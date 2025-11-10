“Giáo sư Chuối” và Sunny Trương - cặp YouTuber đình đám thông báo chia tay

Chuyện tình yêu của các cặp đôi nổi tiếng luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, từ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội đến những tin đồn râm ran về đời tư. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi hay tin cặp đôi YouTuber nổi tiếng Oops.Banana (hay được gọi là Chuối) và Sunny Trương thông báo đã chia tay… từ gần 2 năm trước, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì tưởng họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Oops.Banana và Sunny Trương (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ của Chuối trên Facebook, cả hai đã chia tay từ gần 2 năm trước nhưng chưa thông báo. Họ chọn giữ kín chuyện tình cảm suốt thời gian qua vì không muốn gia đình lo lắng và khẳng định lý do chia tay không liên quan đến người thứ ba.

Hiện tại cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, xem nhau như bạn bè - đồng nghiệp - tri kỷ, tiếp tục hợp tác trong các dự án chung. Cả hai mong khán giả tôn trọng, không bàn tán đời tư và chỉ xem họ như 2 người bình thường đang tiếp tục hành trình riêng của mình.

Nguyên văn chia sẻ của Oops.Banana:

TỤI MÌNH ĐÃ DỪNG LẠI Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng tụi mình cũng đã đi đến quyết định nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Tụi mình quen nhau từ 2019, cả hai đã có cơ hội được yêu, được sống, được đồng hành cùng nhau qua và trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tụi mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì điều đó. Nhưng có một sự thật là tụi mình đã chia tay được gần 2 năm, trước khi tụi mình quyết định cùng thành lập Sunny Gems. Lý do chia tay thì tụi mình muốn giữ cho riêng mình và dĩ nhiên trong câu chuyện này, chắc chắn không có người thứ 3. Thời điểm trước đó tụi mình quyết định không công khai việc này là bởi vì không muốn ba mẹ, gia đình hai bên lo lắng buồn phiền. Nhưng tụi mình nghĩ giai đoạn này chắc sẽ là thời điểm thích hợp bởi vì tụi mình không muốn giấu ba mẹ thêm một phút giây nào nữa. Hai đứa tụi mình tự nhận thức, tụi mình chỉ là một người bình thường, chỉ là một người muốn sống, muốn làm việc và mưu cầu hạnh phúc. Nên tụi mình hi vọng chuyện tình của chúng mình không phải là chủ đề để mọi người đàm tiếu. Tuy chưa có cơ hội được làm bạn đời nhưng thời điểm hiện tại thì tụi mình vẫn xem nhau là bạn bè, là đồng nghiệp, là tri kỷ và sẽ đồng hành hỗ trợ nhau trên con đường phía trước. Tụi mình cảm ơn mọi người!

Bài đăng của Chuối khiến nhiều người bất ngờ

Sau bài đăng này, fan của cặp đôi nói riêng và khán giả nói chung khá bất ngờ. Bởi lẽ như chính chủ đã đề cập, cách đây không lâu - cuối tháng 8, Chuối và Sunny vẫn mở shop kinh doanh chung. Trong ngày khai trương, cả 2 tương tác vui vẻ bình thường nên thông tin chia tay càng gây sốc.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Tui còn tưởng cưới rồi. Mà coi được mấy cái clip anh Chuối cứ bảo với mẹ chưa tính cưới xin gì là thấy nghi rồi. Giờ mới biết tại sao. - Ơ! Tưởng anh chị sắp cưới tới nơi không á. Tự nhiên đùng cái đăng tin chia tay bất ngờ? - Để ý từ cuối năm 2024 là không chụp ảnh chung, có chung khung hình thì tay cũng không ôm rồi. - Ý là rất mong đợi cái kết đẹp của anh Chuối với chị Sunny vì mình theo dõi họ lâu rồi. Với thêm 1 phần mình ở gần nhà chị Sunny nên mình rất trông mong được thấy anh chị hạnh phúc nhưng mà giờ thì… - Họ chỉ đẹp cho chúng ta thấy thôi nhưng bên trong họ đổ vỡ lúc nào không hay. - OTP này mình theo dõi từ ngày lập kênh. Tiếc thật đúng là 7 năm không cưới sẽ chia tay. - Tui coi từ lúc Chuối quen Sunny rồi đưa lên thành phố mà giờ chia tay rồi hả? - Yêu là 1 chuyện, cưới nhau được hay không là 1 chuyện khác, mà sống chung với nhau cả đời được nữa không là 1 chuyện khác nữa. Nhiều người ở với nhau 25 - 30 năm mà vẫn chia tay đó thôi.

Được biết Oops.Banana (tên thật Phạm Văn Dũ, sinh năm 1992, TP.HCM) là YouTuber và content creator có tiếng với gần 5 triệu lượt đăng ký kênh trên YouTube và tài khoản Facebook 1 triệu follower. Anh được cộng đồng mạng biết đến với phong cách gần gũi, dí dỏm, và thường chia sẻ về đời sống, ẩm thực, du lịch, cũng như những trải nghiệm cá nhân. Biệt danh “Giáo sư Chuối” gắn liền với phong cách hài hước và năng lượng tích cực của anh.

Oops.Banana

Sunny Trương cũng là YouTuber có 783k lượt đăng ký kênh, được biết đến với các video thử thách, vlog đời thường và nội dung giải trí hướng tới giới trẻ. Phong cách của cô tươi sáng, năng động và gần gũi, thu hút khán giả nhỏ tuổi. Thông tin cá nhân của Sunny Trương ít được công khai.

Sunny Trương

Chuối và Sunny chính thức hẹn hò từ cuối năm 2019. Ban đầu, cặp đôi yêu xa do người ở Nha Trang và người ở TP.HCM. Đến tháng 3/2020, Sunny chuyển xuống TP.HCM và cặp đôi bắt đầu sống chung. Trong thời gian yêu nhau, mối quan hệ của Chuối - Sunny được gia đình 2 bên biết và ủng hộ. Đây cũng là một trong những lý do khiến cặp đôi phải mất gần 2 năm mới thông báo đã chia tay.

