Vũ và Quỳnh Anh thông báo chia tay sau 3 năm

Mới đây, Vũ Lê - TikToker sở hữu 402k người theo dõi bất ngờ thông báo đã chia tay với bạn gái Quỳnh Anh (SN 2006). Vũ cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp và gửi lời cảm ơn đến những ai đã luôn theo dõi, dành sự quan tâm cho cặp đôi.

“Mình và Quỳnh Anh đã chia tay trong hòa bình và nhẹ nhàng. Hai đứa vẫn trân trọng những kỷ niệm đã có với nhau. TikTok này mình vẫn sẽ tiếp tục dùng để đăng những video sắp tới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chúng mình suốt thời gian qua. Mong mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ mỗi người trên con đường riêng”, Vũ bày tỏ.

Vũ và Quỳnh Anh là cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu thích trên TikTok

Thông tin này khiến nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối. Được biết từ khoảng đầu tháng 11, cả hai đã vướng nghi vấn chia tay bởi không còn xuất hiện chung nhiều như trước đây. Tuy nhiên đến hiện tại, người trong cuộc mới chính thức lên tiếng về mối quan hệ của cả hai. Về phía Quỳnh Anh, cô nàng hiện không nhắc gì đến chuyện tình cảm của mình, cũng không phản hồi bất cứ bình luận nào.

Được biết, Vũ và Quỳnh Anh đã có hơn 3 năm bên nhau. Cả hai cùng ở Hải Phòng, quen nhau từ thời còn đi học. Cặp đôi viral TikTok từ những đoạn clip thường ngày, yêu đương theo kiểu “gà bông”, lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc. Đặc biệt, Vũ và Quỳnh Anh còn được có “size gap” đúng chuẩn nhiều người mơ ước, nên càng nhận được thêm nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng.

Cả hai từng được khen đẹp đôi, có "size gap" mà nhiều người mơ ước

Sau một khoảng thời gian quen nhau và viral trên MXH, Vũ và Quỳnh Anh tập trung nhiều hơn vào sáng tạo nội dung cặp đôi. Cả hai cùng làm KOC trên MXH, đồng hành từ cuộc sống đến công việc. Chính vì vậy, cặp đôi từng được nhiều người “xin vía” vì có tình yêu lâu bền, mặn nồng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đến Vũ và Quỳnh Anh cũng chia tay sao, buồn thật đấy”.

- “Bất ngờ thế, cứ ngỡ đôi này phải cưới nhau chứ sao lại thông báo chia tay thế này”.

- “Họ chia tay nhưng tôi là người buồn”.

- “Thích cặp này lắm, Quỳnh Anh thì xinh còn Vũ thì cưng chiều bạn gái. Không biết vì sao hai bạn lại chia tay nhưng mong rằng cả hai sẽ đều hạnh phúc và thành công”.

- “Từng xin vía cặp đôi này vì thấy 2 bạn quá dễ thương. Giờ nghe tin chính thức chia tay mà không muốn tin. Thôi thì mong cả hai đều phát triển hơn trên con đường riêng”.