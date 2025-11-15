10 tiếng và toàn bộ những điều chưa từng thấy ở WATERBOMB 2025

Ngày 15/11 WATERBOMB - một trong những lễ hội mùa hè "nóng" nhất châu Á sẽ chính thức đổ bộ Việt Nam, tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này đến Việt Nam.

Hàng loạt tên tuổi quốc tế và Vpop cùng biểu diễn trên một sân khấu, biến nơi đây thành tụ điểm âm nhạc - giải trí được đón chờ nhất nhì của mùa lễ hội cuối năm.

Line-up lần này được đánh giá là cực “khủng”. Trong ngày đầu tiên đã quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật như Bi Rain, Kwon Eun Bi, nhóm nhạc Tempest,Triples,... cho đến dàn nghệ sĩ Việt đình đám gồm Min, tlinh, Dương Domic, HIEUTHUHAI,... Ngoài ra, dàn DJ làm chủ cuộc chơi âm nhạc lần này cũng đã lộ diện là T-Tina & Kaziann, Insidecore, TPA,...

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - WATERBOMB khiến tất cả choáng ngợp

Clip: Không khí bên ngoài sự kiện và chia sẻ cảm xúc của khán giả khi vừa đặt chân tới. WATERBOMB.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sự kiện bắt đầu lúc 14h nhưng từ 12-13h khu vực bên ngoài đã bắt đầu “nóng ran”. Từng nhóm bạn trẻ, cặp đôi, hội bạn thân cho đến cả gia đình đã đổ về cực kỳ đông, tạo nên bầu không khí háo hức đúng chất lễ hội mùa hè.

Ngay khu cổng chính, loạt trải nghiệm ngoài trời trở thành tâm điểm check-in. Các backdrop phong cách “bãi biển phiên bản Waterbomb” với cây dừa, phao bơi, kem… được người tham dự xếp hàng dài để chụp ảnh. Khu gương cầu lồi cũng liên tục kín người vì ai cũng muốn lưu lại outfit rực rỡ và tinh thần sẵn sàng “cháy” hết cỡ.

Từ khu trải nghiệm bên ngoài đã có rất đông người tới checkin tại các backdrop mang đậm tinh thần Waterbomb

Hai bên khu vực sự kiện cũng náo nhiệt không kém. Các gian hàng ẩm thực và nước uống hoạt động hết công suất, thu hút đông đảo bạn trẻ ghé qua để “nạp pin” trước khi vào sân khấu chính. Từ đồ ăn đường phố thơm phức đến những ly nước mát lạnh - tất cả đều góp phần hồi sức siêu tốc trong cái nóng của buổi chiều.

BTC cũng cực kỳ tinh ý khi chuẩn bị thêm một khu bàn ghế để mọi người có thể tranh thủ “sạc” năng lượng, chỉnh tóc tai, dặm lại lớp makeup đã trôi vì nước hoặc vì… quẩy quá sung. Một chi tiết nhỏ nhưng đúng chuẩn “đọc vị fan”, giúp ai cũng sẵn sàng bước vào cuộc vui chính trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Các gian hàng, khu hàng ẩm thực cũng chật kín người.

Có nhóm bạn Thanh Trúc - Hoài Thư - Hồng Cẩm ở TP.HCM cho biết đã thức dậy từ 5h sáng để lựa chọn outfit, makeup, làm tóc chỉn chu nhất. Sau khi nạp năng lượng với bữa trưa đã nhanh chóng di chuyển tới Waterbomb.

“Trước đó tụi mình có biết đến Waterbomb ở nước ngoài. Bây giờ là lần đầu tiên có cơ hội trải nghiệm trực tiếp nên tụi mình đang rất hào hứng, rất vui. Tụi mình sẽ chơi hết mình hôm nay, 22h hoặc lúc nào kết thúc chương trình mới về. Háo hức lắm rồi”, nhóm bạn hào hứng chia sẻ.

Hoài Thư (đứng giữa) cùng nhóm bạn.

Nhìn đâu cũng thấy tinh thần hào hứng, tràn đầy nhiệt huyết “quẩy” hết hôm nay. Cô bạn Linh Như đang du học ở Singapore bay về TP.HCM trong dáng hôm nay để kịp tham gia Waterbomb ngày 1, và về lại Singapore ngay trong sáng mai. “Dự kiến chi phí cho chuyến đi này hết khoảng 500 đô la Singapore (khoảng hơn 10 triệu đồng); phải vội vội vàng vàng nhưng mình đang rất hào hứng, phấn khích. Cả nhóm tụi mình hôm nay có 9 người đi cùng nhau”, cô bạn chia sẻ.

Trời càng về chiều (khung từ 15-17h) không khí lại càng sôi động, háo hức hơn bao giờ hết khi dòng người kéo về sự kiện ngày càng đông. Ai nấy hòa mình vào không khí của sự kiện, tràn vào khu vực sân khấu chính để đón nhận những cú "waterbomb" bất ngờ từ sân khấu; khu vực bên ngoài cũng không kém cạnh khi đại chiến súng nước đã bắt đầu.

Chẳng mấy chốc mà ai nấy đều "ướt sũng". Thời tiết cũng chiều lòng người khi hôm nay TP.HCM không có mưa về chiều, trời nắng đẹp tuy nóng nhưng là thời điểm thích hợp cho hoạt động vui chơi ngoài trời.

Cháy cỡ này cơ mà.

Sân khấu bùng nổ của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước

Cùng lúc này, trên sân khấu chính của WATERBOMB đã chứng kiến những màn trình diễn siêu bùng cháy đến từ những DJ, nhóm nhạc, ca sĩ trong và ngoài nước.

Mở đầu là nữ ca sĩ Min - không chỉ khuấy động sân khấu bằng loạt hit ấn tượng mà còn thổi bùng thêm sức nóng của sự kiện khi chính thức "khai" hệ thống phun nước, từng đợt nước bắn cao rồi đổ ập xuống khiến cả biển người phấn khích hét lên không ngừng tạo nên một trong những khoảnh khắc WATERBOMB "đã nhất" sự kiện.

Tiếp đến là TripleS - gây sốc với visual sexy, fan không ngừng hét vì quá "cháy", chưa kịp hạ nhiệt thì TEMPEST xuất hiện. Điểm nhấn không thể bỏ qua là Hanbin - Ngô Ngọc Hưng khi anh chàng vẫn đảm nhận vai trò phiên dịch cho nhóm, giao tiếp vui vẻ với khán giả Việt tạo cảm giác thân thiện và cực gần gũi. Nối tiếp là tlinh và Dương Domic và HIEUTHUHAI,...

HIEUTHUHAI mang loạt hit gây náo loạn sân khấu, fan hát đến khàn giọng

Bi Rain xuất hiện tiếp tục khuấy động sự kiện với visual đỉnh, vũ đạo mượt mà.

Khán giả và ca sĩ, DJ như hòa làm một ai cũng hào hứng, tinh thần chung là vui và... . "Mình đến đây từ 2h chiều, người ướt hết nhưng mà kệ đi, makeup trôi cũng kệ, giờ vui quá rồi. Không khí nói chung là quá nhiệt không có thời gian giảm nhiệt luôn", một bạn trẻ chia sẻ.

Trời càng về tối, nhiệt độ… tinh thần càng tăng. Không một ai có dấu hiệu đuối; ngược lại, sự sung sức còn như được “buff” thêm qua từng set nhạc. Lúc này, hầu như ai cũng ướt từ đầu đến chân - lớp makeup từ đầu giờ chiều dù đã dặm đi dặm lại vài lần vẫn tiếp tục trôi. Nhưng chẳng còn ai để tâm: mọi người đều “bật mood” quẩy hết mình, tay cầm vòi nước, mắt sáng rực theo từng cú drop của DJ.

Đám đông phía dưới nhảy không ngừng, mỗi lần DJ đổi beat là cả biển người lại nhún theo, tạo thành những lớp sóng dồn dập - đúng nghĩa “WATERBOMB phiên bản đêm”.

Clip: Khán giả "quẩy" cùng ca sĩ, DJ.

WATERBOMB đã trở thành biểu tượng mùa hè của châu Á, một “signature event” mà cứ nhắc đến là người ta nghĩ ngay đến nước, nhiệt và sự cuồng nhiệt đúng nghĩa. Sự lan tỏa ấy giờ đã chạm tới Việt Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhất là từ khi sự kiện được xác nhận tổ chức chính thức tại đây.

Với hàng nghìn bạn trẻ cháy hết mình từ chiều đến tối, với những màn trình diễn khiến cả biển người bùng nổ, WATERBOMB tại Việt Nam không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh thần lễ hội quốc tế mà còn tạo nên dấu ấn rất riêng: trẻ, rực rỡ và đầy năng lượng. Và rõ ràng, sau đêm nay, rất nhiều người sẽ hiểu vì sao mỗi mùa hè, WATERBOMB lại trở thành từ khóa “must-go” của giới trẻ châu Á.

