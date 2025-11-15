5 con giáp giã từ bể khổ ngay ngày đầu năm 2026

Đầu năm 2026, ai cũng tò mò xem bản thân có vận đỏ hay không. Nếu biết trước, bạn có thể chủ động nắm bắt cơ hội, tăng tài lộc, thăng tiến trong công việc và cả chuyện tình cảm.

Theo tử vi và phong thủy, 5 con giáp dưới đây sẽ được năm 2026 “chiếu cố” đặc biệt:

Ảnh minh họa

1. Tuổi Tý - Tiền tài rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, tương hợp với tuổi Tý về nhiều phương diện. Tý được sao cát tinh chiếu mệnh, mang đến cơ hội tài chính, công việc thuận lợi. Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng cao. Trong năm nay, năng lực này sẽ giúp họ dễ dàng vượt qua thử thách, đón nhận cơ hội bất ngờ.

Những dự án dang dở sẽ được “bật đèn xanh”. Tý nên ưu tiên hoàn thiện kế hoạch đang ấp ủ, đặc biệt là các công việc liên quan đến đầu tư, kinh doanh hoặc phát triển bản thân. Nguồn thu tăng, nhưng vẫn cần quản lý chi tiêu hợp lý.

Tình cảm hanh thông, dễ gặp được người tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, do nhiều cơ hội và áp lực công việc, Tý nên chú ý giữ cân bằng tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Bởi vậy, bạn nên chủ động nắm bắt cơ hội, tránh trì hoãn việc quan trọng. Một chút kiên nhẫn và tinh thần tích cực sẽ giúp Tý “bội thu” trong năm 2026.

2. Tuổi Dần - Quý nhân phù trợ, vận thế bùng nổ

Tuổi Dần được năm Bính Ngọ “tiếp sức” mạnh mẽ, đặc biệt về sự nghiệp và mối quan hệ xã hội. Quý nhân xuất hiện, giúp Dần xử lý vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Dần là con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, năng lượng dồi dào. Năm nay, những điểm mạnh này càng được phát huy, mở ra cơ hội thăng tiến và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Ảnh minh họa.

Đây là năm thích hợp để Dần khởi nghiệp hoặc triển khai các dự án lớn. Những khoản đầu tư cẩn trọng sẽ sinh lời, sự nghiệp có bước tiến rõ rệt.

Người độc thân dễ gặp người phù hợp qua môi trường công việc hoặc sự kiện xã hội. Tuy nhiên, áp lực công việc có thể khiến Dần mệt mỏi, cần duy trì thói quen tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý.

Bạn nên tận dụng cơ hội, không ngại thử thách, nhưng đừng bỏ qua sức khỏe và các mối quan hệ cá nhân. Một kế hoạch chi tiết sẽ giúp Dần tận dụng tối đa vận may.

3. Tuổi Thìn - Cơ hội bất ngờ, tài lộc thăng hạng

Thìn được sao tốt về tài lộc và học hành chiếu mệnh. Đây là năm để Thìn hiện thực hóa những mục tiêu dài hạn và nhận thưởng xứng đáng từ nỗ lực trước đó. Người tuổi Thìn thông minh, quyết đoán, nhưng đôi khi hơi nóng vội. Trong năm 2026, sự kết hợp giữa quyết đoán và tỉnh táo sẽ mang lại cơ hội hiếm có.

Ảnh minh họa.

Thìn dễ nhận được cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh hoặc thăng tiến trong công việc. Các khoản thu bất ngờ cũng có thể xuất hiện, giúp tài chính vững vàng.

Tình cảm ổn định, gia đình hòa thuận. Tuy nhiên, Thìn nên chú ý giữ thói quen sinh hoạt khoa học, tránh kiệt sức vì tham công tiếc việc.

4. Tuổi Thân - Sự nghiệp thăng tiến, mối quan hệ thuận lợi

Thân thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt. Năm Bính Ngọ mang đến nhiều cơ hội để Thân tỏa sáng, từ công việc đến tài chính đều có tiến triển tích cực. Thân dễ thích nghi với môi trường mới và biết tận dụng mối quan hệ xã hội. Những kỹ năng này giúp Thân mở rộng cơ hội nghề nghiệp và hợp tác kinh doanh.

Sự nghiệp thăng tiến rõ rệt, dự án hợp tác hoặc kinh doanh có khả năng sinh lời cao. Thân nên tận dụng các mối quan hệ để tăng uy tín và khai thác cơ hội.

Tình cảm hài hòa, gia đình ổn định. Sức khỏe tốt nếu duy trì lối sống năng động, tránh áp lực quá mức từ công việc. Giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và chăm sóc các mối quan hệ cá nhân. Tận dụng đúng thời điểm để phát triển sự nghiệp và tài chính.

5. Tuổi Hợi - Gia đình hòa thuận, may mắn bất ngờ

Hợi là con giáp biết tích lũy, trong năm Bính Ngọ sẽ gặp nhiều hỷ sự bất ngờ, từ tiền bạc đến chuyện tình cảm đều thuận lợi. Hợi chăm chỉ, điềm tĩnh và biết nhìn trước nhìn sau. Năm nay, sự kiên nhẫn và khéo léo của Hợi sẽ được đền đáp bằng những cơ hội hiếm gặp.

Tiền bạc dồi dào nhờ cơ hội bất ngờ, hợp đồng hay phần thưởng từ dự án cũ. Người làm ăn kinh doanh nên tận dụng nguồn lực sẵn có.

Tình cảm thăng hoa, gia đình hòa thuận. Hợi nên chú ý duy trì sức khỏe, tránh làm việc quá sức dù vận may đến.

Dù may mắn đến, vẫn cần duy trì kế hoạch, giữ gìn sức khỏe và tận dụng tối đa cơ hội thực tế.

Mắn không tự đến mà cần bạn chủ động nắm bắt. Nếu bạn nằm trong top 5 con giáp này, năm 2026 hứa hẹn là một năm bùng nổ, từ tài lộc, sự nghiệp đến tình duyên. Còn nếu không, đừng lo, hãy chuẩn bị tinh thần, tập trung vào những cơ hội thực tế và tạo ra vận may cho chính mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.