Kiều Loan, Ngọc Loan cứ sống thế này sao?

Ngọc Loan (SN 1993) bắt đầu được nhiều người biết đến từ chương trình The Face Vietnam 2016. Cô là học trò “cưng” của Phạm Hương, nhận nhiều lời khen ngợi với gương mặt cuốn hút, body quyến rũ. Tuy nhiên sau đó, Ngọc Loan không tiếp tục công việc nghệ thuật mà chọn rút lui khỏi showbiz, chuyển hướng kinh doanh và gây dựng cuộc sống sang chảnh, kín tiếng.

Còn Kiều Loan (SN 2000) từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Liên tục nhiều năm sau đó, Kiều Loan hoạt động năng nổ trong nhiều vai trò như MC, người mẫu, ca sĩ, rapper. Cô còn từng ra mắt với nghệ danh mới Lona Kiều Loan.

Ngọc Loan và Lona Kiều Loan là 2 mỹ nhân Việt có cuộc sống sang chảnh, xa hoa khiến nhiều người trầm trồ

Cả 2 mỹ nhân này dù chẳng liên quan đến nhau nhưng lại thường xuyên được cư dân mạng đưa lên “bàn cân” so sánh bởi có nhiều điểm chung. Không chỉ cùng tên Loan, cả hai người đẹp này còn có cuộc sống cực sang chảnh, xa hoa. Cả hai cũng có nhiều thú vui, lối sống chill chill như thích cắm hoa, nấu ăn, làm bánh,...

Đặc biệt, một điều khiến ai cũng phải trầm trồ khi xem clip của Ngọc Loan hay Kiều Loan chính là không gian sống xa xỉ của cả hai. Người ở trong căn biệt thự sang xịn bậc nhất, người lại liên tục khoe những góc trong penthouse cao cấp khiến dân tình “há hốc”.

Biệt thự trong khu cao cấp ở TP.HCM của Ngọc Loan

Theo đó, căn biệt thự mà Ngọc Loan đang sống nằm trong khu cao cấp ở TP.HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Các căn nhà xung quanh khu người đẹp sống cũng đều là những căn biệt thự liền kề nhưng thiết kế ngôi nhà của Ngọc Loan gây chú ý hơn hẳn khi được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh,...

Nhìn từ bên ngoài đã biết gia chủ có gu thẩm mỹ cao, chịu đầu tư tiền “khủng” cho không gian sống thì phía bên trong càng khiến netizen phải “wow” hơn nữa. Tất cả mọi góc đều được làm theo tone vàng gold sang trọng, lát đá, trần nhà cao, cầu thang rộng và nội thất từ bàn, ghế đến đèn chùm đều lung linh, hoành tráng và đắt tiền.

Ngọc Loan đang sống tại một căn biệt thự bề thế ở TP.HCM

Góc hay được xuất hiện nhất trên video của Ngọc Loan chính là khu vực bếp và bàn ăn của gia đình. Cô lựa chọn bàn ăn dài, phù hợp cho cả những khi tổ chức tiệc, mời khách đến chơi nhà. Xung quanh góc bàn ăn có thiết kế kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài là “hệ sinh thái” cây cảnh được chăm chút cầu kỳ.

Góc nào trong căn biệt thự nhìn cũng toát ra "mùi tiền"

Ngoài ra, khu sảnh giữa nhà là nơi người đẹp thường sử dụng để trang hoàng nhà cửa vào các dịp lễ, Tết. Góc ban công, sân thượng với tầm nhìn sang Landmark 81 cũng là nơi yêu thích của mỹ nhân này. Cô thường bày biện những bàn trà, tiệc ngọt tại đây. Hay thậm chí cũng có những khi gia đình Ngọc Loan “đổi gió”, cùng nhau lên đây ăn uống, dự tiệc ngoài trời cực chill.

Cuối cùng, những không gian thuộc về sự riêng tư thì hiếm khi được cô công khai trên MXH. Nhiều người chỉ được chiêm ngưỡng lấp ló phòng ngủ của Ngọc Loan trong một vài đoạn clip ngắn. Dẫu vậy, chỉ nhìn qua cũng thấy phòng ngủ vẫn được thiết kế đúng theo tone của tổng thể căn biệt thự, không gian rộng rãi và có nhiều gương, tủ đồ để phục vụ nhu cầu riêng của người đẹp.

Góc ban công và phòng ngủ của Ngọc Loan

Penthouse sang chảnh ở TP.HCM của Kiều Loan

Cách đây 2 năm, Kiều Loan gây bất ngờ khi khoe tậu căn hộ cao cấp ở tuổi 23. Qua những hình ảnh được cô đăng tải, có thể thấy căn penthouse của Lona Kiều Loan rất rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Ở khu vực phòng khách, nàng hậu đặt một bộ bàn ghế lớn, hướng ra view toàn thành phố. Trong dịp Giáng sinh, Lona Kiều Loan tự tay trang trí cây thông tạo không gian lung linh, sang chảnh. Đặc biệt, nhà của nàng hậu còn có bể bơi riêng, nằm cạnh khu vực phòng khách. Dù Kiều Loan không tiết lộ giá trị căn nhà này nhưng nhìn qua nội thất và view, cư dân mạng đoán nó có giá trị đắt đỏ.

Căn penthouse sang xịn mịn Kiều Loan từng khoe năm 2023

Tuy nhiên vào khoảng tháng 3 năm nay, Kiều Loan gây bất ngờ khi thông báo đang dọn khỏi căn penthouse. Khi một người chị chúc mừng tậu thêm nhà mới thì Lona Kiều Loan đã gửi lời cảm ơn khi ngầm xác nhận vừa có thêm tài sản.

Hiện tại, Kiều Loan vẫn chưa chia sẻ hình ảnh về ngôi nhà mới khiến netizen phải "lót dép hóng". Cô nàng chỉ đăng tải hình ảnh cuộc sống đời thường và hé lộ một số không gian lấp ló phía sau. Dù vậy nhìn qua, nhiều người đoán đây cũng sẽ là một căn nhà “không phải dạng vừa” của nàng hậu.

Người đẹp thường trang hoàng nhà cửa vào dịp Giáng sinh

Cách đây vài tháng, Lona Kiều Loan hé lộ cô đã chuyển nhà

Không gian sống mới của người đẹp vẫn chưa được hé lộ chính thức

