10 kiểu người ai cũng muốn né xa trong buổi họp lớp

Buổi họp lớp luôn là dịp để mỗi người ôn lại những kỷ niệm xưa, gặp lại bạn bè cũ, và hàn huyên về cuộc sống hiện tại. Nhưng không phải lúc nào mọi người cũng cảm thấy thoải mái. Trong một buổi họp lớp, luôn có những kiểu người mà mọi người đều… “né xa”.

Dưới đây là 10 kiểu người như thế!

Ảnh minh hoạ

1. Người hay khoe thành tích Có những người dường như chưa bao giờ thôi “tự sướng” về bản thân. Từ điểm số, học bạ, công việc, thu nhập cho đến chuyện “người ấy giàu cỡ nào”, họ đều mang ra khoe. Nghe lâu, bạn sẽ thấy áp lực vô hình và có cảm giác cuộc sống mình thật “thua thiệt”. Trong buổi họp lớp, ai cũng muốn trò chuyện thoải mái, chứ không phải nghe một bài thuyết trình về thành tích của người khác.

2. Người không tôn trọng không gian cá nhân Một số người quá nhiệt tình, luôn muốn ôm, chạm vai, hỏi chuyện riêng tư. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy bức bối. Dù là bạn cũ, nhưng không phải ai cũng thoải mái chia sẻ mọi chuyện. Trong không gian đông người, một chút riêng tư là rất cần thiết, và kiểu người này thường khiến người khác muốn “dời chỗ ngay lập tức”.

3. Người luôn kể chuyện cũ lặp đi lặp lại “Nhớ hồi cấp 3, thầy A nghiêm quá nhỉ?”, nếu câu chuyện này đã được kể đến lần thứ mười trong buổi họp, bạn sẽ chỉ muốn lặng lẽ đổi đề tài. Những người này thường tin rằng mỗi lần kể lại, câu chuyện sẽ thú vị hơn, nhưng thực tế là ai cũng cảm thấy nhàm chán.

4. Người hay tranh cãi Một câu nói bình thường cũng có thể khiến họ mở màn tranh luận. Từ chuyện chính trị, công việc, phim ảnh, đến cách nấu ăn, mọi thứ đều trở thành “đấu trường tranh cãi”. Ngồi cạnh họ, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải tự bảo vệ quan điểm hoặc giả vờ đồng ý để tránh xung đột.

5. Người hay than vãn Dù là chuyện nhỏ nhất, họ cũng có thể biến thành “bi kịch”. Chuyện xe tắc đường, thời tiết, công việc, thậm chí cả món ăn trong buổi họp cũng có thể bị phàn nàn. Không ai muốn tâm trạng của mình bị kéo xuống chỉ vì người ngồi cạnh luôn trong trạng thái tiêu cực.

6. Người luôn dùng điện thoại không ngừng Họ mở video, chơi game, lướt mạng xã hội… trong khi mọi người đang trò chuyện. Ngồi cạnh họ, bạn sẽ cảm thấy mình đang nói chuyện một mình. Trong khi hội họp lớp là để kết nối, kiểu người này lại hoàn toàn “mất kết nối” với thực tại.

Ảnh minh hoạ

7. Người hay hỏi về đời tư nhạy cảm “Bao giờ cưới?”, “Lương hiện tại bao nhiêu?”, “Vẫn còn độc thân à?”… Những câu hỏi tưởng vô hại nhưng lại khiến người khác khó chịu. Họ không biết rằng không phải mọi chi tiết về đời sống cá nhân đều thích hợp để chia sẻ trong một buổi họp lớp.

8. Người thích giành spotlight Một số người luôn muốn là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Họ kể chuyện dài, chen ngang các câu chuyện khác, nói quá to, khiến những người xung quanh chẳng có cơ hội. Nếu không khéo léo, họ sẽ biến cả buổi họp lớp thành “show diễn cá nhân”.

9. Người khó chịu với mọi thứ Không vừa ý đồ ăn, chê quán xá, chê quần áo, chê cả không khí… Ngồi cạnh họ, bạn sẽ cảm giác như đang đi cùng một “chuyên gia phê bình bất mãn”. Dù chỉ vài phút, tâm trạng bạn cũng bị ảnh hưởng.

10. Người không chịu cập nhật tin tức Khi mọi người nói về thời cuộc, phim mới, xu hướng hot, họ chỉ gật gù hoặc lạc lõng hoàn toàn. Bạn sẽ phải giải thích hàng loạt thứ, cảm giác như đang dạy một lớp học. Ngồi cạnh họ đôi khi còn mệt hơn là trò chuyện với người lạ!

Mỗi buổi họp lớp đều là cơ hội quý giá để gắn kết, chia sẻ và ôn lại kỷ niệm. Nhưng nếu gặp phải một trong những kiểu người trên, việc ngồi cạnh họ có thể làm mất đi niềm vui. Thông minh nhất là bạn hãy chủ động chọn chỗ ngồi hợp lý, tránh căng thẳng và giữ cho mình một buổi họp lớp vui vẻ, thoải mái.

Cuối cùng, ai cũng có điểm tốt và điểm hơi “khó chịu” chút xíu. Bí quyết là biết quan sát và chọn cách trò chuyện thông minh để mọi người đều có khoảng thời gian đáng nhớ. Buổi họp lớp sẽ thực sự ý nghĩa khi bạn được cười thật nhiều, chia sẻ thật nhiều, và không bị kéo vào những tình huống “khó thở” bên người không hợp.