ lớn để đón ánh sáng tự nhiên. Gia chủ sử dụng nhiều hệ tủ thẩm mỹ để lưu trữ đồ đạc gọn gàng nhưng không kém phần thẩm mỹ.

Phòng của người cao tuổi được bố trí đơn giản, ngăn nắp. Bố mẹ Đại Mẫn thích cảm giác ngồi cạnh cửa số, cảm nhận sự thay đổi của cảnh vật xung quanh qua 4 mùa.

Tầng 2 lại là không gian của một phòng khác nhưng nhỏ hơn, để vợ chồng Đại Mẫn tiếp bạn bè mà không ảnh hưởng đến bố mẹ. Họ quyết định sử dụng sản gỗ cho nhà của mình để tạo không khí ấm cúng.

Ngoài phòng khách, tầng 2 còn bố trí một phòng đa năng để lưu trữ đồ đạc hoặc để vợ chồng Đại Mẫn tập thể dục. Căn phòng này cũng có thể thay đổi mục đích sử dụng trong tương lai.

Phòng con gái Đại Mẫn có giường tầng để tiết kiệm diện tích, với một bức tường kính vừa ngăn cách các khu vực vừa giúp cả căn phòng có ánh sáng tự nhiên. Trong phòng còn có tủ sách, ghế dài để trẻ đọc sách, vui chơi cùng bố mẹ, ông bà.

Trong khi đó, phòng ngủ của vợ chồng Đại Mẫn được thiết kế đơn giản hơn với cửa sổ kính kịch trần. Nữ chủ nhà có thể vừa nằm trên giường vừa ngắm trọn vẹn cảnh đẹp bên ngoài.

Đại Mẫn cho biết, trước đây cô thường xuyên ra quán cà phê cùng con gái vào cuối tuần để đọc sách. Nhưng giờ đây cô có thể làm việc đó ngay tại phòng khách tầng 2. Nhà đẹp cũng tạo cảm hứng làm việc, sáng tạo nhiều hơn với Đại Mẫn. Cô xử lý một số công việc ngoài giờ mà không còn cảm giác quá căng thẳng nhưng trước đây.

"Mỗi thành viên trong gia đình tôi đều có khu vực riêng mà mọi người yêu thích. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm sống của chúng tôi. Chỉ cần bước vào nhà, bạn bè, người thân của chúng tôi đều cảm nhận được sự chào đón cũng như tính cách của chủ nhà", Đại Mẫn nói.

Theo Toutiao